CHINA
Decizia Chinei de a suspenda controlul asupra exportului de pământuri rare se va aplica și în cazul UE, anunță comisarul european al comerțului
China a confirmat că suspendarea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare se va extinde și la UE, a declarat sâmbătă dimineața Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, informează Politico Europe.
Beijingul a acceptat săptămâna aceasta să amâne cu un an ultima rundă de restricții la exportul de metale rare, în urma unei întâlniri între președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, care a avut loc joi. Acest lucru a determinat UE să solicite rapid asigurări că suspendarea se va aplica și blocului european.
🇪🇺🇨🇳 Constructive talks with @MOFCOM_China at senior official level. China confirmed that the suspension of the October export controls applies to the EU. Both sides reaffirmed commitment to continue engagement on improving the implementation of export control policies.
— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) November 1, 2025
„China a confirmat că suspendarea controalelor la export din octombrie se aplică UE”, a scris Sefcovic sâmbătă dimineață. „Ambele părți și-au reafirmat angajamentul de a continua colaborarea în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a politicilor de control asupra exporturilor”, a adăugat el.
China și-a înăsprit controlul asupra mineralelor critice, extinzând controalele la exportul de pământuri rare și alte materiale vitale pentru industriile de tehnologie curată și apărare. UE, care depinde de China pentru aproape 99% din aprovizionarea cu pământuri rare, s-a străduit să-și reducă dependența.
Vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Roma, Sefcovic a declarat că UE poartă în prezent „discuții oficiale la nivel înalt privind controlul exporturilor” cu China. „Voi discuta din nou cu omologul meu chinez foarte, foarte curând”, a adăugat el.
Sefcovic a mai spus că are în vedere o „achiziție comună de materii prime esențiale” de către UE. „Putem licita în numele celui mai mare bloc comercial din lume, care este Uniunea Europeană, și să obținem materiile prime esențiale la un preț mai bun”, a declarat comisarul european al comerțului.
Controalele asupra exporturilor impuse de Beijing au zguduit piețele și au perturbat lanțurile de aprovizionare, companiile europene confruntându-se cu întârzieri îndelungate și creșteri bruște ale prețurilor din cauza penuriei de materii prime.
Comisia Europeană s-a grăbit să-și asigure propriile aprovizionări cu magneți din pământuri rare și să lanseze un plan de diversificare a lanțului de aprovizionare al Europei până la sfârșitul anului.
„UE a salutat suspendarea pe 12 luni a controalelor relevante asupra exporturilor, publicată de China la 9 octombrie 2025”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, într-un comunicat.
„Este o măsură adecvată și responsabilă în contextul asigurării unor fluxuri comerciale globale stabile într-un domeniu de importanță critică.”
Între timp, aliații G7 încearcă să-și coordoneze răspunsurile la controlul exercitat de China asupra aprovizionării cu minerale esențiale.
Vineri, miniștrii G7 au semnat zeci de acorduri privind mineralele critice în cadrul noului pact al grupului privind lanțul de aprovizionare, menit să contracareze dominația Chinei în domeniul pământurilor rare.
CHINA
Ministrul chinez al apărării i-a cerut secretarului american Pete Hegseth ca SUA să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului”
China a cerut vineri Statelor Unite să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului” și a afirmat că „reunificarea” celor două maluri ale strâmtorii este o „tendință istorică ireversibilă”, informează EFE, potrivit Agerpres.
Ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a făcut aceste declarații în timpul unei întâlniri cu omologul său american, Pete Hegseth, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din ASEAN de la Kuala Lumpur, la o zi după summitul dintre președinții Xi Jinping și Donald Trump din Busan (Coreea de Sud), în care – potrivit președintelui american – nu a fost abordată problema Taiwanului.
De mai bine de șapte decenii, SUA se află în mijlocul disputelor dintre China și Taiwan. Washingtonul este principalul furnizor de arme pentru Taipei și, deși nu întreține legături diplomatice cu insula, ar putea să o apere în cazul unui conflict cu Beijingul.
În timpul întâlnirii cu Hegseth, Dong și-a exprimat, de asemenea, speranța că SUA vor „traduce în acțiune declarațiile sale de a nu limita China sau de a căuta conflicte”, cu scopul de a „injecta energie pozitivă în pacea și securitatea regională și globală”.
