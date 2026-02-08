MAREA BRITANIE
De la Washington la Londra: Ministrul Oana Țoiu, vizită în Regatul Unit; Întrevedere cu omologul britanic și un discurs la think tank-ul Chatham House
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va realiza o vizită de lucru la Londra, în perioada 9-10 februarie 2026, vizita se înscriindu-se în demersurile constante ale României de consolidare a dialogului politic și cooperării bilaterale extinse cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unul din cei mai importanți parteneri strategici ai țării noastre, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În cadrul vizitei, ministrul afacerilor externe va avea o întrevedere cu omologul său britanic, Yvette Cooper, în carul căreia vor fi abordate teme de interes comun, precum aprofundarea cooperării politico-diplomatice bilaterale, dezvoltarea relațiilor economice și sectoriale, sprijinul pentru Ucraina, securitatea regională și euroatlantică.
Perspectivele de consolidare a cooperării parlamentare româno-britanice vor fi abordate de către ministrul Oana Țoiu cu membri ai Grupului interparlamentar pentru România (All-Party Parliamentary Group for Romania – APPG).
Agenda vizitei include, totodată, o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Londra, care va oferi ocazia discutării priorităților și preocupărilor cetățenilor români stabiliți în Regatul Unit.
Ministrul român al afacerilor externe va efectua o vizită și la Universitatea din Oxford, unde funcționează Lectoratul de limba română, finanțat de Guvernul României, proiect integrat în cadrul Facultății de Lingvistică, Filologie și Fonetică a prestigioasei universități.
La Colegiul Trinity din Oxford, oficialul român va participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs”, dedicată politicii externe în contextul crizelor actuale, cu accent pe contribuția României la eforturile dedicate consolidării securității, rezilienței democratice și stabilității regionale, precum și pe contribuția valoroasă a diasporei academice românești la promovarea expertizei și dialogului internațional.
Programul vizitei va include și o prelegere a ministrului Oana Țoiu la prestigiosul think-tank britanic Chatham House, unde va prezenta poziția României pe teme de actualitate, precum securitatea europeană, amenințările hibride și consolidarea rezilienței regionale și transatlantice. Demnitarul român va avea o intervenție și la Conferința„London: Capital, Infrastructure, and Energy Security”, găzduită de Ambasada României la Londra.
Vizita la Londra reconfirmă angajamentul ferm al României pentru dialog, cooperare și parteneriate solide, într-un context internațional marcat de provocări de securitate și transformări geopolitice semnificative. De asemenea, componenta substanțială de relaționare cu comunitatea românească se înscrie în linia eforturilor susținute depuse în ultimele luni în raport cu comunitățile de români din afara granițelor.
Regatul Unit se așteaptă ca NATO să discute săptămâna viitoare măsuri de securitate pentru Groenlanda
Miniștrii apărării din cadrul NATO vor discuta, cel mai probabil, măsuri de consolidare a securității Groenlandei la reuniunea de săptămâna viitoare, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey, în contextul tensiunilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind dorința sa de a obține controlul asupra insulei, relatează Reuters, citat de Agerpres.
Trump a afirmat în repetate rânduri că își dorește Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, spunând că aliații europeni nu au reușit să o securizeze în mod corespunzător. Comentariile sale au stârnit o dispută cu Danemarca, membră a NATO, cu privire la acest teritoriu al său de peste mări și au pus presiune pe Alianța Nord-Atlantică.
Aceste tensiuni s-au diminuat după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că a discutat cu Trump despre modul în care aliații ar putea colabora pentru a asigura securitatea în Arctica, dar există puține detalii ale acestor planuri.
Healey a declarat că o misiune NATO propusă, Arctic Sentry (Santinela Arctică), este o modalitate prin care „noi, ca națiuni NATO, îi putem demonstra președintelui Trump că deja intensificăm securitatea Groenlandei, că acceptăm și suntem de acord că are un motiv de îngrijorare”.
„Trump a pus degetul pe o provocare. Ceea ce îi demonstrăm este că NATO este deja implicată în acest proces”, a declarat Healey pentru Reuters într-un interviu, adăugând că națiunile își „vor intensifica și mai mult eforturile”.
