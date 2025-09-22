De la tribuna ONU, Macron anunță că Franța recunoaște statul palestinian: “A sosit momentul păcii”

Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul.

„A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în cadrul summitului desfășurat în sala Adunării Generale a Națiunilor Unite.

„A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici deținuți de Hamas. A sosit momentul să punem capăt războiului, bombardamentelor asupra Gazei, masacrelor și strămutărilor”, a continuat el, citat de Le Monde.

I declare that today, France recognizes the State of Palestine. pic.twitter.com/8kg6xukuO0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

Macron a afirmat, la Națiunile Unite, că recunoașterea unui stat palestinian este „singura soluție care va permite Israelului să trăiască în pace”, calificând această mișcare drept „o înfrângere pentru Hamas”.

Vorbind la summitul privind soluția celor două state co-organizat de Franța și desfășurat la New York, Macron a afirmat că „trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a păstra posibilitatea unei soluții cu două state, Israel și Palestina trăind una lângă alta în pace și siguranță”, potrivit CNN.

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

Recunoașterea drepturilor poporului palestinian „nu afectează în niciun fel drepturile poporului israelian, pe care Franța l-a susținut încă din prima zi”, a spus Macron.

„Franța nu a ezitat niciodată, rămânând alături de Israel, chiar și atunci când securitatea acestuia era în pericol, inclusiv în timpul atacurilor aeriene iraniene. Recunoașterea statului Palestina este o înfrângere pentru Hamas”, a adăugat Macron.

Liderul francez a mulțumit și altor națiuni care au recunoscut statul Palestina în ultimele zile. „Au răspuns apelului nostru lansat în iulie și au făcut alegerea responsabilă, alegerea necesară, alegerea de a opta pentru pace”, a spus el.

„Nimic nu va fi posibil dacă autoritățile palestiniene nu își asumă pe deplin ambiția noastră reînnoită, astfel încât să putem, în sfârșit, să realizăm soluția celor două state”, a adăugat el în discursul său.

Australia, Marea Britanie, Canada și Portugalia au luat, de asemenea, măsura în mare parte simbolică de recunoaștere în ajunul summitului convocat de Franța și Arabia Saudită, exercitând presiuni asupra Israelului, care își intensifică războiul de represalii în Gaza, soldat cu zeci de mii de morți.

Macron a declarat anterior că eliberarea ostaticilor luați de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie 2023 asupra Israelului va fi o condiție prealabilă pentru deschiderea unei ambasade franceze în statul palestinian.

Israelul a avertizat în repetate rânduri Franța să nu recunoască un stat palestinian, membrii de extremă dreapta ai guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu luând în considerare anexarea Cisiordaniei pentru a face imposibilă crearea unui astfel de stat.