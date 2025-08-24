SUA
De Ziua Ucrainei, SUA subliniază: „Credem într-o soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă”
Statele Unite cred într-o „soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă”, subliniază secretarul de statul al SUA, Marco Rubio, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.
„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul ucrainean cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei Independenței. Statele Unite sunt dedicate viitorului Ucrainei ca națiune independentă. Credem într-o soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă. În această Zi a Independenței, în timp ce aduceți un omagiu istoriei națiunii voastre, Statele Unite așteaptă cu nerăbdare să continue să construiască parteneriatul nostru economic și de securitate pentru un viitor pașnic și prosper pentru ambele națiuni”, precizează într-un comunicat Departamentul de Stat al SUA.
Ucraina celebrează duminică Ziua Independenței, eveniment care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991, informează BBC.
Din februarie 2022, evenimentul este marcat în sunetul bombelor, dronelor și rachetelor trase de Rusia invadatoare, care a reușit să controleze 20% din teritoriul suveran și independent al Ucrainei.
Citiți și: „Nu vom ceda” teritoriu ucrainean „ocupantului” rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului
Europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei, în urma întâlnirilor pe care președintele american Donald Trump le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.
Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.
Pachetul garanțiilor de securitate reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump, deși posibilitatea unui astfel de eveniment pare din ce în ce mai îndepărtată.
Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire. Pare că Donald Trump confirmă blocajul discuțiilor prin comparația conform căreia o întâlnire între Zelenski și Putin este precum amenstecarea „oțetului cu uleiul”.
Liderul american apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după ce, într-un mesaj publicat pe Truth Social, ar fi lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să treacă în ofensivă.
INTERNAȚIONAL
Trump compară o reuniune Putin-Zelenski cu amestecul “uleiului cu oțetul”, semnalând un impas al negocierilor
Președintele american Donald Trump, care a promis să-i aducă la o întâlnire pe președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, pentru a negocia încheierea războiului dintre țările lor, dar nu reușește să-și pună în practică această promisiune, a comparat vineri o reuniune între aceștia cu amestecul ”uleiului cu oțetul”, relatează AFP.
”Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, este cumva ca uleiul și oțetul. Nu se înțeleg foarte bine, din motive evidente’‘, a remarcat Trump într-o scurtă discuție cu presa, potrivit Agerpres.
După summitul avut vinerea trecută cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deși nu au existat rezultate concrete, intenția președintelui american era să fie organizat un summit trilateral cu liderii rus și ucrainean la care să participe și el.
Trump a avut apoi luni la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski și cu un grup de lideri europeni susținători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunțat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și trilaterala dorită.
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat însă vineri că nu există încă o agendă pentru un potențial summit între Putin și Zelenski, întrucât acesta din urmă a refuzat toate propunerile de compromis, în timp ce președintele ucrainean acuză de partea sa Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfășura.
Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, garanții care să nu cuprindă însă aderarea țării la NATO NATO și trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.
Rusia controlează circa 88% din Donbas și circa 73% din provinciile Zaporojie și Herson. În cadrul unui posibil acord, Moscova este dispusă să se retragă și din micile porțiuni ale provinciilor Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk pe care le-a ocupat.
Putin își menține însă vechile cereri ca Ucraina să renunțe la orice ambiții de aderare la NATO, ca această alianță să nu se mai extindă către est, armata ucraineană să-și limiteze capacitățile și să nu fie desfășurate în Ucraina trupe occidentale într-o eventuală forță de menținere a păcii.
La începutul acestei săptămâni președintele american a exclus din nou ca Ucraina să adere la NATO. “Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă ai fi Rusia, cine ar vrea să aibă inamicul, adversarul, la graniță? Nu faci asta. S-a considerat întotdeauna că Ucraina era un tampon între Rusia și Europa. Și așa a fost“, a spus el.
Prezent vineri la Kiev, secretarul general al NATO Mark Rutte a precizat că aliații Ucrainei nu doresc repetarea memorandumului de la Budapesta din 1994 sau a acordurilor de la Minsk din 2015, subliniind că garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina.
Totul coincide cu o schimbare majoră de ton din partea președintelui american.
Liderul de la Casa Albă a recunoscut joi în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, inclusiv referitoare la capacitatea Ucrainei de a lovi pe teritoriul Rusiei.
“Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei”, a scris Trump, pe propria sa rețea de socializare, Truth Social.
În poziția sa, liderul de la Casa Albă l-a atacat pe predecesorul său, Joe Biden.
“Nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent, acesta este un război care nu ar fi avut loc NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte – NICI O ȘANSĂ. Ne așteaptă vremuri interesante!!!”, a mai spus el.
INTERNAȚIONAL
SUA și aliații europeni elaborează opțiuni militare ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina
Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene au prezentat joi opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei, au declarat oficiali citați de Reuters, preluat de Agerpres.
Discuțiile au loc după promisiunea președintelui american Donald Trump de a sprijini protejarea Ucrainei în cadrul unui eventual acord menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia acum trei ani și jumătate.
Potrivit unui comunicat al Pentagonului, planificatorii americani și europeni au elaborat opțiuni militare pentru „a fi luate în considerare în mod corespunzător” de către consilierii aliați pe probleme de securitate națională.
Întâlnirea i-a reunit la Washington, D.C., de marți până joi, pe șefii apărării din Statele Unite, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit și Ucraina.
O sursă familiarizată cu negocierile a precizat că secretarul de stat american Marco Rubio, care este și consilierul pe probleme de securitate națională al lui Trump, a organizat joi o conferință telefonică cu omologii săi europeni pentru a discuta aceste opțiuni. Rubio a vorbit, printre alții, cu Jonathan Powell (Marea Britanie), Bjoern Seibert (Comisia Europeană), Geoffrey van Leeuwen (NATO) și alți oficiali de securitate din Franța, Italia, Germania și Finlanda.