„Mă aștept să văd mai multe discuții la reuniunea miniștrilor Apărării din NATO la care voi participa săptămâna viitoare la Bruxelles”, a precizat el.
NATO a început planificarea militară pentru Arctic Sentry, pe care o descrie ca o misiune de vigilență sporită în zonă, dar nu era clar dacă aceasta va fi discutată la reuniunea din 12 februarie.
Săptămâna trecută, emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele-cheie ale unei propuneri americane adresate Danemarcei privind viitorul statut de securitate al Groenlandei, care include posibilitatea înființării unor noi baze militare, extinderea libertății operaționale a SUA și desfășurarea unui sistem de apărare antirachetă de tip „Dom de Aur” deasupra insulei arctice.
Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit, la Forumul Economic Mondial de la Davos, premisele unui acord privind securitatea arctică.
Potrivit lui Trump, soluția aflată în discuție ar avea beneficii largi, el precizând că „această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate statele NATO”.
Marea Britanie și SUA au semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice: Subliniază angajamentul nostru de a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate
Marea Britanie a semnat un memorandum de înțelegere privind mineralele critice cu administrația Trump, în încercarea de a diversifica lanțurile de aprovizionare în defavoarea Chinei, informează Politico Europe.
Subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Commonwealth-ului și Dezvoltării Seema Malhotra a semnat parteneriatul la Washington cu subsecretarul de stat american Jacob Helberg miercuri seara.
„Pe măsură ce cererea de minerale critice continuă să crească în întreaga lume, acest memorandum de înțelegere cu Statele Unite subliniază angajamentul nostru de a colabora ca aliați apropiați pentru a construi lanțuri de aprovizionare globale reziliente și diversificate”, a declarat Malhotra într-un comunicat.
În conformitate cu termenii înțelegerii, cele două țări au convenit să utilizeze instrumente de politică economică și investiții coordonate pentru a asigura aprovizionarea cu minerale esențiale și pentru a combate importurile subvenționate care riscă să submineze producția internă.
Acestea vor identifica în comun proiectele prioritare, vor mobiliza finanțare pentru dezvoltare și vor schimba informații despre investițiile care ar putea amenința capacitățile interne ale oricăreia dintre cele două țări.
Parteneriatul semnalează o poziție mai dură față de denaturarea pieței, ambele părți angajându-se să-și protejeze industriile de „politicile neconforme cu piața și practicile comerciale neloiale” — inclusiv prin colaborarea cu aliații în cadrul unei abordări globale a provocărilor legate de stabilirea prețurilor.
Acordul prevede, de asemenea, că ambele părți vor utiliza instrumentele legislative și diplomatice existente pentru a revizui, descuraja și, eventual, bloca vânzările de minerale critice și de pământuri rare din motive de securitate națională.
Miniștrii SUA și Regatului Unit sunt așteptați să se reunească în următoarele șase luni pentru a avansa parteneriatul.
Administrația Trump, care a anunțat acorduri similare cu Mexic, Uniunea Europeană și Japonia, dorește în cele din urmă să înființeze un bloc comercial pentru minerale critice, propus miercuri de vicepreședintele JD Vance către 54 de țări.
Citiți și: “Pax Silica”: SUA, UE și Japonia au lansat un parteneriat pentru securizarea aprovizionării cu minerale critice. România se declară “aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice”
Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
Joi, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Londra, secretarul britanic pentru comerț, Peter Kyle, a declarat că blocul comercial cu Washingtonul „are sens”.
„În ceea ce privește mineralele critice, alianțele au sens, în măsura în care țin cont de particularitățile specifice ale piețelor interne”, a afirmat Kyle.
„În toate alianțele, fiecare dintre noi are nevoi diferite și produce minerale diferite, așa că trebuie să ne asigurăm că există o cooperare deplină, dar ar trebui să abordăm problema din perspectiva <<cum putem face ca acest lucru să funcționeze?>>, mai degrabă decât <<cum putem evita acest lucru?>>, a adăugat el.
UE este deschisă să discute cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă, fiind gata să „lase în urmă fantomele trecutului”, dar semnalează că libertățile pieței unice nu sunt negociabile
Comisia Europeană ar fi „deschisă” la discuții privind strângerea legăturilor comerciale cu Regatul Unit, inclusiv o uniune vamală, a declarat un înalt oficial al UE, informează The Guardian.
