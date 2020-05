De Ziua Europei, clădirile Empire State din New York și Burj Khalifa din Dubai au fost iluminate în culorile Uniunii Europene

Clădirea Empire State din New York, cel mai înalt edificiu din SUA, și clădirea Burj Khalifa din Dubai, cea mai înaltă din lume, au fost luminate sâmbătă în culorile drapelului Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Europei.

Sâmbătă, 9 mai 2020, s-au împlinit 70 de ani de când ministrul de Externe al Franței de la acea vreme, Robert Schuman, rostea textul declarației care îi poartă numele și prin a cărui însemnătate ziua de 9 mai a devenit Ziua Europei. La șapte decenii distanță și la o zi distanță după ce Europa și Occidentul legat de valori au comemorat clipa istorică a celor 75 de ani scurși de când armele au tăcut în Europa, Germania nazistă a capitulat necondiționat, iar cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat pe bătrânul continent, Uniunea Europeană a marcat această zi într-un moment inedit și dificil, confruntându-se cu o provocare fără precedent în istoria sa. Din cauza pandemiei de COVID-19, Europa a celebrat, în mare parte, virtual și de la distanță Ziua Europei.

De Ziua Europei, liderii instituțiilor Uniunii Europene și șefii de stat sau de guvern din cele 27 de state membre s-au adresat cetățenilor prin mijloace digitale, publicând mesaje video despre ce înseamnă Uniunea Europeană pentru ei.

“Europa înseamnă libertatea, toleranța, deschiderea, diversitatea, respectul, inovația, creativitatea. Europa este și solidaritatea și unitatea”, a spus președintele Consiliului European Charles Michel, cel care a deschis seria mesajelor video.

On #EuropeDay, let's never forget…

Europe is YOU, it's US, it's all of us TOGETHER. UNITY is what makes us stronger.

Here's what Europe means to #EU27 leaders:

