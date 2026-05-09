De Ziua Europei, Ungaria începe epoca post-Orban: Peter Magyar a fost învestit prim-ministru. Drapelul UE, readus pe fațada Parlamentului

Ungaria începe o nouă eră politică sâmbătă, de Ziua Europei, odată cu învestirea conservatorului pro-european Peter Magyar în funcția de prim-ministru, marcând oficial sfârșitul celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

Ceremonia din Parlament de sâmbătă – în timpul căreia Magyar i-a invitat pe oameni să i se alăture pentru a „scrie împreună istorie maghiară” și pentru a „trece prin poarta schimbării de regim” – are loc la o lună după ce partidul său de opoziție, Tisza, a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare, relatează The Guardian.

Tisza a câștigat alegerile din 12 aprilie cu o marjă largă față de partidul Fidesz al lui Orban și va deține o majoritate absolută de peste două treimi în noul Parlament, asigurându-se că noul cabinet își poate pune în aplicare promisiunea de a demonta “regimul iliberal”, scrie și EFE, potrivit Agerpres.

Ca act simbolic, drapelul Uniunii Europene, a cărui îndepărtare fusese ordonată de fostul președinte al Adunării, Laszlo Kover, unul dintre fondatorii Fidesz, va fi readus pe fațada clădirii Parlamentului.

Viktor Orban și mai mulți lideri Fidesz, care au făcut parte din Parlament încă de la primele alegeri de după căderea Cortinei de Fier în 1990, au decis să renunțe la mandatele de parlamentari.

După ceremonia oficială, Peter Magyar se va adresa susținătorilor săi în Piața Kossuth, în fața clădirii Parlamentului, unde are loc până la miezul nopții ‘Festivalul Popular al Schimbării Regimului’.