Debarcarea migranților. Federica Mogherini face apel la statele membre să își asume mai multe responsabilități

Şefa diplomaţiei europene, Federica Mogherini, a adresat joi un apel statelor membre ale Uniunii Europene să îşi asume „mai multe responsabilităţi” pentru găsirea unei soluţii la problema spinoasă a porturilor de debarcare a migranţilor salvaţi de misiunea navală europeană Sophia.

„Chiar dacă este o problemă dificilă, ar fi bine ca statele membre să îşi asume mai multe responsabilităţi” pentru rezolvarea disputei legate de porturile de debarcare a migranţilor, a declarat Federica Mogherini, la sosirea la reuniunea informală de la Viena a miniştrilor apărării din UE.

#Sophia “We have to face the issue of the rules of disembarkation. I’ll see with ministers today if there is space to find an answer to this this question. This requires a constructive attitude from all and also that all member states take responsibilities” @FedericaMog pic.twitter.com/NVJpmww3GQ

