De la Tokyo, Trump și noul premier japonez reafirmă angajamentul pentru o regiune Indo-Pacific „liberă și deschisă”: Astăzi începe un nou capitol în epoca de aur a alianței Japonia–SUA

Aflat în vizită oficială la Tokyo, președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu noul prim-ministru conservator al Japoniei, Sanae Takaichi. Cu această ocazie, cei doi lideri au semnat un acord-cadru privind cooperarea pentru asigurarea aprovizionării cu minerale critice și pământuri rare. China deține aproape un monopol asupra acestor resurse, pe care le-a transformat într-un instrument economic strategic în disputa comercială cu Statele Unite, iar Washingtonul caută să consolideze parteneriatele cu alte state pentru a reduce această dependență, relatează CNN.

Donald Trump a evidențiat relațiile strânse dintre Statele Unite și Japonia, petrecând ziua alături de Sanae Takaichi, pe care a descris-o drept „o învingătoare”. Vizita liderului american face parte dintr-o demonstrație mai amplă de forță desfășurată de ambele țări în regiune, menită să contracareze amenințările tot mai mari venite din partea Chinei – în cadrul politicii americane „pace prin forță”.

Trump a invitat-o pe Takaichi pe scenă în timpul discursului său în fața miilor de militari americani aflați la bordul portavionului USS George Washington, în baza navală Yokosuka, situată în centrul Japoniei.

„Această femeie este o învingătoare”, a spus Trump despre Takaichi. Ulterior, președintele american a vorbit despre „o prietenie frumoasă” între Statele Unite și Japonia.

„Am un respect profund pentru Japonia și pentru această țară, iar acum am un respect cu adevărat mare pentru noul și extraordinarul prim-ministru”, a declarat Trump. „Trebuie să spun asta – prima femeie prim-ministru”, a adăugat el, stârnind aplauze și urale din partea militarilor prezenți.

Sanae Takaichi, care a preluat funcția săptămâna trecută, își propune să consolideze relația caldă pe care Trump a avut-o cu predecesorul și mentorul ei, Shinzo Abe.

Mai devreme în cursul zilei, Trump i-a spus lui Takaichi că va fi „una dintre marile figuri politice ale Japoniei”, în cadrul întrevederii bilaterale de la Tokyo.

„Aceasta va fi o relație mai puternică ca niciodată”, a afirmat el, adăugând că, dacă Japonia va avea nevoie de ajutor, Statele Unite vor fi alături de ea.