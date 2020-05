De Ziua Europei, eurodeputatul Marian-Jean Marinescu amintește importanța apartenenței la familia europeană în special în vremuri de criză

De Ziua Europei, eurodeputatul Marian-Jean Marinescu(PNL, PPE), coordonator al grupului PPE în Comisia pentru Transport și Turism a Parlamentului European, amintește importanța apartenenței la familia europeană în special în vremuri de criză.

Cu acest prilej, eurodeputatul urează la mulți ani Europei și României în Uniunea Europeană!

„La mulți ani Europa! La mulți ani României în Uniunea Europeană! Trăim vremuri grele care ne amintesc însă cât contează că suntem parte a familiei europene. O familie ca oricare alta, cu bune, cu mai puțin bune, dar în care nu ești singur. Vorba celebrului cântec: We will never walk alone!”, este mesajul transmis de Marian-Jean Marinescu pe Facebook.