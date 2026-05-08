De Ziua Europei, cetățenii europeni sunt așteptați la instituțiile UE pentru a sărbători unitatea, valorile și democrația

La 9 mai, europenii vor sărbători Ziua Europei. Anul acesta se împlinesc 76 de ani de la Declarația Schuman, care a pus bazele Uniunii Europene așa cum o cunoaștem astăzi și a condus la o eră fără precedent de pace, democrație, prosperitate, integrare și cooperare pe întregul continent.

În 2026, Ziua Europei marchează, de asemenea, două etape importante: 40 de ani de la aderarea Portugaliei și Spaniei la UE și 40 de ani de la prima celebrare oficială a Zilei Europei.

Pentru a marca această ocazie, vor avea loc numeroase evenimente în toate statele membre ale UE și în afara acesteia, reunind cetățeni din toate categoriile sociale. Instituțiile UE își vor deschide porțile pentru vizitatori, oferind activități educaționale despre activitatea lor, așa cum se întâmplă în fiecare an.

Clădirile și monumentele emblematice din întreaga Europă și din întreaga lume vor fi iluminate în culorile UE.

Într-o lume aflată în schimbare rapidă, UE și instituțiile sale depun eforturi pentru a proteja democrația, a stimula prosperitatea și a consolida securitatea. Ziua Europei este o oportunitate pentru cetățeni și instituțiile lor de a se reuni pentru a sărbători comunitatea și realizările lor comune.

Parlamentul European invită cetățenii să descopere modul în care legislația UE modelează viața de zi cu zi și modul în care aceasta poate influența viitorul Europei, sub deviza „Veniți și vedeți democrația în acțiune”. Ușile se deschid la ora 10:00 CEST la Bruxelles, cu un spectacol susținut de Corul Parlamentului European, urmat de o ceremonie solemnă de deschidere la ora 11:00 CEST în hemiciclu, cu discursurile președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și ale vicepreședintei Sophie Wilmès. Vizitatorii pot participa la chestionare, prezentări și discuții, se pot bucura de activități de familie și pot urmări o scenă de muzică live pe Esplanadă. În Luxemburg, activitățile vor include vizite ghidate ale centrului „Europa Experience” și o expoziție privind combaterea dezinformării. A doua zi, un program cultural bogat este planificat în Wiltz, în prezența lui H.R.H. Marele Duce de Luxemburg.

Consiliul European/Consiliul Uniunii Europene își va deschide porțile pentru vizite ghidate în clădirea Justus Lipsius din Bruxelles, oferind o privire rară asupra domeniilor în care se iau decizii europene esențiale. Fiecare dintre cele 27 de state membre va găzdui un stand în care își va prezenta cultura, tradițiile și specialitățile culinare. Copiii se vor bucura de o vânătoare de comori și de o căutare distractivă a faptelor, în timp ce o cabină foto le va permite vizitatorilor să își facă un selfie pe covorul roșu, în pantofii unui lider al UE. Președintele Consiliului European, António Costa, se va afla, de asemenea, la fața locului pentru a vizita standurile și a experimenta direct activitățile din cadrul Zilei porților deschise.

Comisia Europeană își va deschide clădirea emblematică Berlaymont din Bruxelles pentru public începând cu ora 10.00 CEST, cu intervenția vicepreședintei executive Teresa Ribera. Sub sloganul „Momentul Europei”, vizitatorii vor explora spații tematice interactive care acoperă democrația și valorile, clima, prosperitatea, justiția socială, securitatea și rolul global al Europei, alături de o pistă de artă și arhitectură. Festivitățile vor continua până seara cu muzică live gratuită de la ora 18:30 CEST la Place des Palais din Bruxelles.

Banca Centrală Europeană va participa la Europa-Fest din Frankfurt, pe piața istorică Römerberg, alături de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor, unde vizitatorii se vor întâlni cu experți și se vor bucura de jocuri interactive. Banca Centrală Europeană va fi, de asemenea, prezentă la clădirea Europa din Bruxelles, unde experții vor răspunde la întrebări cu privire la moneda euro, la noua reproiectare a bancnotelor și la proiectul privind moneda euro digitală.

Serviciul European de Acțiune Externă își va deschide sediul de la Bruxelles între orele 10:00 CEST și 18:00 CEST, invitând vizitatorii la „Pășiți în diplomația UE”. Programul include expoziții interactive, reuniuni cu ambasadorii UE și apeluri video în direct cu personalul UE din întreaga lume. Evenimentul va cuprinde, de asemenea, „Lumea într-o singură zi”, o sărbătoare culturală cu muzică, dans, fotbal freestyle, artizanat și activități de familie. Ceremonia de deschidere va avea loc la ora 11:00 CEST, în prezența reprezentanților țărilor partenere și ai organizațiilor internaționale.

Comitetul Economic și Social European va ura bun venit publicului la sediul său din Bruxelles, rue Belliard 99-101, între orele 10:00 și 18:00. Vizitatorii se vor întâlni cu membrii și cu personalul, se vor alătura vizitelor ghidate în diferite limbi ale UE și vor descoperi modul în care societatea civilă modelează politicile UE. Programul include standuri tematice, un joc de puzzle, un caricaturist, o stație de cărți poștale, muzică live și activități pentru copii. Membrii francezi ai CESE vor participa, de asemenea, la „Fête d’Europe” de la Paris.

Comitetul European al Regiunilor își va deschide porțile la Bruxelles cu ocazia Zilei Europei, invitându-i pe vizitatori să descopere cum funcționează instituția care reprezintă regiunile și orașele Europei și ce fac politicienii aleși la nivel regional și local pentru ei. Vizitatorii vor afla despre rolul și activitățile Comitetului, vor explora grupurile sale politice și vor experimenta diversitatea culturală europeană în cadrul Festivalului regiunilor și orașelor, care va prezenta proiecte, arte și meșteșuguri și va oferi degustări de produse locale.

Reprezentanța permanentă a Grupului Băncii Europene de Investiții va prezenta rolul și activitățile grupului în clădirea Europa din Bruxelles. Testele interactive și materialele video vor evidenția investițiile din cele 27 de state membre ale UE. La 10 mai, colegii de la sediul central din Luxemburg vor găzdui același stand la EU Village din Wiltz, Luxemburg.

La Strasbourg și Luxemburg, instituțiile UE își vor deschide porțile și în luna mai. Ziua Porților Deschise de la Strasbourg a Parlamentului European va avea loc la 17 mai, cu vizite în hemiciclu și un program civic și cultural complet. Luxemburgul va sărbători Ziua Europei pe 9 mai prin evenimente culturale și standuri de informare la sediul Parlamentului din Marele Ducat.

În întreaga UE și în întreaga lume, în fiecare stat membru, reprezentanțele Comisiei Europene și birourile de legătură ale Parlamentului European vor organiza evenimente locale de Ziua Europei – de la dezbateri publice și vizite școlare la expoziții și adunări culturale. În afara Europei, delegațiile UE vor marca această ocazie prin evenimente publice și activități de informare la nivel mondial. Clădirile emblematice din întreaga lume vor fi iluminate în culorile UE.