Detaliile urmează să fie stabilite, însă sursa a precizat că țările europene vor trebui să își asume „cea mai mare parte a poverii” în ceea ce privește eventualele forțe implicate în garanțiile de securitate pentru Ucraina. Declarația reflectă și poziția exprimată de vicepreședintele american JD Vance, care a spus miercuri că Europa va trebui să suporte „contribuția majoritară” din costurile operațiunii.
„Lucrările de planificare continuă”, a spus sursa, adăugând că Washingtonul încă „evaluează amploarea rolului său”.
Trump a anunțat că nu va trimite trupe americane în Ucraina, dar nu a exclus alte forme de implicare militară, inclusiv sprijin aerian. Printre scenariile luate în calcul se numără trimiterea de forțe europene sub comandă americană sau furnizarea de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, până la instituirea unei posibile zone de interdicție aeriană cu avioane de vânătoare americane.
Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au susținut desfășurarea de trupe ca parte a unei „coaliții de voință”, iar cancelarul german Friedrich Merz a dat semnale de deschidere pentru participarea țării sale. În același timp, șeful sindicatului militarilor din Germania a avertizat că liderii europeni din NATO trebuie să recunoască realitatea: „zeci de mii de soldați ar trebui desfășurați într-o forță de pace ucraineană pe termen lung”.
Reuters mai notează că Trump a făcut presiuni pentru o încetare rapidă a celui mai sângeros conflict din Europa din ultimii 80 de ani, ceea ce a stârnit temeri la Kiev și printre aliați că ar putea încerca să forțeze un acord în termenii Moscovei.
SUA
Liderii europeni care l-au însoțit pe Zelenski la Casa Albă au discutat cu Trump și despre aderarea Ucrainei la UE, considerată o formă de garanție de securitate pentru Kiev
Liderii europeni care l-au însoțit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă au abordat cu președintele american Donald Trump și „posibilitățile” extinderii Uniunii Europene, inclusiv procesul de aderare a Ucrainei la blocul european, care ea în sine să fie considerată o garanție de securitate, a confirmat joi o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, anunță EFE, citat de Agerpres.
În timpul întâlnirii de la Casa Albă, Zelenski a fost însoțit de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb și secretarul general al NATO Mark Rutte.
„Liderii europeni au discutat despre posibilitățile extinderii Uniunii Europene cu președintele Trump și cu președintele Zelenski luni la Washington”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podesta.
Ea a adăugat că liderii europeni „au subliniat, desigur, importanța procesului de aderare a Ucrainei. Acest lucru este important și în contextul garanțiilor de securitate, discuții care, așa cum știți, sunt încă în desfășurare”.
Aceasta a completat că „revine Ucrainei și numai Ucrainei, ca țară suverană, să decidă dacă dorește să continue pe calea aderării”, lansând un apel la adresa țărilor membre de a da undă verde „în curând” pentru deschiderea primului cluster de negociere, un mesaj îndreptat mai degrabă către Ungaria care, prin premierul Viktor Orban, este printre cei mai vocali critici ai aderării Ucrainei la UE.
El a încercat în repetate rânduri să genereze teamă cu privire la consecințele aderării Ucrainei la UE, acuzând că „ar fi o sinucidere economică” pentru Europa sau „cea mai mare amenințare”.
Potrivit Bloomberg, președintele american Donald Trump ar fi avut o discuție telefonică cu premierul ungar Viktor Orban pentru a discuta motivele pentru care Budapesta blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.
Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul.
În același an, Consiliul European a acordat Ucrainei statutul de țară candidată, urmând ca în decembrie 2023 liderii UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare, demarate formal în iunie 2024.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
De Ziua Ucrainei, SUA subliniază: „Credem într-o soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă”
Ilie Bolojan, primul lider român care vizitează R. Moldova pe 23 august, a dat startul desantului european la Chișinău în “semn de atașament pentru românii basarabeni”: Suntem din aceeaşi vatră, acelaşi sânge. Prin aderarea la UE, Moldova se poate desprinde definitiv de urmările Pactului Ribbentrop-Molotov
“Contracararea interferențelor străine care destabilizează” viitorul european al R. Moldova, punctul central al întâlnirii Maia Sandu – Ilie Bolojan, la Chișinău
Canada se orientează înspre Germania pentru a atenua efectele agendei tarifare a lui Trump. Prim-ministrul Mark Carney va merge la Berlin pentru a consolida relațiile în domeniul apărării și energiei
Într-o lume dominată de război și geopolitică nemiloasă, „UE trebuie să se transforme și să treacă de la un rol secundar sau de sprijin la cel de actor principal”, subliniază Mario Draghi
La 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov, Dan Motreanu semnalează asemănarea dintre Rusia lui Putin și URSS: Vladimir Putin încearcă să reinstaureze teroarea, promovează războiul și moartea
„Nu vom ceda” teritoriu ucrainean „ocupantului” rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului
La 86 de ani de la “odiosul” Pact Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan, aflat la Chișinău, face apel la construirea unei societăți “cu adevărat europene”
De la Chișinău și la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, Ilie Bolojan reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova: Vă vom susține ca un prieten statornic pe drumul ireversibil către UE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Trending
- INTERNAȚIONAL1 week ago
La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace”
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei
- FONDURI EUROPENE5 days ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- INTERNAȚIONAL5 days ago
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
- ROMÂNIA1 week ago
Ilie Bolojan, pentru Bloomberg: Dacă nu reducem rapid cheltuielile după ani de deficit excesiv, România riscă intrarea în “incapacitate de plată”