De Ziua Unității Germane, Steinmeier avertizează asupra riscurilor pentru democrație, în timp ce Merz își exprimă încrederea în viitorul țării

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a avertizat sâmbătă, de Ziua Unității Germane, asupra amenințărilor pe care extremismul și dezinformarea le reprezintă pentru democrație și unitatea țării, în timp ce cancelarul Friedrich Merz a transmis un mesaj de încredere în viitorul Germaniei reunificate, subliniind libertatea și pacea de care se bucură cetățenii săi. Declarațiile au marcat cea de-a 36-a aniversare a reunificării, potrivit DW și EFE, preluat de Agerpres.

În ultimul său discurs de Ziua Unității Germane în calitate de președinte, Steinmeier a reflectat asupra așteptărilor create de schimbările începute în 1989 și asupra regreselor înregistrate ulterior.

„Credeam că toată lumea învățase lecția istoriei, iar acum văd susținători ai extremismului de dreapta care încearcă să șteargă memoria victimelor Holocaustului”, a declarat acesta. „Credeam că democrația noastră este în siguranță, iar acum trebuie să constat că este din nou contestată”, a adăugat președintele german.

Steinmeier a denunțat, fără a nominaliza vreun partid, „demagogia politică intolerabilă a forțelor extremiste”, despre care a afirmat că amenință libertatea și democrația și pune în pericol unitatea țării.

Președintele a avertizat că dezbaterea democratică este subminată de campanii sofisticate de dezinformare, atribuite unor actori ruși și unor forțe extremiste din Germania, amplificate în mediul online.

El a recunoscut că numeroși cetățeni, atât din estul, cât și din vestul țării, nu au încredere în sistemul politic. Până la o treime dintre alegători „demonstrează, prin deciziile lor de vot, că întorc spatele drepturilor fundamentale cheie ale republicii noastre”, a afirmat Steinmeier, potrivit Reuters.

În acest context, șeful statului a făcut o paralelă cu diviziunile politice care au precedat prăbușirea democrației în Republica de la Weimar.

„Dacă Berlinul devine sau nu din ce în ce mai ca Republica de la Weimar este o întrebare la care încă nu s-a primit un răspuns”, a spus acesta.

Steinmeier a cerut, totodată, „mai urgent ca oricând, o politică guvernamentală bine chibzuită, coerentă, profesionistă și fermă”.

Al doilea și ultimul său mandat prezidențial se încheie în martie anul viitor. Referindu-se la viitorul succesor, el a avertizat că președinția „nu este o funcție care să fie tratată cu superficialitate”, întrucât promovarea coeziunii sociale și păstrarea unității țării vor deveni mai dificile în anii următori.

La rândul său, cancelarul Friedrich Merz a pus accentul pe perspectivele Germaniei și pe libertatea și pacea de care beneficiază cetățenii săi.

„Un viitor bun rămâne posibil într-o Germanie reunificată”, a declarat Merz într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, filmat pe terasa Cancelariei Federale din Berlin, potrivit EFE.

„Sărbătorim 3 octombrie, este ziua noastră națională și mă bucur pentru această zi”, a afirmat cancelarul, adăugând că are impresia că majoritatea germanilor, din est și vest, continuă să se bucure de această aniversare.

„Trăim în libertate și trăim, și sper să fie așa pentru mult timp, în pace”, a subliniat el.

Declarațiile celor doi lideri vin după alegerile regionale din septembrie, în care partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) s-a clasat pe primul loc în Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Occidentală. În Berlin, scrutinul a fost câștigat de partidul Stânga (Die Linke). Rezultatele au sporit presiunea asupra coaliției conduse de Merz, pe fondul dificultăților economice și al nemulțumirii alegătorilor.

Germania marchează sâmbătă 36 de ani de la reunificare, principalele festivități naționale fiind organizate la Bremen. Ziua Unității Germane comemorează 3 octombrie 1990, când cele cinci landuri ale fostei Germanii de Est s-au alăturat Republicii Federale Germania, încheind peste patru decenii de divizare.

După slujba de la Catedrala Sfântul Petru, liderii politici și ceilalți invitați au participat la ceremonia oficială de la sala de concerte Die Glocke. Peste 400.000 de persoane sunt așteptate la festivalul public care continuă până duminică și include concerte gratuite, dezbateri, tururi ghidate și expoziții.

Manifestările se desfășoară sub deviza „Multe puncte forte – o singură țară”. Bremen găzduiește festivitățile centrale deoarece deține președinția prin rotație a Bundesratului, camera parlamentară care reprezintă landurile germane.

La mai bine de trei decenii de la reunificare, persistă diferențe importante între estul și vestul Germaniei, inclusiv în privința veniturilor, averii și reprezentării în funcțiile de conducere, notează DW.