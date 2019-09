De la tribuna ONU, Donald Trump respinge ”viitorul globalist” al lumii: ”Viitorul aparţine patrioţilor și naţiunilor suverane şi independente”

Președintele Klaus Iohannis, prezent la Adunarea Generală a ONU, promovează în cadrul lucrărilor forului onusian raportul #HeForShe pentru egalitate de gen la nivel global, șeful statului fiind unul dintre ”campionii” inițiativei.

”În calitate de campion #HeForShe, sunt bucuros să lansez raportul de impact #HeForShe care cuprinde poveștile oamenilor din toată lumea ce acționează pentru egalitate de gen. Îi încurajez pe toți să își aducă contribuția la promovarea egalității de gen și a împuternicirii femeilor”, a scris Iohannis, pe contul său de Twitter.

As a @HeForShe Champion, I am pleased to launch the #HeForShe #IMPACTReport sharing the stories of people all over the world taking action for #genderequality. I encourage everyone to commit to bringing their contribution towards promoting gender equality and women empowerment. pic.twitter.com/af2yWwvznG

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 24, 2019