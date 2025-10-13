SUA
De la tribuna Knesset-ului, Trump proclamă “începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” și “sfârșitul epocii terorii”. Liderul SUA, decorat cu cea mai înaltă distincție a Israelului pentru acordul de pace în Gaza
Acordul de încetare a focului între Israel și Hamas nu marchează „doar sfârșitul unui război”, ci reprezintă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu”, a apreciat, luni, președintele american Donald Trump, proclamând sfârșitul „epocii terorii”.
Într-un discurs susținut în Knesset, Trump a devenit al patrulea președinte american care se adresează Parlamentului israelian după Jimmy Carter în 1979, Bill Clinton în 1994 și George W. Bush în 2008.
Trump a vorbit în Knesset în cadrul unei vizite fulger în Israel care va continua, tot luni, în Egipt, la Sharm El-Sheik, unde se va reuni cu liderii aliați din Europa și din Orientul Mijlociu pentru semnarea acordului de pace, devenit posibil grație planului de pace pentru Gaza propus de liderul SUA. Președintele SUA urmează să primească și Medalia de Onoare a Președintelui Israelului, cea mai prestigioasă distincție civilă a țării, pentru rolul său în negocierea unui armistițiu în Gaza și asigurarea eliberării ostaticilor. Președintele israelian Isaac Herzog a anunțat luni că Trump va primi această distincție, în timp ce Israelul a confirmat că Hamas a eliberat primul grup de ostatici capturați pe 7 octombrie 2023, un premiu care poate părea și o consolare prestigioasă după ce liderul american a râvnit Premiul Nobel pentru Pace, câștigat de lidera opoziției democratice din Venezuela, Maria Corina Machado.
Predându-i ștafeta pentru discurs, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că „niciun președinte american nu a făcut mai mult pentru Israel” decât președintele Donald Trump, confirm angajamentul său pentru pace.
„Tu ești dedicat acestei păci, eu sunt dedicat acestei păci… vom realiza această pace”, i-a spus Netanyahu lui Trump.
Venind la tribuna Knesset-ului în aplauze și ovații, președintele Donald Trump a declarat că „acesta nu este doar sfârșitul unui război”. „Este sfârșitul epocii terorii și morții și începutul epocii credinței, speranței și lui Dumnezeu”, a continuat el.
„Este începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu. … Generațiile viitoare își vor aminti acest moment ca fiind momentul în care totul a început să se schimbe”, a mai spus președintele american, conform The Guardian și ABC News.
Trump a salutat sfârșitul unui „coșmar dureros” după doi ani de război al Israelului în Gaza.
„De la 7 octombrie (2023) până în această săptămână, Israelul a fost o națiune în război, îndurând greutăți pe care numai un popor mândru și credincios le-ar putea suporta”, a spus el în discursul său adresat parlamentului israelian.
„Pentru atât de multe familii din această țară, au trecut ani de zile de când nu ați cunoscut o singură zi de pace adevărată… Coșmarul lung și dureros s-a sfârșit în sfârșit”, a adăugat președintele SUA în fața unei audiențe în care s-au aflat și secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth, emisarul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, dar și fiica sa și ginerele său, Ivanka Trump și Jared Kushner, ultimii doi fiind implicați în primul mandat al lui Trump în semnarea Acordurilor Abraham, care au pus bazele normalizării relațiilor diplomatice dintre Israel și mai multe state arabe.
Discursul în care liderul SUA i-a elogiat pe cei amintiți anterior a fost întrerupt pentru scurt timp de un membru de stânga al Knessetului, care a fost rapid interceptat de agenții de securitate. Se pare că acesta ținea în mână o foaie de hârtie pe care scria „Recunoașteți Palestina”, după cum relatează The Guardian.
„Îmi cer scuze pentru incident, domnule președinte”, i-a spus președintele Knessetului lui Trump. Președintele american a glumit spunând „a fost eficient”, provocând o nouă salve de aplauze din partea parlamentarilor israelieni și scandări cu numele „Trump”.
Liderul de la Casa Albă a ținut să proiecteze și un mesaj specific conceptului său de pace prin forță, arătând că „Israelul a câștigat tot ce se putea câștiga prin forța armelor” și subliniind superioritatea militară inegalabilă a SUA prin sprijinul acordat guvernului lui Netanyahu.
„Acum este momentul să transformăm aceste victorii… în premiul suprem al păcii și prosperității pentru întregul Orient Mijlociu”, a adăugat Trump.
Pe fondul bunei sale relații cu premierul Israelului, Donald Trump i-a cerut președintelui Israelului, Isaac Herzog, să-l grațieze pe prim-ministrul țării „Am o idee, domnule președinte: de ce nu-l grațiați?”, a spus Trump, arătând spre Netanyahu. Prim-ministrul israelian a fost pus sub acuzare în 2019 pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere., dar el neagă toate acuzațiile.
După vizita în Israel, Trump va călători apoi în Egipt, unde el și președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi vor co-prezida la Sharm El-Sheikh un summit internațional pentru pace pentru a consfinți planul pentru pace în Gaza propus la finalul lunii septembrie de președintele american.
La „Summitul Păcii de la Sharm El Sheikh”, alături de președintele Abdel Fattah El-Sisi și președintele american Donald Trump, participă regele Iordaniei, emirul Qatarului, prim-ministrul Kuweitului, șeicul Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, regele Bahrainului și președintele Palestinei.
De asemenea, la summit participă președintele Turciei, președintele Indoneziei, președintele Azerbaidjanului, președintele Franței, președintele Ciprului și cancelarul Germaniei.
Totodată, sunt prezenți prim-ministrul Regatului Unit, prim-ministrul Italiei, prim-ministrul Spaniei, prim-ministrul Greciei, prim-ministrul Armeniei, prim-ministrul Ungariei, prim-ministrul Pakistanului, prim-ministrul Canadei, prim-ministrul Norvegiei, prim-ministrul Irakului și vicepreședintele Emiratelor Arabe Unite.
La summit mai participă ministrul Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, secretarul general al Ligii Statelor Arabe, președintele Consiliului European, ministrul de stat pentru Afaceri Externe al Indiei și ambasadorul Japoniei la Cairo.
INTERNAȚIONAL
Uniunea Europeană și Statele Unite salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas: „Pacea devine posibilă pentru regiune”
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii toți ostaticii rămați în Fâșia Gaza, nemaiavând în prezent sub controlul său niciun captiv în viață, au relatat mass-media israeliene N12 și Ynet, transmite EFE, potrivit Agerpres.
De asemenea, în Orientul Mijlociu a ajuns în această dimineață și președintele american Donald Trump. Înainte de a se îmbarca spre Orientul Mijlociu, Donald Trump a declarat că este optimist și că „pacea a venit în Gaza”.
„Este pentru prima dată când văd că toată lumea este unită. Toți sunt de acord cu această înțelegere. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, a spus președintele american, adăugând că „războiul s-a terminat”.
Întrebat dacă este încrezător că încetarea focului va fi respectată, Trump a afirmat: „Da, cred că va rezista. Oamenii s-au săturat. A durat secole”, scrie Euronews.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat, subliniind că întoarcerea ostaticilor israelieni reprezintă „un moment de bucurie pură” pentru familiile acestora și un prilej de ușurare pentru întreaga comunitate internațională.
„Înseamnă că o pagină poate fi întoarsă. Un nou capitol poate începe. Europa sprijină pe deplin planul de pace negociat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia. Finalizarea acordului care pune capăt războiului astăzi la Sharm el-Sheikh va fi o etapă istorică”, a scris von der Leyen, pe X.
The return of the Israeli hostages is a moment of pure joy for those families.
And a moment of relief for the entire world.
It means that a page can be turned. A new chapter can begin.
Europe fully supports the peace plan brokered by the United States, Qatar, Egypt, and…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2025
Von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să contribuie la succesul acordului cu toate instrumentele disponibile, oferind în mod special sprijin pentru guvernanță și pentru reformarea Autorității Palestiniene.
„Vom fi o forță activă în cadrul Grupului Donatorilor pentru Palestina și vom furniza finanțare din partea UE pentru reconstrucția Gazei”, a adăugat aceasta.
La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că eliberarea ostaticilor reprezintă un succes major pentru diplomație și o etapă crucială în direcția păcii, menționând că președintele american Donald Trump a făcut posibilă această realizare.
„Ziua de astăzi marchează un moment rar de speranță în Orientul Mijlociu. Asigurarea păcii în Gaza va fi extrem de complexă. Pentru a avea succes, planul de pace necesită un sprijin internațional puternic. UE este pregătită să își aducă contribuția. Miercuri, se va relua o misiune civilă de monitorizare a trecerii frontierei între Gaza și Egipt. Această misiune poate juca un rol important în sprijinirea încetării focului”, a scris Kallas, pe X.
Today marks a rare moment of hope in the Middle East.
The release of hostages is a major success for diplomacy and a crucial milestone toward peace. President Trump made this breakthrough possible.
Securing peace in Gaza will be extraordinarily complex. (1/2)
— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța va fi implicată în fiecare etapă a planului președintelui Trump, alături de partenerii arabi pe care i-a sprijinit în eforturile de mobilizare.
„Împărtășesc bucuria familiilor și a poporului israelian, întrucât șapte ostatici tocmai au fost predați Crucii Roșii. Echipa mea și cu mine ne-am întâlnit recent cu părinții lor. Eitan Mor, Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel și Guy Gilboa-Dalal sunt în siguranță. În curând, vor fi liberi. Odată cu eliberarea lor – și a celorlalte treisprezece ostatici așteptați în această dimineață – pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Gaza și pentru regiune”, a scris Macron, pe X.
I share the joy of the families and of the Israeli people as seven hostages have just been handed over to the Red Cross. My team and I had recently met their parents.
Eitan Mor, Gali and Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel and Guy Gilboa-Dalal are safe.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025
Armata va duce ostaticii la baza Reim, situată lângă granița cu Fâșia Gaza, pe teritoriul israelian, unde li se va face o evaluare medicală și se vor putea reuni cu familiile lor.
Începând de astăzi, echipele CICR vor primi ostaticii reținuți în Gaza și îi vor preda autorităților israeliene. Într-o operațiune separată, echipele CICR vor transfera deținuți palestinieni reținuți în centre de detenție israeliene către Gaza și Cisiordania.
De asemenea, CICR a menționat că „va facilita transferul rămășițelor celor decedați pentru ca familiile să îi poată înmormânta pe cei dragi cu demnitate”.
RUSIA
Trump sugerează că îl va amenința pe Putin că va livra Ucrainei rachete Tomahawk dacă nu pune capăt războiului: Vor să fie lansate în direcția lor? Nu cred
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că l-ar putea amenința pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va furniza Kievului rachete de croazieră Tomahawk dacă Moscova nu pune capăt invaziei sale, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Donald Trump ia în considerare în ultimele luni vânzarea de rachete americane cu rază lungă de acțiune Tomahawk către europeni pentru a le livra în Ucraina, după ce întâlnirea sa de la mijlocul lunii august cu Putin în Alaska nu a permis să se facă progrese spre încheierea războiului.
“Poate voi vorbi cu el despre asta. Poate îi voi spune: Uite, dacă acest război nu se termină, le voi trimite Tomahawk“, a declarat Trump jurnaliștilor de la bordul Air Force One când a fost întrebat dacă va aborda problema cu președintele rus însuși.
Liderul de la Casa Albă a făcut cunoscut că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut rachete Tomahawk în timpul conversației telefonice de sâmbătă privind o nouă livrare de arme către Kiev.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit duminică a doua oară în două zile cu omologul său american Donald Trump, apel ce a urmat unei discuții telefonice cu președintele francez Emmanuel Macron despre nevoia Kievului de “sisteme de apărare antiaeriană și rachete”, în contextul în care Rusia nu contenește să răspândească “teroare din aer”. Sâmbătă și duminică, Trump și Zelenski au discutat despre cererea Ucrainei ca SUA să permită livrarea de rachete de croazieră Tomahawk pentru a consolida capacitatea Kievului de a efectua lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, în timp ce Financial Times a relatat că serviciile de informații americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului.
“Tomahawk constituie o nouă etapă în agresiune. Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcția lor? Nu cred”, a adăugat Donald Trump, care călătorea în Israel și Egipt pentru a promova un acord de pace pe termen lung în Gaza.
Vladimir Putin a avertizat anterior împotriva furnizării de rachete Tomahawk către Kiev, spunând că acest lucru ar constitui “o nouă escaladare” și ar afecta relațiile dintre Washington și Moscova.
INTERNAȚIONAL
A doua discuție telefonică în două zile între Zelenski și Trump. Președintele Ucrainei: Am abordat aspecte legate de capabilități cu rază lungă de acțiune
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit a doua oară în două zile cu omologul său american Donald Trump, după ce liderul Ucrainei a discutat telefonic cu președintele francez Emmanuel Macron despre nevoia Kievului de „sisteme de apărare antiaeriană și rachete”, în contextul în care Rusia nu contenește să răspândească „teroare din aer”.
