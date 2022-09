De la tribuna ONU, premierul britanic promite sprijin militar pentru Ucraina până la victorie și propune o “alianță NATO economică” a democrațiilor liberale

O ceremonie unică pentru o regină unică. La Westminster Abbey, templu al monarhilor britanici, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut parte de funeralii de stat rezervate doar marilor personalităţi istorici, la care au fost prezenţi luni preşedinţi, regi, prinţi, prim-miniştri, ambasadori şi invitaţi speciali din întreaga lume, lideri și reprezentanți ai politicii și diplomației mondiale care și-au luat adio de la cel mai longeviv monarh britanic, care de acum își doarme somnul de veci în cripta regală de la Castelul Windsor.

Trupul neînsufleţit al reginei Elisabetei a II-a a Marii Britanii, a fost coborât luni în cavoul regal (“Royal Vault”) din Capela St George de la Castelul Windsor, unde a fost depus şi sicriul soţului suveranei, prinţul Philip, pentru a putea fi îngropat alături de regină, în cadrul unei înmormântări private ulterioare, relatează BBC, citând o declarație a Familiei Regale a Marii Britanii.

Înainte de a fi coborât şi de a răsuna imnul naţional, de pe sicriul greu de stejar şi plumb au fost îndepărtate bijuteriile care l-au împodobit de la moartea reginei, la 8 septembrie – coroana imperială, sceptrul şi orbul regal, simbolizând lumea creştină. Apoi lordul şambelan, cea mai înaltă funcţie din cadrul Casei Regale, şi-a rupt bagheta, simbol al autorităţii sale asupra celorlalţi slujitori ai Casei Regale şi a plasat bucăţile pe sicriu, în semn că serviciul său în slujba suveranului defunct a încetat, informează și Agerpres, făcând trimitere la agențiile internaționale de presă.

At the end of the Committal Service, The King placed The Queen’s Company Colour of the Grenadier Guards on the Coffin.

At the same time, The Lord Chamberlain “broke” his Wand of Office and placed it on the Coffin to signify the end of Service. pic.twitter.com/GyX7Wsa7Ee

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022