ONU
De la tribuna ONU, Macron anunță că Franța recunoaște statul palestinian: “A sosit momentul păcii”
Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut, luni, statul palestinian, conducând un summit al ONU care a determinat deja alte guverne occidentale să ia această măsură istorică care a înfuriat Israelul.
„A sosit momentul păcii, deoarece suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”, a declarat Macron, de la tribuna ONU, în cadrul summitului desfășurat în sala Adunării Generale a Națiunilor Unite.
„A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici deținuți de Hamas. A sosit momentul să punem capăt războiului, bombardamentelor asupra Gazei, masacrelor și strămutărilor”, a continuat el, citat de Le Monde.
I declare that today, France recognizes the State of Palestine. pic.twitter.com/8kg6xukuO0
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025
Macron a afirmat, la Națiunile Unite, că recunoașterea unui stat palestinian este „singura soluție care va permite Israelului să trăiască în pace”, calificând această mișcare drept „o înfrângere pentru Hamas”.
Vorbind la summitul privind soluția celor două state co-organizat de Franța și desfășurat la New York, Macron a afirmat că „trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a păstra posibilitatea unei soluții cu două state, Israel și Palestina trăind una lângă alta în pace și siguranță”, potrivit CNN.
Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025
Recunoașterea drepturilor poporului palestinian „nu afectează în niciun fel drepturile poporului israelian, pe care Franța l-a susținut încă din prima zi”, a spus Macron.
„Franța nu a ezitat niciodată, rămânând alături de Israel, chiar și atunci când securitatea acestuia era în pericol, inclusiv în timpul atacurilor aeriene iraniene. Recunoașterea statului Palestina este o înfrângere pentru Hamas”, a adăugat Macron.
Liderul francez a mulțumit și altor națiuni care au recunoscut statul Palestina în ultimele zile. „Au răspuns apelului nostru lansat în iulie și au făcut alegerea responsabilă, alegerea necesară, alegerea de a opta pentru pace”, a spus el.
„Nimic nu va fi posibil dacă autoritățile palestiniene nu își asumă pe deplin ambiția noastră reînnoită, astfel încât să putem, în sfârșit, să realizăm soluția celor două state”, a adăugat el în discursul său.
Australia, Marea Britanie, Canada și Portugalia au luat, de asemenea, măsura în mare parte simbolică de recunoaștere în ajunul summitului convocat de Franța și Arabia Saudită, exercitând presiuni asupra Israelului, care își intensifică războiul de represalii în Gaza, soldat cu zeci de mii de morți.
Macron a declarat anterior că eliberarea ostaticilor luați de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie 2023 asupra Israelului va fi o condiție prealabilă pentru deschiderea unei ambasade franceze în statul palestinian.
Israelul a avertizat în repetate rânduri Franța să nu recunoască un stat palestinian, membrii de extremă dreapta ai guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu luând în considerare anexarea Cisiordaniei pentru a face imposibilă crearea unui astfel de stat.
CONSILIUL DE SECURITATE
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului de Securitate ONU: În fața provocărilor Rusiei sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie de la Marea Neagră la Marea Baltică
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a prezentat luni, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european.
„La reuniunea de urgență de astăzi a Consiliului de Securitate al ONU, am prezentat interesele de securitate ale României în fața provocărilor continue ale Rusiei. Am condamnat cu fermitate încălcările iresponsabile ale spațiului aerian european de către Rusia — de această dată Estonia, săptămâna trecută România, înainte de asta Polonia. Astfel de provocări subminează pacea și securitatea internațională și ignoră în mod flagrant suveranitatea statelor și dreptul internațional”, a transmis șefa diplomației române, potrivit unei postări pe contul său de X.
At today’s #UNSC emergency meeting, I presented Romania’s security interests in face of Russia’s ongoing provocations. I strongly condemned the Russian reckless violations of European airspace—this time Estonia, last week Romania, before that Poland. Such provocations undermine…
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 22, 2025
Oana Țoiu, care reprezintă țara noastră la lucrările celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, a reafirmat sprijinul deplin al României pentru statele partenere.
„România este în deplină solidaritate cu Estonia, cu aliații și partenerii noștri în apărarea suveranității, integrității teritoriale și a principiilor Cartei ONU. Reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de astăzi arată că regiunea și comunitatea internațională resping ferm războiul de agresiune al Rusiei și se unesc împotriva disprețului său continuu față de prevederile Cartei ONU”, a continuat ea.
Ministrul a subliniat necesitatea unor mecanisme consolidate de apărare regională.
„În fața provocărilor repetate ale Rusiei, sunt necesare mecanisme solide de avertizare timpurie, cu participarea țărilor din regiune, NATO și a UE, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a afirmat șefa diplomației române, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a convocat o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema securității spațiului aerian național.
În acest context, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”.
