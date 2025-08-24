De Ziua Ucrainei, SUA subliniază: „Credem într-o soluție negociată care să susțină suveranitatea Ucrainei și să garanteze securitatea sa pe termen lung, conducând la o pace durabilă”

Președintele american Donald Trump, care a promis să-i aducă la o întâlnire pe președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, pentru a negocia încheierea războiului dintre țările lor, dar nu reușește să-și pună în practică această promisiune, a comparat vineri o reuniune între aceștia cu amestecul ”uleiului cu oțetul”, relatează AFP.

”Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, este cumva ca uleiul și oțetul. Nu se înțeleg foarte bine, din motive evidente’‘, a remarcat Trump într-o scurtă discuție cu presa, potrivit Agerpres.

După summitul avut vinerea trecută cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deși nu au existat rezultate concrete, intenția președintelui american era să fie organizat un summit trilateral cu liderii rus și ucrainean la care să participe și el.

Trump a avut apoi luni la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski și cu un grup de lideri europeni susținători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunțat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și trilaterala dorită.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat însă vineri că nu există încă o agendă pentru un potențial summit între Putin și Zelenski, întrucât acesta din urmă a refuzat toate propunerile de compromis, în timp ce președintele ucrainean acuză de partea sa Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfășura.

Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, garanții care să nu cuprindă însă aderarea țării la NATO NATO și trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.

Rusia controlează circa 88% din Donbas și circa 73% din provinciile Zaporojie și Herson. În cadrul unui posibil acord, Moscova este dispusă să se retragă și din micile porțiuni ale provinciilor Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk pe care le-a ocupat.

Putin își menține însă vechile cereri ca Ucraina să renunțe la orice ambiții de aderare la NATO, ca această alianță să nu se mai extindă către est, armata ucraineană să-și limiteze capacitățile și să nu fie desfășurate în Ucraina trupe occidentale într-o eventuală forță de menținere a păcii.

La începutul acestei săptămâni președintele american a exclus din nou ca Ucraina să adere la NATO. “Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă ai fi Rusia, cine ar vrea să aibă inamicul, adversarul, la graniță? Nu faci asta. S-a considerat întotdeauna că Ucraina era un tampon între Rusia și Europa. Și așa a fost“, a spus el.

Prezent vineri la Kiev, secretarul general al NATO Mark Rutte a precizat că aliații Ucrainei nu doresc repetarea memorandumului de la Budapesta din 1994 sau a acordurilor de la Minsk din 2015, subliniind că garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina.

Totul coincide cu o schimbare majoră de ton din partea președintelui american.

Liderul de la Casa Albă a recunoscut joi în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, inclusiv referitoare la capacitatea Ucrainei de a lovi pe teritoriul Rusiei.

“Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei”, a scris Trump, pe propria sa rețea de socializare, Truth Social.

În poziția sa, liderul de la Casa Albă l-a atacat pe predecesorul său, Joe Biden.

“Nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent, acesta este un război care nu ar fi avut loc NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte – NICI O ȘANSĂ. Ne așteaptă vremuri interesante!!!”, a mai spus el.