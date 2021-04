De Ziua Mondială a Sănătății, Comisia Europeană pledează pentru o Uniune a Sănătății mai puternice

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută gestul „admirabil” de solidaritate globală după ce toate cele șase țări din Balcanii de Vest au primit vaccinuri prin donațiile COVAX.

„Foarte fericită să văd cum COVAX a livrat 300.000 de doze de vaccinuri către Serbia. COVAX a efectuat acum primele livrări către toate cele 6 țări din Balcanii de Vest. Este un nou semn admirabil de solidaritate globală, susținut Uniunii Europene ca unul dintre principalii donatori COVAX. Vor veni mai multe”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

Very happy to see that #COVAX has delivered 300.000 doses of vaccines to Serbia 🇷🇸

COVAX has now made its first deliveries to all 6 Western Balkans countries.

It’s a new admirable token of global solidarity, supported by 🇪🇺 as one of the leading COVAX donors. More will come!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 2, 2021