De la tribuna ONU, România avertizează asupra “ingerințelor” Rusiei în “cele mai importante alegeri” din istoria R. Moldova. Oana Țoiu reafirmă sprijinul pentru Ucraina și securitatea Mării Negre

Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a susținut sâmbătă spre duminică intervenția națională a României în plenul Adunării Generale a ONU, în cadrul săptămânii de nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni, oficialul român subliniind angajamentul ferm al României pentru multilateralism, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și rolul Mării Negre în arhitectura de securitate europeană și globală.

România reafirmă sprijinul pentru multilateralism

Șefa diplomației române a început prin a evoca semnificația momentului aniversar, arătând că simpla prezență a statelor împreună în aceeași sală reprezintă „o expresie profundă a angajamentului nostru pentru multilateralism”. Ea a precizat că România „stă ferm alături de Națiunile Unite la 80 de ani de la crearea lor și 70 de ani de la aderarea noastră”.

Totodată, ministrul a atras atenția asupra responsabilității colective. „Avem datoria să vedem ce funcționează, să vedem și ce nu funcționează și să acționăm în consecință”, a subliniat Oana Țoiu.

Ucraina și securitatea regională

O temă centrală a intervenției a vizat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„De aproape patru ani asistăm la un război de agresiune pe scară largă împotriva Ucrainei, declanșat de Rusia, neinvitat și neprovocat, un război care a declanșat cea mai mare criză de securitate din istoria recentă a Europei și care provoacă ordinea internațională bazată pe reguli”, a declarat ministrul român.

Ea a condamnat și ultimele încălcări ale spațiului aerian suveran al Poloniei, Estoniei, Danemarcei și României prin „acțiuni iresponsabile menite să provoace”.

„Orice provocare comună ne unește mai mult. Știm și reafirmăm că suntem mai puternici împreună, că prosperitatea oricăruia dintre noi se bazează pe securitatea tuturor”, a arătat Oana Țoiu.

Ministrul a avertizat că războiul, dus atât prin mijloace convenționale, cât și hibride, „ar putea afecta securitatea maritimă în zona Mării Negre” și a accentuat că ONU trebuie să acționeze „cu convingerea că o pace justă și durabilă în Ucraina este în interesul tuturor”. În acest sens, a salutat „eforturile continue ale liderilor americani și europeni” și a făcut apel la „o încetare imediată, completă și necondiționată a focului”.

Republica Moldova, în centrul atenției

În contextul apropiatelor alegeri din Republica Moldova, șefa diplomației române a avertizat asupra ingerințelor externe. „În Republica Moldova, în aproximativ 12 ore de acum, se deschid secțiile de vot. Este, poate, cea mai importantă alegere legislativă de la independența țării”, a precizat Oana Țoiu.

Ea a denunțat faptul că „în perioada premergătoare acestor alegeri, am văzut rapoarte din Moldova care atestă o ingerință străină malignă și o dezinformare la o scară fără precedent, dirijate de Rusia prin proxy, din interior și din exterior”.

„Intenția este clară, de a le nega alegătorilor moldoveni dreptul legitim de a decide liber viitorul propriei țări. Vecinii noștri sunt o democrație tânără și vibrantă. Au dovedit curaj, reziliență și viziune. Dar acum sunt provocați cu instrumentele puternice ale unui stat autoritar”, a mai adăugat ministrul.

Angajamentul României pentru pace și securitate globală

Ministrul afacerilor externe a evidențiat că sprijinul României pentru Ucraina „a fost substanțial și cu multiple dimensiuni” și că acesta va continua „atât timp cât va fi necesar, pentru că securitatea lor și pacea de acolo sunt legate direct de propria noastră securitate și prosperitate”.

În plan global, Oana Țoiu a pledat pentru reformarea operațiunilor ONU de menținere a păcii și consolidarea încrederii în misiunile organizației. Totodată, a reafirmat sprijinul României pentru soluția celor două state în Orientul Mijlociu și pentru o tranziție energetică justă la nivel internațional.

Ministrul a conchis reamintind că România rămâne un susținător ferm al ONU.

„Puteți conta pe România, iar România contează pe Națiunile Unite”, a încheiat șefa diplomației române.