De Ziua Unității Ucrainei, Zelenski și Tusk au discutat, la Kiev, despre producția comună de armament și un împrumut al Poloniei pentru achiziția de arme

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și noul premier polonez Donald Tusk au discutat luni, la Kiev, despre lansarea unei producții comune de armament și despre un împrumut din partea Varșoviei pentru ca Ucraina să își achiziționeze arme la scară largă.

Tusk s-a deplasat luni la Kiev cu ocazia Zilei Unității Ucrainei pentru a se întâlni cu Zelenski, precum și cu omologul său, premierul Denys Shmyhal. Ziua Unității Ucrainei este expresia unui acord semnat la 22 ianuarie 1919, de către Republica Populară Ucraineană și Republica Populară Ucraineană de Vest, în Piața Sfânta Sofia din Kiev.

Vizita lui Tusk la Kiev a fost anunțată chiar la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde Zelenski a avut o întrevedere cu președintele polonez, Andrzej Duda, aflat în opoziție cu coaliția de guvernare condusă de Tusk, care a detronat partidul conservator Lege și Justiție al președintelui.

Zelenski a precizat că a discutat cu Tusk despre toate aspectele relațiilor bilaterale ucraineano-poloneze, mai ales că fostul guvern de la Varșovia a răcit relațiile cu Kievului din cauza consecințelor importului și tranzitului de cereale ucrainen, deși Polonia a continuat să fie un avocat al susținerii militare a Kievului în fața Rusiei agresoare. De altfel, noul executiv de coaliție condus de Donald Tusk este interesat să pună în aplicare sistemul de licențe convenit de România și Ucraina privind comerțul cu produsele agricole.

“Apreciem sprijinul neabătut al Poloniei și noul pachet de ajutor militar pentru Ucraina, precum și o nouă formă de cooperare care vizează achiziții de arme pe scară mai largă pentru nevoile Ucrainei: un împrumut polonez pentru Ucraina. Premierul Tusk și cu mine am discutat, de asemenea, despre oportunitățile pentru o viitoare producție comună de arme. Mulțumesc Poloniei pentru sprijinul acordat Ucrainei”, a scris liderul de la Kiev, pe X.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.

We appreciate Poland’s unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024