Decizia Chinei de a suspenda controlul asupra exportului de pământuri rare se va aplica și în cazul UE, anunță comisarul european al comerțului

China a confirmat că suspendarea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare se va extinde și la UE, a declarat sâmbătă dimineața Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, informează Politico Europe.

Beijingul a acceptat săptămâna aceasta să amâne cu un an ultima rundă de restricții la exportul de metale rare, în urma unei întâlniri între președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, care a avut loc joi. Acest lucru a determinat UE să solicite rapid asigurări că suspendarea se va aplica și blocului european.

🇪🇺🇨🇳 Constructive talks with @MOFCOM_China at senior official level. China confirmed that the suspension of the October export controls applies to the EU. Both sides reaffirmed commitment to continue engagement on improving the implementation of export control policies. — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) November 1, 2025

„China a confirmat că suspendarea controalelor la export din octombrie se aplică UE”, a scris Sefcovic sâmbătă dimineață. „Ambele părți și-au reafirmat angajamentul de a continua colaborarea în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a politicilor de control asupra exporturilor”, a adăugat el.

China și-a înăsprit controlul asupra mineralelor critice, extinzând controalele la exportul de pământuri rare și alte materiale vitale pentru industriile de tehnologie curată și apărare. UE, care depinde de China pentru aproape 99% din aprovizionarea cu pământuri rare, s-a străduit să-și reducă dependența.

Vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Roma, Sefcovic a declarat că UE poartă în prezent „discuții oficiale la nivel înalt privind controlul exporturilor” cu China. „Voi discuta din nou cu omologul meu chinez foarte, foarte curând”, a adăugat el.

Sefcovic a mai spus că are în vedere o „achiziție comună de materii prime esențiale” de către UE. „Putem licita în numele celui mai mare bloc comercial din lume, care este Uniunea Europeană, și să obținem materiile prime esențiale la un preț mai bun”, a declarat comisarul european al comerțului.

Controalele asupra exporturilor impuse de Beijing au zguduit piețele și au perturbat lanțurile de aprovizionare, companiile europene confruntându-se cu întârzieri îndelungate și creșteri bruște ale prețurilor din cauza penuriei de materii prime.

Comisia Europeană s-a grăbit să-și asigure propriile aprovizionări cu magneți din pământuri rare și să lanseze un plan de diversificare a lanțului de aprovizionare al Europei până la sfârșitul anului.

„UE a salutat suspendarea pe 12 luni a controalelor relevante asupra exporturilor, publicată de China la 9 octombrie 2025”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, într-un comunicat.

„Este o măsură adecvată și responsabilă în contextul asigurării unor fluxuri comerciale globale stabile într-un domeniu de importanță critică.”

Între timp, aliații G7 încearcă să-și coordoneze răspunsurile la controlul exercitat de China asupra aprovizionării cu minerale esențiale.

Vineri, miniștrii G7 au semnat zeci de acorduri privind mineralele critice în cadrul noului pact al grupului privind lanțul de aprovizionare, menit să contracareze dominația Chinei în domeniul pământurilor rare.