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat pentru BBC că blocul european este „gata să se implice cu o atitudine receptivă” atunci când a fost întrebat despre o uniune vamală.
Declarațiile vin pe fondul presiunilor crescânde din cadrul Partidului Laburist pentru aderarea la o uniune vamală cu UE, în contextul în care guvernul încearcă să stimuleze creșterea economică într-o perioadă de turbulențe geopolitice.
Keir Starmer caută legături economice mai profunde cu piața unică a UE, afirmând că uniunea vamală „nu ne mai servește foarte bine scopului nostru”.
O uniune vamală cu UE ar pune sub semnul întrebării acordurile comerciale ale Regatului Unit cu țări precum India, Australia și Japonia, care contribuie puțin la creșterea economică, dar sunt simboluri puternice ale Brexitului. În teorie, în cadrul unei uniuni vamale, Regatul Unit ar fi sub umbrela celor peste 40 de acorduri comerciale ale UE cu aproximativ 70 de țări și regiuni.
Starmer a declarat reporterilor în ultimele zile că există „alte domenii ale pieței unice în care ar trebui să vedem dacă nu putem face mai multe progrese”.
După discuțiile purtate luni la Londra cu mai mulți miniștri, printre care Rachel Reeves, Dombrovskis a sugerat că Regatul Unit nu va putea alege anumite domenii ale pieței unice pentru o aliniere mai strânsă.
El a afirmat că apartenența la piața unică este soluția cea mai „avantajoasă pentru ambele părți”, dar că aceasta presupune respectarea „celor patru libertăți”, inclusiv libertatea de circulație.
De la referendumul privind Brexit-ul din iunie 2016, UE a susținut că cele patru libertăți ale pieței unice – bunuri, servicii, capital și circulație – nu pot fi separate.
La aproape un deceniu distanță, membrii UE consideră în continuare că ar fi dificil să ofere Regatului Unit aranjamente speciale, în condițiile în care statele membre sunt obligate să adere la toate politicile.
În mod public, însă, tonul este mai prietenos. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat marți că Europa și Regatul Unit „au nevoie de o nouă modalitate de colaborare” în domeniul comerțului, vamal, cercetării, mobilității, securității și apărării.
Într-un discurs amplu adresat Senatului spaniol cu privire la provocările geopolitice cu care se confruntă Europa, ea a afirmat: „Este timpul să lăsăm în urmă fantomele trecutului, să resetăm parteneriatul nostru și să găsim împreună soluții”.
Răspunzând la comentariile lui Starmer, purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, a declarat luni că piața unică a UE este „cu adevărat una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este cu adevărat bijuteria coroanei”.
Ea a adăugat: „Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer”. Un summit UE-Marea Britanie – care nu are încă o dată fixă – „ar fi ocazia de a discuta cu Marea Britanie ce anume intenționează”, a spus ea.
Sunt în curs discuții între UE și Marea Britanie cu privire la un acord veterinar, un program de schimb pentru tineri, aderarea la piața de energie electrică a UE și conectarea sistemelor de comercializare a emisiilor.
Citiți și: După o pauză însemnată provocată de Brexit, Marea Britanie va reveni în programul emblematic al UE Erasmus+ începând cu anul 2027
Discuția are loc în contextul în care UE se concentrează asupra modalităților de revitalizare a pieței unice, în urma unui raport dur al fostului prim-ministru italian Mario Draghi din 2024 privind amenințarea încetinirii creșterii economice a Europei.
Luni, Draghi a declarat că „Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată în același timp”, solicitând simultan trecerea de la confederație la federație.
Citiți și: Clamând o ordine globală “defunctă”, Mario Draghi revine cu doctrina “federalismului pragmatic”: Puterea înseamnă o Europă federală autentică
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, avertizează Mario Draghi: O Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în apărare, riscă să-și vadă puterea folosită împotriva sa
Liderii UE se vor reuni săptămâna viitoare în Belgia pentru un summit special în care vor discuta despre modalitățile de consolidare a pieței unice a UE, pe care președintele Consiliului European, António Costa, a descris-o ca fiind „un imperativ strategic”.