În mesajul său, Oana Țoiu a adăugat că „România apreciază eforturile continue ale SUA, UE și ale națiunilor cu aceeași viziune de a restabili pacea și securitatea în regiune”. Ea a încheiat cu un apel la acțiune, subliniind că „în interesul păcii și securității, momentul de a pune capăt acestui tipar de agresiune și provocare este acum”.
Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.
CONSILIUL DE SECURITATE
Consiliul de Securitate al ONU se întrunește de urgență la cererea Estoniei, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia
Ministerul estonian de Externe a anunțat duminică convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, programată luni, ca reacție la încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către trei avioane de luptă rusești MiG-31, relatează AFP, preluat de Agerpres. Incidentul, petrecut vineri, a avut loc deasupra Golfului Finlandei, unde aeronavele rusești au rămas timp de aproximativ 12 minute, potrivit autorităților de la Tallinn și NATO.
Italia, aflată la comanda misiunii NATO de poliție aeriană în statele baltice, împreună cu Suedia și Finlanda, a ridicat de la sol avioane pentru a intercepta aeronavele rusești.
Citiți și Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei
„Pe 22 septembrie (…), Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență ca răspuns la încălcarea flagrantă a spațiului aerian estonian vineri de către Rusia”, a transmis Ministerul estonian de Externe.
Este pentru prima dată, în cei 34 de ani de apartenență la ONU, când Estonia solicită oficial o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate. Țara baltică, membră UE și NATO și susținătoare fermă a Ucrainei, consideră incidentul parte a unei strategii deliberate a Moscovei.
Premierul estonian Kristen Michal a anunțat deja că va cere activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați atunci când un stat membru se confruntă cu o amenințare directă.
Ministrul de externe Margus Tsahkna a afirmat că această încălcare face „parte dintr-un model comportamental mai larg al Rusiei, menit să testeze hotărârea Europei și a NATO”. El a subliniat că „acest comportament necesită un răspuns internațional” și a adăugat că „este incompatibil cu responsabilitățile unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU”.
Incidentul survine pe fondul intensificării provocărilor militare rusești la granițele estice ale NATO: în urmă cu zece zile, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, iar ulterior o dronă de luptă rusească a rămas timp de o oră în spațiul aerian al României.
CONSILIUL EUROPEAN
„Avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism” pentru că „alternativa ar fi haosul și războiul”, este mesajul cu care va merge președintele Consiliului European la Adunarea Generală a ONU
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la New York pentru a reprezenta Uniunea Europeană la cea de-a 80-a ediție a Săptămânii la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc în perioada 21-25 septembrie 2025.
Potrivit unui comunicat al Consiliului European, el va susține un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU în numele UE la 25 septembrie și va lua cuvântul în fața Consiliului de Securitate al ONU la 24 septembrie.
În cadrul primei sale participări la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în calitate de președinte al Consiliului European, Costa va reafirma angajamentul UE față de ONU, multilateralism, respectarea dreptului internațional și recunoașterea legăturilor intrinseci dintre pace și securitate, drepturile omului și dezvoltarea durabilă.
„În contextul în care forța militară, coerciția politică și presiunea economică pun la încercare ordinea internațională bazată pe norme, instaurată după cel de-al Doilea Război Mondial, în timpul căreia a fost lansat proiectul de integrare europeană și au fost create Națiunile Unite, avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism. Avem nevoie de dreptul internațional, avem nevoie de instituții comune și avem nevoie de ONU. Alternativa ar fi haosul și războiul. UE este și va rămâne un partener de nădejde al ONU și al multilateralismului, sprijinind reformele menite să o facă mai eficientă, mai incluzivă și mai bine pregătită să servească cetățenii în fața provocărilor actuale și viitoare”, a declarat Costa.
Pe lângă discursurile sale în cadrul Adunării Generale și în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, în numele UE, președintele Costa va participa, de asemenea, la Conferința internațională la nivel înalt pentru soluționarea pașnică a problemei Palestinei și punerea în aplicare a soluției bazate pe existența a două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, care va avea loc la 22 septembrie.
La 25 septembrie, președintele Costa va găzdui o reuniune cu liderii țărilor insulare din Pacific, în marja Adunării Generale a ONU. Președintele Consiliului European va participa, de asemenea, la tradiționala reuniune a șefilor de stat și de guvern ai UE și ONU și la reuniunea trilaterală UE-ONU-Uniunea Africană din 21 septembrie și va lua parte la o serie de evenimente conexe și reuniuni bilaterale.
România va fi reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU.
Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU s-a deschis la 9 septembrie 2025. Prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt va fi marți, 23 septembrie, având ca temă principală „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.
Din 1974, UE are statutul de observator permanent la Adunarea Generală a ONU.
În urma adoptării unei rezoluții a Adunării Generale a ONU în mai 2011, UE a primit una dintre primele oportunități de a lua cuvântul printre alte grupuri importante și poate fi reprezentată de reprezentanții externi ai UE.
Din 2011, președintele Consiliului European s-a adresat Adunării Generale în numele UE.
