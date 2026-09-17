De la tribuna democrației europene, Mark Carney afirmă că alianța Canada-UE nu este “un treilea bloc rival al marilor puteri”, ci “un far pentru alte democrații”

Corespondență din Strasbourg

Premierul canadian Mark Carney a salutat joi, în plenul Parlamentului European, propunerea istorică prin care Canada să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene, lansată cu o zi înainte de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind Starea Uniunii Europene (SOTEU). Într-un discurs prevestitor al unei noi epoci, Carney a prezentat apropierea dintre Ottawa și Bruxelles drept o „alianță pentru viitor”, construită în jurul rezilienței economice și strategice, al apărării, energiei, materiilor prime critice și tehnologiilor de vârf.

Discursul premierului canadian a venit într-un moment în care președintele american Donald Trump a avertizat că o eventuală apropiere instituțională a Canadei de UE ar putea fi considerată un „act ostil” și a amenințat Uniunea Europeană cu tarife foarte ridicate pe produse-cheie și chiar cu limitarea sau ruperea relațiilor comerciale cu Europa.

În acest context, Carney a insistat că proiectul european-canadian nu urmărește constituirea unui nou bloc de putere îndreptat împotriva altora.

„Vreau, de asemenea, să fiu precis în privința a ceea ce nu propun. Nu propun un al treilea bloc care să devină o rivală a marilor puteri, doar cu maniere mai bune”, a spus Carney, provocând râsete în sala Parlamentului European.

LIVE: Address to the European Parliament • EN DIRECT : Allocation devant le Parlement européen https://t.co/PfRAMS1Agg — Mark Carney (@MarkJCarney) September 17, 2026

Separat, Comisia Europeană i-a răspuns liderului de la Casa Albă, transmițându-i lui Trump că planul său de a aprofunda parteneriatul cu Canada „nu este îndreptat împotriva nimănui”.

„Nu căutăm puterea pentru a-i domina pe ceilalți. Dimpotrivă, urmărim reziliența. Astfel încât nimeni, nimeni să nu ne poată controla piețele deschise, să ne afecteze suveranitatea, să ne amenințe integritatea teritorială sau să ne submineze libertățile, democrațiile și statul de drept”, a adăugat el, amintind indirect de pledoaria sa de la Forumul Economic Mondial de la Davos, când a cerut puterilor mijlocii să se unească împotriva coerciției exercitate de superputeri agresive și cu tendințe hegemonice și a avertizat că „supunerea nu va aduce siguranță” într-o lume în care ordinea internațională bazată pe reguli s-a prăbușit.

Mark Carney a prezentat alianța aflată în formare dintre Canada și UE drept un „far pentru democrații”, care poate fi suficient de „deschisă” pentru ca și alte state să i se alăture.

„O alianță între Canada și UE ar crea un far pentru alte democrații. O alianță definită nu de ceea ce ne opunem, ci de ceea ce susținem: libertate, solidaritate, prosperitate, sustenabilitate. O alianță care construiește reziliență prin ceea ce ne permite să facem pentru cetățenii noștri și prin ceea ce le permite cetățenilor noștri să facă pentru ei înșiși. O alianță suficient de puternică încât nimeni să nu ne poată dicta alegerile. O alianță suficient de deschisă încât și alții să i se poată alătura. O alianță suficient de principială încât forța noastră să consolideze dreptul internațional, nu să încerce să îl înlocuiască”, a spus el.

Carney a legat această reziliență de nevoia ca Europa și Canada să-și reducă vulnerabilitățile în domenii strategice. „Suveranitatea înseamnă mai mult decât capacitatea de a ne hrăni, alimenta și apăra singuri. Acum presupune acces sigur la inteligență artificială, semiconductori, minerale critice, sisteme de plată, tehnologii de energie curată, vaccinuri și comunicații spațiale”, a declarat premierul canadian.

În opinia sa, aceste vulnerabilități pot fi depășite prin cooperare. „Închiderea acestor lacune nu este posibilă de unii singuri, dar este pe deplin realizabilă în mod colectiv”, a adăugat el.

Carney salută propunerea lui von der Leyen: „O alianță pentru viitor”

Cu o zi înainte, Ursula von der Leyen îi lansase lui Carney, aflat în sala Parlamentului European pentru discursul SOTEU, invitația ca țara sa să devină primul „membru asociat” al UE. Președinta Comisiei Europene a propus depășirea cadrului actual al acordului comercial CETA printr-o „Alianță pentru viitor”, menită să creeze un spațiu comun de prosperitate și securitate economică.

Carney a salutat explicit propunerea.

„Ieri, președinta von der Leyen a vorbit despre depășirea CETA, acordul de liber schimb, către o alianță pentru viitor, deschizând calea pentru ca Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. Canada salută această ambiție. Și vă spun că sondajele arată că o majoritate covârșitoare a canadienilor susține relații mult mai strânse cu Europa. O alianță pentru viitor este o abordare unică și pozitivă pe care o vom defini împreună, pornind de la punctele noastre forte comune și bazându-ne pe valorile noastre comune”, a spus el, în aplauzele eurodeputaților.

Statutul de „membru asociat” nu există în prezent în tratatele UE, iar forma concretă a acestuia urmează să fie negociată. Propunerea a fost însă prezentată de von der Leyen drept o modalitate de a duce relația UE-Canada „la cel mai înalt nivel posibil”.

Carney a indicat domeniile în care vede posibilă aprofundarea relației: minerale critice, capacitatea industriei de apărare, inteligență artificială și infrastructură de calcul, securitate energetică, spațiu, cercetare, servicii financiare și comerț digital.

