De Ziua Europeană a Drepturilor Pacienților, asociații de pacienți din România cer acces real la prevenție, monitorizare și terapii inovatoare

Diana Zaim
© Fiecare Viață Contează - Facebook

Astăzi, 18 aprilie, de Ziua Europeană a Drepturilor Pacienților, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți din România atrag atenția asupra unor probleme majore care afectează accesul a milioane de pacienți la servicii medicale esențiale.

Mesajul este unul ferm: drepturile pacienților nu sunt un privilegiu, ci un drept fundamental, care presupune acces la diagnostic în timp util, tratamente adecvate și monitorizare constantă pe tot parcursul bolii.

Dar în 2026, pacienții din România se confruntă cu două probleme majore: acces redus dramatic la analizele de monitorizare și neplata primei zile de concediu.

„Anularea trimiterilor MONITOR a lăsat mii de pacienți fără investigații esențiale. Monitorizarea nu este facultativă. Este parte din tratament. (…) Neplata primei zile de concediu medical este o măsură care lovește exact în pacienții cronici și oncologici. Excepțiile promise nu au fost încă aprobate”, transmite comunitatea Fiecare Viață Contează.


În această zi, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți cer public: stabilirea unui plafon realist pentru analize și evaluări imagistice, reglementarea excepțiilor privind neplata primei zile de concediu medical și consultare reală cu organizațiile de pacienți înainte de orice decizie.

„Drepturile pacienților nu pot fi negociate. Ele trebuie respectate, nu celebrate doar o dată pe an”, mai transmit reprezentanții pacienților din România.

Creștere economică de 2,4% în Republica Moldova în 2025, susținută de investiții și construcții. Deficitul și datoria se mențin la nivel sustenabil (raport)
Autoritatea Națională pentru Cercetare anunță lansarea unui proiect cofinanțat din fonduri europene pentru reorganizarea sistemului de cercetare și pregătirea viitoarelor investiții în România
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

