ONU
De la tribuna ONU, România avertizează asupra “ingerințelor” Rusiei în “cele mai importante alegeri” din istoria R. Moldova. Oana Țoiu reafirmă sprijinul pentru Ucraina și securitatea Mării Negre
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a susținut sâmbătă spre duminică intervenția națională a României în plenul Adunării Generale a ONU, în cadrul săptămânii de nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni, oficialul român subliniind angajamentul ferm al României pentru multilateralism, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și rolul Mării Negre în arhitectura de securitate europeană și globală.
România reafirmă sprijinul pentru multilateralism
Șefa diplomației române a început prin a evoca semnificația momentului aniversar, arătând că simpla prezență a statelor împreună în aceeași sală reprezintă „o expresie profundă a angajamentului nostru pentru multilateralism”. Ea a precizat că România „stă ferm alături de Națiunile Unite la 80 de ani de la crearea lor și 70 de ani de la aderarea noastră”.
Totodată, ministrul a atras atenția asupra responsabilității colective. „Avem datoria să vedem ce funcționează, să vedem și ce nu funcționează și să acționăm în consecință”, a subliniat Oana Țoiu.
Ucraina și securitatea regională
O temă centrală a intervenției a vizat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
„De aproape patru ani asistăm la un război de agresiune pe scară largă împotriva Ucrainei, declanșat de Rusia, neinvitat și neprovocat, un război care a declanșat cea mai mare criză de securitate din istoria recentă a Europei și care provoacă ordinea internațională bazată pe reguli”, a declarat ministrul român.
Ea a condamnat și ultimele încălcări ale spațiului aerian suveran al Poloniei, Estoniei, Danemarcei și României prin „acțiuni iresponsabile menite să provoace”.
„Orice provocare comună ne unește mai mult. Știm și reafirmăm că suntem mai puternici împreună, că prosperitatea oricăruia dintre noi se bazează pe securitatea tuturor”, a arătat Oana Țoiu.
Ministrul a avertizat că războiul, dus atât prin mijloace convenționale, cât și hibride, „ar putea afecta securitatea maritimă în zona Mării Negre” și a accentuat că ONU trebuie să acționeze „cu convingerea că o pace justă și durabilă în Ucraina este în interesul tuturor”. În acest sens, a salutat „eforturile continue ale liderilor americani și europeni” și a făcut apel la „o încetare imediată, completă și necondiționată a focului”.
Republica Moldova, în centrul atenției
În contextul apropiatelor alegeri din Republica Moldova, șefa diplomației române a avertizat asupra ingerințelor externe. „În Republica Moldova, în aproximativ 12 ore de acum, se deschid secțiile de vot. Este, poate, cea mai importantă alegere legislativă de la independența țării”, a precizat Oana Țoiu.
Ea a denunțat faptul că „în perioada premergătoare acestor alegeri, am văzut rapoarte din Moldova care atestă o ingerință străină malignă și o dezinformare la o scară fără precedent, dirijate de Rusia prin proxy, din interior și din exterior”.
„Intenția este clară, de a le nega alegătorilor moldoveni dreptul legitim de a decide liber viitorul propriei țări. Vecinii noștri sunt o democrație tânără și vibrantă. Au dovedit curaj, reziliență și viziune. Dar acum sunt provocați cu instrumentele puternice ale unui stat autoritar”, a mai adăugat ministrul.
Angajamentul României pentru pace și securitate globală
Ministrul afacerilor externe a evidențiat că sprijinul României pentru Ucraina „a fost substanțial și cu multiple dimensiuni” și că acesta va continua „atât timp cât va fi necesar, pentru că securitatea lor și pacea de acolo sunt legate direct de propria noastră securitate și prosperitate”.
În plan global, Oana Țoiu a pledat pentru reformarea operațiunilor ONU de menținere a păcii și consolidarea încrederii în misiunile organizației. Totodată, a reafirmat sprijinul României pentru soluția celor două state în Orientul Mijlociu și pentru o tranziție energetică justă la nivel internațional.
Ministrul a conchis reamintind că România rămâne un susținător ferm al ONU.
„Puteți conta pe România, iar România contează pe Națiunile Unite”, a încheiat șefa diplomației române.
INTERNAȚIONAL
Ucraina pregătește un “Mega Deal” cu SUA pentru arme americane de 90 de miliarde de dolari, anunță Zelenski. Kievul propune și un “Drone Deal” pentru a exporta dronele produse
O delegație ucraineană va merge în această toamnă în Statele Unite pentru a finaliza acorduri privind achiziția de arme americane și exportul de drone produse pe plan intern, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, într-o conferință de presă susținută sâmbătă, la Kiev.
Declarațiile vin după vizita sa recentă în SUA, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump și a purtat o serie de discuții cu lideri mondiali la Adunarea Generală a ONU.