În discursul său, Carney a descris relația transatlantică dintre Canada și Europa ca fiind întemeiată mai degrabă pe valori și alegeri comune decât pe proximitate geografică.

„Canada și Europa nu sunt legate de geografie (…) suntem legați de o afinitate: aleasă, asumată, reînnoită și cu atât mai puternică tocmai pentru că este astfel. În mod colectiv, Canada și Europa sunt fiecare puternice. Europa și Canada sunt mai puternice împreună”, a declarat el.

Carney a descris societățile europene și canadiene drept „zguduite de noi furtuni”, între care șocurile provocate de schimbările climatice, „erodarea normelor democratice” și folosirea comerțului ca armă.

În acest context, premierul canadian a pledat pentru o cooperare care să depășească relația comercială existentă.

„Ecosistemul pe care l-am construit nu este încă pe măsura ferocității schimbării climatului. Nici nu se mișcă suficient de repede pentru a ține pasul cu viteza transformărilor.”

El a făcut referire atât la CETA, cât și la participarea Canadei la programul european SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, în care Canada este primul stat non-european participant.

Energie și materii prime critice pentru Europa

Carney a oferit, de asemenea, o dimensiune economică concretă proiectului de apropiere de UE, afirmând că Canada poate contribui la securitatea aprovizionării Europei cu materii prime critice și energie.

„Canada are zăcăminte de peste 34 de minerale critice și suntem printre principalii producători ai celor mai importante zece pentru tranziția energetică a lumii”, a declarat el. „Alianța noastră poate contribui la acoperirea nevoii Europei de aprovizionare fiabilă”, a adăugat liderul de la Ottawa.

Premierul canadian a afirmat că Ottawa poate furniza, de asemenea, GNL și hidrogen „la scară largă”, pentru a sprijini „securitatea energetică a Europei”, inclusiv prin dezvoltarea unor noi infrastructuri portuare în nordul Canadei și pe coasta de est.

„La rândul nostru, putem beneficia de leadershipul vostru în numeroase tehnologii de energie curată”, a adăugat Carney.

„Nu suntem aliați doar pe vreme bună”

Premierul canadian a insistat asupra caracterului politic și valoric al relației dintre Canada și Europa.

„Esența” parteneriatului UE-Canada o reprezintă, potrivit lui Carney, „semințele, valorile, ideile, comerțul, oamenii și progresul purtate de o parte și de alta a Atlanticului timp de secole”.

„Nu suntem aliați doar pe vreme bună. Nu urmărim acorduri în care o parte câștigă în detrimentul celeilalte”, a afirmat el.

„Angajamentul nostru față de statul de drept și apărarea noastră neclintită a demnității umane, a libertății individuale și a democrației au aceleași rădăcini profunde, aceeași dedicare neabătută. Împărtășim valori comune pentru care am luptat întotdeauna și în apărarea cărora trebuie să rămânem mereu vigilenți.”

„Credem că o economie puternică nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru o societate dreaptă.”

Mesajul lui Carney despre libertate, în fața Parlamentului European

Carney și-a început discursul în franceză, una dintre cele două limbi oficiale ale Canadei, și a revenit ulterior la tema sacrificiului și a apărării libertății.

„Libertatea și viața trebuie câștigate în fiecare zi. În fiecare zi”, a declarat el, reflectând asupra celui de-al Doilea Război Mondial.

„Nu o singură dată, în 1945, 1956 sau 1989. În fiecare zi, inclusiv în aceasta”, a spus el, iar la final a legat istoria Canadei de relația sa actuală cu Europa, evocând Bătălia de la Vimy Ridge și „Vimy Oaks”, stejarii crescuți atât în Canada, cât și în Franța din ghinde aduse de un soldat canadian întors acasă de pe front.

„Dovadă vie că ceea ce cultivăm împreună poate supraviețui celei mai întunecate ierni pentru a înflori din nou. Așadar, să adâncim acum aceste rădăcini, să extindem această coroană și să creștem o pădure transatlantică sub care cetățenii noștri să poată prospera ca oameni liberi, pe pământ liber, în fiecare zi”, și-a încheiat el discursul, în aplauzele puternice ale eurodeputaților.

De la invitația lui von der Leyen la avertismentele lui Trump

Discursul lui Carney a avut loc la mai puțin de 24 de ore după ce Ursula von der Leyen a făcut, în SOTEU, una dintre cele mai importante propuneri privind viitoarea relație a UE cu un partener extern. Invitația pentru Canada vine pe fondul tensiunilor comerciale și politice dintre Ottawa și Washington și al eforturilor Canadei de a-și reduce dependența economică de Statele Unite.

În fața Parlamentului European, Carney nu l-a nominalizat pe Trump, care a criticat apropierea dintre UE și Canada, dar mesajul său despre suveranitate, reziliență și capacitatea de a evita ca „nimeni” să poată controla piețele sau dicta alegerile Canadei a venit în acest context.

Un cadou de la Metsola, cu o puternică încărcătură simbolică

Cu o zi înainte de discurs, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, i-a oferit lui Carney o cască de luptă canadiană din oțel, model MK II, din 1940, utilizată de forțele canadiene în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Casca a fost găsită în mai 2025 în apropiere de Caen, lângă Saint-Sylvain, într-o zonă în care s-au desfășurat luptele din timpul Operațiunii „Totalise”, parte a Bătăliei pentru Normandia.

Cadoul a fost prezentat ca un simbol al recunoștinței Europei față de militarii canadieni care au luptat și au murit pentru eliberarea continentului și al prieteniei istorice dintre Canada și Europa.