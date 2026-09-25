De la tribuna ONU, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, respinge acuzațiile de genocid în Gaza: „Cea mai mare minciună a secolului”

Benjamin Netanyahu a ținut joi un discurs sfidător în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, în timp ce în oraș au izbucnit protestele anunțate împotriva prim-ministrului israelian.

Netanyahu, care se pregătește pentru alegerile parlamentare din Israel din luna octombrie, a folosit această ocazie pentru a-i ataca pe criticii războiului purtat de Israel în Gaza, cât și pe mass-media și pe partenerii internaționali, informează Euronews și AP.

În timp ce se îndrepta spre podium, zeci de delegați din întreaga lume au părăsit sala, în timp ce președintele ședinței a cerut liniște.

„Dacă mai există alți lași care nu au părăsit încă această sală, vă rog să o faceți acum”, le-a spus Netanyahu celor prezenți, înainte de a-și îndrepta atenția către războiul cu Iranul, care a început la sfârșitul lunii februarie, în urma atacurilor americane și israeliene asupra acestei țări.

El a susținut că Iranul reprezintă o amenințare existențială pentru lume și că Israelul „apără multe dintre țările ai căror delegați tocmai au părăsit această sală”.

„Acum 14 ani, am stat în fața acestei adunări și am trasat o linie roșie. Am jurat să împiedic dictatura criminală a Iranului să dezvolte bombe atomice”, a spus el. „Distrugerea instalațiilor nucleare ale Iranului a fost dificilă. A fost foarte greu de realizat. Dar, pentru mine, a fost una dintre cele mai ușoare decizii pe care a trebuit să le iau vreodată în calitate de prim-ministru, pentru că, dacă nu am fi făcut-o, am fi fost cu toții morți”, a continuat Netanyahu.

Netanyahu a profitat, de asemenea, de ocazie pentru a-l critica pe primarul orașului New York, Zohran Mamdani, pe care l-a numit „primarul antisemit” al orașului.

„Domnule Mamdani, de când ați fost ales primar al acestui oraș, mulți evrei nu se mai simt în siguranță”, a spus el.

Mamdani a solicitat anterior autorităților federale americane să pună în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva liderului israelian ori de câte ori acesta vizita Statele Unite. CPI a emis un mandat de arestare împotriva lui Netanyahu în noiembrie 2024, acuzându-l de comiterea unor crime de război, printre care „folosirea înfometării ca metodă de război” și „direcționarea intenționată a unui atac împotriva populației civile”. De asemenea, CPI l-a acuzat pe Netanyahu de o serie de crime împotriva umanității.

În discursul său, Netanyahu a respins acuzațiile de genocid din Gaza, afirmând că „este cea mai mare minciună a secolului”, atacând totodată Marea Britanie și Franța pentru criticile tot mai intense la adresa Israelului.

„Ei acuză Israelul, micuțul Israel, de colonialism, ce mai colonialism! Și cine ne acuză? Ei bine, printre ei se află oameni din Marea Britanie și din Franța. Pentru numele lui Dumnezeu, ei au inventat termenul”, a spus el.

Netanyahu a minimizat incidentele de violență comise de coloniștii israelieni împotriva palestinienilor din Cisiordania, calificându-le drept acțiuni ale unui „grup restrâns de tineri delincvenți” care aruncă cu pietre, taie măslini și provoacă incendii.

„Nu pot suporta asta. Nu voi tolera justiția de propriul cap”, a declarat prim-ministrul, înainte de a acuza liderii străini și presa internațională că denaturează amploarea violențelor din Cisiordania.

Discursul a avut loc în timp ce manifestanții se adunau la New York pentru a protesta împotriva lui Netanyahu.

Potrivit unor informații, aproximativ 100 de persoane au fost reținute de poliție în timpul protestelor, printre care și actrița Susan Sarandon. Imaginile video difuzate de agenția de știri AFP o arătau pe actriță condusă de polițiști, încătușată.

Un purtător de cuvânt al Poliției din New York (NYPD) a declarat agenției că polițiștii au intervenit în urma unor sesizări privind o „manifestație neautorizată”, în cadrul căreia oamenii blocau o intersecție.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas s-a adresat, de asemenea, Adunării Generale a ONU joi dimineață, prezentând un discurs înregistrat în prealabil din biroul său din Ramallah, după ce Statele Unite i-au refuzat viza pentru a participa la reuniune pentru al doilea an consecutiv.

Deși liderii mondiali au invocat în repetate rânduri situația dificilă a palestinienilor în discursurile susținute pe parcursul săptămânii, Abbas a îndemnat comunitatea internațională să ia măsuri mai concrete împotriva Israelului.