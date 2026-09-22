De la tribuna ONU, Donald Trump anunță că va redenumi inteligența artificială: “Bun venit în noua lume a superinteligenței. Cine o câștigă, câștigă totul”

Președintele Donald Trump a declarat marți, în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, că inteligența artificială va fi redenumită „superinteligență” în toate documentele oficiale ale Statelor Unite.

„Statele Unite resping, de asemenea, categoric orice încercare de a construi o schemă globală pentru controlul inteligenței artificiale despre care se vorbește atât de mult acum, denumită de acum înainte superinteligență. Schimbăm denumirea”, a declarat Trump în fața comunității internaționale, potrivit The Hill.

„Utilizarea cuvântului artificial face ca inteligența să pară falsă. Nu este falsă. Este, de fapt, uimitoare. Dar trebuie să fim atenți. De fapt, este exact opusul a ceea ce pretinde că este”, a mai precizat liderul american.

„De acum înainte, toate documentele Statelor Unite și, sperăm, și cele ale lumii vor fi modificate pentru a utiliza termenul mult mai precis super, în loc de artificial”, a continuat Trump.

„Cu alte cuvinte, bun venit în noua lume a superinteligenței – SI”, a spus el. „Să vedem dacă se impune. Sună mult mai bine. Este mult mai bine și este mult mai precis”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Superinteligența este deja definită ca o formă de inteligență artificială care depășește inteligența umană. Ea reprezintă atât obiectivul final al multor companii de top din domeniul inteligenței artificiale, cât și principala sursă de îngrijorare pentru cei care avertizează asupra amenințării pe care aceasta ar putea-o reprezenta pentru omenire.

Declarațiile lui Trump au venit pe fondul amplificării temerilor legate de această tehnologie, după ce un fost cercetător al companiei Anthropic a avertizat că inteligența artificială ar putea distruge în curând omenirea.

Pe fondul discuțiilor publice dominate de întrebările legate de capacitățile inteligenței artificiale și de reglementarea guvernamentală, președintele și-a reafirmat convingerea că această tehnologie nu ar trebui încetinită sau restricționată, în ciuda îngrijorărilor privind potențialele efecte negative. „Nu am de gând să frânez dezvoltarea a ceva care va fi mai important decât Revoluția Industrială”, a declarat el în fața Adunării Generale a ONU.

Aceste preocupări au alimentat dezbaterea de la Washington privind oportunitatea reglementării tehnologiei, Trump pledând pentru mai puține reglementări pentru a se asigura că Statele Unite devansează China în cursa pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale.

Inteligența artificială se află pe agenda principalelor discuții din această săptămână, nu doar la Adunarea Generală a ONU, ci și în contextul în care președintele chinez Xi Jinping urmează să ajungă la Washington pentru o vizită de stat și o întâlnire cu Trump.

De altfel, Statele Unite au propus Chinei crearea unui mecanism prin care cele două țări să se informeze reciproc despre incidentele de inteligență artificială care ar putea afecta securitatea națională, cu câteva zile înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Washington.

Inițiativa apare în contextul competiției tot mai intense dintre Statele Unite și China pentru dezvoltarea celor mai performante sisteme de inteligență artificială. Cele două puteri încearcă să își păstreze avantajele tehnologice, dar manifestă în același timp preocupări comune privind pierderea controlului asupra unor sisteme avansate, atacurile cibernetice și utilizarea inteligenței artificiale de către actori nestatali.

De la Bruxelles, Comisia Europeană a solicitat adoptarea unor norme globale privind inteligența artificială, după avertismentul unui fost inginer al companiei Anthropic.

În discursul privind Starea Uniunii Europene susținut săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evidențiat importanța inteligenței artificiale pentru economia și securitatea Europei, dar și riscurile pe care aceasta le prezintă dacă este dezvoltată prea rapid, fără a fi reglementată corespunzător.