„Tocmai am vorbit cu președintele american – pentru a doua oară în două zile – și conversația de astăzi a fost, de asemenea, foarte productivă. Ieri, am convenit asupra unei serii de subiecte pe care să le discutăm astăzi și am abordat toate aspectele situației: apărarea vieții în țara noastră, consolidarea capabilităților noastre – în domeniul apărării aeriene, rezilienței și capabilităților cu rază lungă de acțiune. De asemenea, am discutat multe detalii legate de sectorul energetic. Președintele Trump este bine informat cu privire la tot ceea ce se întâmplă. Am convenit să continuăm dialogul, iar echipele noastre fac pregătirile necesare”, a dezvăluit Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.
I have just spoken with @POTUS – for the second time in two days – and today’s conversation was also very productive.
Yesterday, we agreed on a set of topics to discuss today, and we covered all the aspects of the situation: defense of life in our country, strengthening our… pic.twitter.com/ZVs0cLicIL
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025
Sâmbătă, liderul ucrainean a avut o convorbire telefonică „pozitivă și productivă” cu liderul american Donald Trump, pe care l-a felicitat pentru „succesul său și pentru acordul din Orientul Mijlociu pe care a reușit să-l încheie, ceea ce reprezintă o realizare remarcabilă”.
Citiți și: Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Donald Trump pentru „acordul din Orientul Mijlociu”: „Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, cu siguranță și alte războaie pot fi oprite, inclusiv războiul rus”
Trump și Zelenski a au discutat despre cererea Ucrainei ca SUA să permită livrarea de rachete de croazieră Tomahawk pentru a consolida capacitatea Kievului de a efectua lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, printre alte probleme, potrivit Axios, citat de The Guardian.
Zilele trecut, Trump sugera că „a luat o decizie” cu privire la vânzarea de rachete Tomahawk către țările NATO, pentru ca acestea să fie furnizate Ucrainei.
„Dacă un război poate fi oprit într-o regiune, atunci cu siguranță și alte războaie pot fi oprite – inclusiv războiul rus”, a scris Zelenski pe platforma de socializare X, la o zi după ce Moscova a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care a provocat întreruperi de curent pe scară largă în Kiev și în alte părți.
Convorbirile telefonice au loc pe fondul îngrijorării crescânde la Kiev cu privire atât la amploarea tot mai mare a atacurilor aeriene rusești, cât și la capacitatea Ucrainei de a contracara atacurile aeriene din ce în ce mai sofisticate, care implică sute de drone simultan, precum și la contramăsurile rusești mai eficiente împotriva apărării aeriene a Kievului.
La începutul acestei săptămâni, Rusia a lansat 465 de drone tip Shahed și drone momeală, precum și 32 de rachete de croazieră și balistice împotriva Ucrainei.
Ultimele discuții dintre Trump și Zelenski se desfășoară pe fondul dezbaterilor actuale de la Washington cu privire la furnizarea Ucrainei a rachetelor de croazieră Tomahawk pe care Kievul le solicită de mult timp, o măsură despre care președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat că ar reprezenta „o etapă complet nouă, calitativ nouă, de escaladare”.
Discuțiile telefonice dintre cei doi lideri arată o îmbunătățire a relațiilor dintre președintele SUA și Zelenski.
Acestea marchează cel mai recent episod dintr-o schimbare mai amplă a administrației Trump în ceea ce privește Ucraina, pe măsură ce președintele SUA devine din ce în ce mai nerăbdător față de președintele rus Vladimir Putin și frustrat de eforturile blocate menite să pună capăt războiului purtat de Moscova împotriva Ucrainei.
În ultima lună, Trump a aprobat primul pachet de sprijin militar din mandatul său pentru Kiev, în cadrul inițiativei „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei”, finanțată de NATO.
Mai mult, se pare că SUA ajută Ucraina de luni de zile să lanseze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ale Rusiei, într-un efort comun de a slăbi economia și de a-l forța pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor.
Citiți și: Serviciile de informații americane ajută Ucraina să organizeze lovituri asupra instalațiilor energetice ale Rusiei pentru a slăbi economia de război a lui Putin (FT)
Serviciile de informații americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului, a indicat publicația, citând surse anonime ucrainene și americane familiarizate cu această campanie.
