De la tribuna Knesset-ului, Trump proclamă “începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” și “sfârșitul epocii terorii”. Liderul SUA, decorat cu cea mai înaltă distincție a Israelului pentru acordul de pace în Gaza

Acordul de încetare a focului între Israel și Hamas nu marchează „doar sfârșitul unui război”, ci reprezintă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu”, a apreciat, luni, președintele american Donald Trump, proclamând sfârșitul „epocii terorii”.

Într-un discurs susținut în Knesset, Trump a devenit al patrulea președinte american care se adresează Parlamentului israelian după Jimmy Carter în 1979, Bill Clinton în 1994 și George W. Bush în 2008.

Trump a vorbit în Knesset în cadrul unei vizite fulger în Israel care va continua, tot luni, în Egipt, la Sharm El-Sheik, unde se va reuni cu liderii aliați din Europa și din Orientul Mijlociu pentru semnarea acordului de pace, devenit posibil grație planului de pace pentru Gaza propus de liderul SUA. Președintele SUA urmează să primească și Medalia de Onoare a Președintelui Israelului, cea mai prestigioasă distincție civilă a țării, pentru rolul său în negocierea unui armistițiu în Gaza și asigurarea eliberării ostaticilor. Președintele israelian Isaac Herzog a anunțat luni că Trump va primi această distincție, în timp ce Israelul a confirmat că Hamas a eliberat primul grup de ostatici capturați pe 7 octombrie 2023, un premiu care poate părea și o consolare prestigioasă după ce liderul american a râvnit Premiul Nobel pentru Pace, câștigat de lidera opoziției democratice din Venezuela, Maria Corina Machado.

Predându-i ștafeta pentru discurs, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că „niciun președinte american nu a făcut mai mult pentru Israel” decât președintele Donald Trump, confirm angajamentul său pentru pace.

„Tu ești dedicat acestei păci, eu sunt dedicat acestei păci… vom realiza această pace”, i-a spus Netanyahu lui Trump.

Venind la tribuna Knesset-ului în aplauze și ovații, președintele Donald Trump a declarat că „acesta nu este doar sfârșitul unui război”. „Este sfârșitul epocii terorii și morții și începutul epocii credinței, speranței și lui Dumnezeu”, a continuat el.

„Este începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu. … Generațiile viitoare își vor aminti acest moment ca fiind momentul în care totul a început să se schimbe”, a mai spus președintele american, conform The Guardian și ABC News.

Trump a salutat sfârșitul unui „coșmar dureros” după doi ani de război al Israelului în Gaza.

„De la 7 octombrie (2023) până în această săptămână, Israelul a fost o națiune în război, îndurând greutăți pe care numai un popor mândru și credincios le-ar putea suporta”, a spus el în discursul său adresat parlamentului israelian.

„Pentru atât de multe familii din această țară, au trecut ani de zile de când nu ați cunoscut o singură zi de pace adevărată… Coșmarul lung și dureros s-a sfârșit în sfârșit”, a adăugat președintele SUA în fața unei audiențe în care s-au aflat și secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth, emisarul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, dar și fiica sa și ginerele său, Ivanka Trump și Jared Kushner, ultimii doi fiind implicați în primul mandat al lui Trump în semnarea Acordurilor Abraham, care au pus bazele normalizării relațiilor diplomatice dintre Israel și mai multe state arabe.

Discursul în care liderul SUA i-a elogiat pe cei amintiți anterior a fost întrerupt pentru scurt timp de un membru de stânga al Knessetului, care a fost rapid interceptat de agenții de securitate. Se pare că acesta ținea în mână o foaie de hârtie pe care scria „Recunoașteți Palestina”, după cum relatează The Guardian.

„Îmi cer scuze pentru incident, domnule președinte”, i-a spus președintele Knessetului lui Trump. Președintele american a glumit spunând „a fost eficient”, provocând o nouă salve de aplauze din partea parlamentarilor israelieni și scandări cu numele „Trump”.

Liderul de la Casa Albă a ținut să proiecteze și un mesaj specific conceptului său de pace prin forță, arătând că „Israelul a câștigat tot ce se putea câștiga prin forța armelor” și subliniind superioritatea militară inegalabilă a SUA prin sprijinul acordat guvernului lui Netanyahu.

„Acum este momentul să transformăm aceste victorii… în premiul suprem al păcii și prosperității pentru întregul Orient Mijlociu”, a adăugat Trump.

Pe fondul bunei sale relații cu premierul Israelului, Donald Trump i-a cerut președintelui Israelului, Isaac Herzog, să-l grațieze pe prim-ministrul țării „Am o idee, domnule președinte: de ce nu-l grațiați?”, a spus Trump, arătând spre Netanyahu. Prim-ministrul israelian a fost pus sub acuzare în 2019 pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere., dar el neagă toate acuzațiile.

După vizita în Israel, Trump va călători apoi în Egipt, unde el și președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi vor co-prezida la Sharm El-Sheikh un summit internațional pentru pace pentru a consfinți planul pentru pace în Gaza propus la finalul lunii septembrie de președintele american.

La „Summitul Păcii de la Sharm El Sheikh”, alături de președintele Abdel Fattah El-Sisi și președintele american Donald Trump, participă regele Iordaniei, emirul Qatarului, prim-ministrul Kuweitului, șeicul Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, regele Bahrainului și președintele Palestinei.

De asemenea, la summit participă președintele Turciei, președintele Indoneziei, președintele Azerbaidjanului, președintele Franței, președintele Ciprului și cancelarul Germaniei.

Totodată, sunt prezenți prim-ministrul Regatului Unit, prim-ministrul Italiei, prim-ministrul Spaniei, prim-ministrul Greciei, prim-ministrul Armeniei, prim-ministrul Ungariei, prim-ministrul Pakistanului, prim-ministrul Canadei, prim-ministrul Norvegiei, prim-ministrul Irakului și vicepreședintele Emiratelor Arabe Unite.

La summit mai participă ministrul Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, secretarul general al Ligii Statelor Arabe, președintele Consiliului European, ministrul de stat pentru Afaceri Externe al Indiei și ambasadorul Japoniei la Cairo.