Ucraina pregătește atât un „Mega Deal” — un acord major privind achiziția de arme americane — cât și un „Drone Deal”, pentru vânzarea de sisteme fără pilot ucrainene către SUA, a spus Zelenski, potrivit The Kyiv Independent.
„Am discutat lucrurile esențiale, am convenit cu președintele (american), acum trecem la implementarea practică”, a declarat acesta.
Potrivit lui Zelenski, Kievul a pregătit o listă de arme pe care vrea să le achiziționeze din SUA, în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari. De asemenea, Ucraina este interesată de acorduri separate pentru alte tipuri de arme — în special rachete cu rază lungă de acțiune. Președintele a adăugat că nu poate oferi mai multe detalii pentru că este „o chestiune foarte sensibilă”.
The Telegraph a relatat pe 26 septembrie că Zelenski i-a cerut lui Trump, în cadrul întâlnirii de la ONU, să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă, care pot atinge până la 2.500 km și transportă un focos de 450 kg. Acestea ar depăși semnificativ capabilitățile oricărui sistem cu rază lungă primit până acum de Ucraina de la aliații occidentali.
Zelenski a mai declarat că guvernul pregătește un sistem de export controlat al armamentului ucrainean către țări din afara SUA. În acest cadru, Ucraina va exporta echipamente militare aflate în surplus și va folosi profiturile pentru achiziția de arme urgente, precum drone de interceptare.
Ucraina intenționează să încheie acorduri de export cu țări din SUA, Europa, Orientul Mijlociu și Africa, iar deja mai multe state africane au transmis propuneri. Kyiv a decis deja care va fi prima țară parteneră, a mai spus președintele, adăugând că mai multe detalii vor fi făcute publice „în viitorul apropiat”.
Președintele ucrainean a prezentat pentru prima dată propunerea de 90 de miliarde de dolari pentru arme americane în august, în timpul vizitei la Washington, D.C., ca parte a unui pachet de garanții de securitate postbelice.
ONU
Oana Țoiu și Annalena Baerbock au discutat despre întărirea rolului Adunării Generale a ONU în abordarea provocărilor globale
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a avut vineri, 26 septembrie, o întrevedere cu Annalena Baerbock, președinta celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU. Discuțiile au evidențiat preocupările comune în fața provocărilor globale actuale, precum și necesitatea consolidării rolului Adunării Generale pentru abordarea acestora.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, ministrul român de externe a subliniat sprijinul României pentru viziunea și prioritățile președintei Adunării Generale, asigurând-o de cooperarea constructivă a țării noastre în exercitarea mandatului, pe parcursul întregii sesiuni. Menținerea păcii și securității internaționale, promovarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul digital și reforma ONU sunt domenii majore de interes pentru România.
Președinta Adunării Generale a salutat implicarea constantă a României în promovarea valorilor fundamentale ale ONU. A remarcat contribuțiile țării noastre în susținerea ordinii internaționale bazate pe reguli, precum și în apărarea drepturilor omului și a principiilor democratice.
Întrevederea a reconfirmat angajamentul comun pentru multilateralismul eficient și pentru întărirea rolului ONU în abordarea crizelor globale.
ONU
Oana Țoiu a evidențiat, la reuniunea miniștrilor de externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, importanța colaborării cu SUA pentru stabilitatea și securitatea regiunii
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat la 24 septembrie 2025, în marja Adunării Generale a ONU, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), organizată de Bulgaria, în calitate de președinție în exercițiu a Procesului, împreună cu Consiliul Cooperării Regionale (RCC).
Potrivit unui comunicat al MAE, discuțiile s-au axat pe obiectivele asigurării stabilității și securității regionale și construirea unor strategii corespunzătoare care să conducă la îmbunătățirea rezilienței, coeziunii și creșterii economice în Europa de Sud-Est. Ministrul român de externe a apreciat relevanța acestor discuții informale și aplicate mai ales în contextul geopolitic actual.
De asemenea, aceasta a reiterat sprijinul pentru politica de extindere a UE atât în Balcanii de Vest, cât și în vecinătatea estică – Republica Moldova și Ucraina – pe baza meritelor proprii în implementarea agendelor de reforme specifice.
Citiți și Oana Țoiu, la reuniunea miniștrilor de externe ai UE la New York: România cere ferm respectarea Cartei ONU și condamnă agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei
Oana Țoiu a evidențiat că realizarea reformelor angajate va ajuta țările candidate, pe de o parte, pentru a face față mai eficient provocărilor actuale, iar pe de alta, pentru a profita de oportunitățile oferite de aderarea la UE.
Ministrul de externe român a evidențiat totodată importanța conlucrării cu SUA în Europa de Sud-Est pentru asigurarea stabilității și securității în această regiune.
