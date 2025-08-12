U.E.
Decizia cancelarului Merz de a impune un embargo parțial asupra armelor pentru Israel este justificată și proporțională, susține ministrul de externe german
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a apărat luni decizia cancelarului Friedrich Merz de a sista exporturile anumitor arme către Israel, calificând măsura drept „justificată și proporțională”, transmite marți agenția dpa, preluat de Agerpres.
Wadephul, membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a declarat la postul public ZDF că a participat la adoptarea hotărârii, explicând că aceasta a fost luată după ce cabinetul de securitate al Israelului a aprobat capturarea orașului Gaza. Potrivit șefului diplomației germane, această evoluție impunea „un semnal politic” din partea Berlinului.
„Este o măsură care vizează o problemă punctuală. În toate celelalte aspecte-cheie, Germania și Israelul rămân strâns aliniate”, a subliniat Wadephul.
Cancelarul Merz a anunțat oprirea parțială a exporturilor săptămâna trecută, declanșând critici din partea unor colegi din CDU și a formațiunii-soră din Bavaria, Uniunea Creștin-Socială (CSU), reamintește dpa.
România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a declarat, după participarea la reuniunea prin videoconferință a celor 27 de miniștri de externe ai Uniunii Europene, că România sprijină o soluție de pace în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dar aceasta trebuie să respecte pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a acesteia.
Discuțiile au avut loc în contextul pregătirilor pentru summitul anunțat între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, programat în Alaska, pe tema unui posibil acord de pace.
„Am subliniat că România susține o soluție bazată pe respectul deplin pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, cu implicarea deplină a acesteia în negocieri — nimic despre Ucraina fără Ucraina”, a afirmat Țoiu, într-o postare pe X, subliniind că “eforturile SUA și inițiativa președintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina se bazează pe puternica influență pe care SUA o au și, sperăm, o vor folosi în continuare”.
FAC: On Russian Aggression Against Ukraine
My recent visit to Kyiv has once again confirmed that Ukraine🇺🇦, its leaders, and its people are committed to peace.
Romania shares this goal as both a neighbor and a EU member🇪🇺, and I reiterated this today in the FAC meeting.
The… pic.twitter.com/K7N0pMyD8o
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 11, 2025
Ea a adăugat că pacea trebuie să fie de durată și să aibă la bază voința cetățenilor ucraineni.
Potrivit șefei diplomației române, orice „înțelegere trebuie să fie însoțită de garanții de securitate solide pentru a preveni o nouă agresiune”.
„Aceste garanții ar trebui să completeze măsurile de descurajare și apărare pentru Flancul Estic și să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a conchis Oana Țoiu.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, într-un mesaj transmis presei, că orice acord între SUA și Rusia privind încheierea războiului din Ucraina trebuie să implice atât această țară, cât și Uniunea Europeană.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.
Peste 100 de foști europarlamentari solicită UE să suspende Acordul de asociere cu Israelul: „Înfometarea colectivă nu este altceva decât o crimă de război”
Peste 100 de foști membri ai Parlamentului European au adresat o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șefei diplomației UE, Kaja Kallas, îndemnându-le să suspende acordul de asociere UE-Israel, informează The Guardian.
Într-o scrisoare redactată într-un ton ferm, aceștia au susținut că „eșecul” UE de a lua „măsuri ferme” împotriva Israelului, ca răspuns la acțiunile sale în Gaza, ar putea expune statele membre la „complicitate la crime de război”.
Scrisoarea a fost semnată de foști eurodeputați din întreg spectrul politic, inclusiv din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), din care face parte și partidul condus de Giorgia Meloni; din grupul conservator al Partidului Popular European (PPE), care a propus-o pe Von der Leyen drept candidat pentru conducerea Comisiei Europene; precum și din rândul Verzilor, al Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) și al centriștilor din ALDE/Renew.
„Înfometarea colectivă a locuitorilor din Gaza de către statul israelian nu este altceva decât o crimă de război. Aceasta încalcă drepturile fundamentale ale omului pe care se bazează toate acordurile de asociere ale UE cu țările terțe”, se afirmă în document.
Aceștia au declarat:
„Salutăm decizia întârziată a Comisiei din 28 iulie de a propune suspendarea participării Israelului la programul de cercetare Orizont al UE. Cu toate acestea, este prea puțin și prea târziu. Analiza realizată chiar de Comisie în luna iunie a arătat în mod clar încălcarea de către Israel a articolului 2 din Acord.
„În lipsa încetării închiderii punctelor de trecere către Gaza, care să permită accesul umanitar neîngrădit al ONU și al ONG-urilor afiliate, noi, în calitate de 110 foști membri ai Parlamentului European, insistăm ca, prin urmare, Comisia să ceară de urgență statelor membre să accepte suspendarea completă a Acordului de asociere UE-Israel.”
Săptămâna trecută, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat situația din Gaza drept „foarte apropiată de definiția genocidului”, într-una dintre cele mai dure poziționări exprimate până acum de un oficial european la adresa Israelului de la începutul războiului.
În ultimele săptămâni, mai multe țări europene și-au înăsprit poziția față de Israel, ca reacție la avertismentele grave privind foametea din Gaza, la uciderile din apropierea centrelor de distribuție a alimentelor și la amenințările cu o escaladare suplimentară venite din partea guvernului condus de Benjamin Netanyahu.
Franța a anunțat prin președintele Emmanuel Macron că va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie.
De cealaltă parte, Germania s-a distanțat de această abordare, spunând că respinge recunoașterea imediată a unui stat palestinian ca urmare a nevoii unei soluții negociate, secondată de Italia, care a subliniat că recunoașterea statului Palestina în acest moment ar fi contraproductivă.
Ucraina trebuie să fie implicată în negocierile de pace, spune Donald Tusk, avertizând că Rusia nu trebuie lăsată să conteste granițele „fără consecințe”
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Ucraina trebuie să fie implicată în discuțiile privind pacea, avertizând totodată asupra pericolului de a permite Rusiei să conteste frontierele „fără consecințe”, informează The Guardian.
Tusk a făcut aceste declarații în fața presei poloneze, după consultările dintre liderii europeni desfășurate în acest weekend, afirmând că aceștia „rămân uniți în abordarea lor”.
El a declarat că „pentru Polonia și partenerii noștri europeni este esențial să fie clar că frontierele nu pot fi schimbate prin forță” și a avertizat că Rusia nu trebuie lăsată să profite de pe urma invaziei în Ucraina.
„Occidentul, inclusiv țările europene, nu va accepta cererile Rusiei care se reduc pur și simplu la acapararea teritoriului ucrainean”, a spus Tusk.
El a avertizat că Moscova nu trebuie să își aibă impresia că poate contesta frontierele altor state „fără consecințe”.
Invocând istoria Poloniei, Tusk a reiterat principiul „nimic despre Ucraina fără Ucraina”. „Istoria ne-a învățat – iar Polonia a fost adesea victima acestui lucru – că atunci când marile puteri au decis soarta altor țări fără participarea acestora la negocieri, consecințele au fost grave”, a subliniat premierul polonez.
De asemenea, premierul polonez a declarat că Statele Unite s-au angajat să se consulte cu partenerii europeni înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin, programată pentru vineri.
Acesta a subliniat că menținerea integrității teritoriale a Ucrainei „nu este doar o chestiune de solidaritate cu vecinul nostru, ci și una ce ține de propria noastră securitate”.
Tusk a afirmat că are „multe temeri și multe speranțe” legate de întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, remarcând „tactica … uneori imprevizibilă” a lui Trump în privința diverselor acțiuni și decizii.
Sâmbătă seara, liderii Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei, Regatului Unit, Finlandei și ai instituțiilor europene au emis o declarație comună privind pacea în Ucraina, subliniind că doar o combinație între diplomație activă, sprijin pentru Ucraina și presiune asupra Rusiei poate duce la încheierea războiului, iar orice soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
Totodată, Zelenski a avertizat asupra intențiilor ascunse ale Rusiei, subliniind că „singurul lucru pe care îl caută este o modalitate de a distruge Ucraina”.