Declarațiile ministrului chinez au fost făcute în aceeași zi în care președintele taiwanez, William Lai a îndemnat la „respingerea anexării, agresiunii, unificării forțate și a formulei o țară, două sisteme” propusă de Beijing.
Taiwanul nu vrea „o țară, două sisteme” așa cum dorește China și trebuie să își susțină libertatea și democrația și să fie hotărâtă să se apere, a declarat președintele Lai Ching Te (William Lai), potrivit Reuters.
Taiwanul a primit până acum 80 din cele 108 tancuri M1A2T pe care le-a comandat din SUA, cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al insulei, în pofida lipsei de legături diplomatice formale.
China consideră insula o „parte inalienabilă” a teritoriului său și în ultimii ani și-a dublat campania de presiune împotriva acesteia pentru a realiza „reunificarea națională”, cheia obiectivului pe termen lung al președintelui Chinei, Xi Jinping, de a obține „întinerirea” națiunii chineze.
În ultimele săptămâni, presa de stat chineză și-a intensificat campania în favoarea „reunificării pașnice”, subliniind beneficii aplicării în Taiwan a modelului „o țară, două sisteme”, în vigoare în regiunile semi-autonome Hong Kong și Macao.
CHINA
China va începe procesul de achiziționare de „energie americană”, anunță Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Beijingul a acceptat să înceapă procesul de achiziționare de energie din SUA, informează Reuters.
„De fapt, ar putea avea loc o tranzacție la scară foarte mare privind achiziționarea de petrol și gaze din marele stat Alaska. Chris Wright, Doug Burgum și echipele noastre respective din domeniul energiei se vor întâlni pentru a vedea dacă se poate ajunge la un astfel de acord energetic”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.
China s-a abținut de la importul de țiței din SUA și a revândut gaz natural lichefiat din SUA de la începutul acestui an, deoarece tarifele ridicate impuse de Beijing au făcut achizițiile neviabile.
Statele Unite au reprezentat aproximativ 5% din importurile de GNL ale Chinei și 2% din importurile de țiței ale Chinei anul trecut, potrivit datelor vamale chineze.
Anunțul lui Trump vine după ce Casa Albă a dezvăluit recent sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.
Citiți și: Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”
Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.
Măsurile aplicate sectorului energetic rusesc au afectat și China. Marile companii petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, informează Reuters.
Măsura vine în contextul în care rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, sunt pe cale să reducă drastic importurile de țiței din Moscova, pentru a se conforma sancțiunilor impuse de SUA în urma invaziei Kremlinului în Ucraina.
Scăderea bruscă a cererii de petrol din partea celor doi mari clienți ai Rusiei va afecta veniturile Moscovei din petrol și va obliga principalii importatori mondiali să caute surse alternative de aprovizionare, ceea ce va determina creșterea prețurilor la nivel global.
Companiile petroliere naționale chineze PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil se vor abține de la tranzacționarea petrolului rusesc transportat pe mare, cel puțin pe termen scurt, din cauza îngrijorărilor legate de sancțiuni, au declarat sursele.
În timp ce China importă aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe zi pe mare, cea mai mare parte este cumpărată de rafinării independente, inclusiv de mici operatori cunoscuți sub numele de „ceainării”, deși estimările privind achizițiile rafinăriilor de stat variază foarte mult.
CHINA
China și SUA colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă „uneori trebuie să-i lași să lupte”, afirmă Donald Trump
China și Statele Unite colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă „uneori trebuie să-i lași să lupte”, a declarat președintele Donald Trump, după întâlnirea cu Xi Jinping din Coreea de Sud, joi, relatează Politico Europe.
Ucraina avea așteptări mari de la aceste discuții, sperând că Trump îl va convinge pe liderul chinez să cumpere mai puțin petrol din Rusia și, astfel, să înceteze finanțarea războiului, după ce SUA au impus sancțiuni principalelor companii petroliere rusești.
Totuși, „petrolul nu a fost pe agendă”, a precizat Trump, deși „Ucraina a fost abordată cu insistență” în timpul întâlnirii
„Am discutat mult timp despre acest subiect. Și vom colabora amândoi pentru a vedea dacă putem realiza ceva. Am convenit că părțile sunt blocate, se luptă și, uneori, trebuie să le lași să se lupte, cred… e o nebunie. Dar el ne va ajuta și vom colabora în privința Ucrainei”, a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One.
Citiți și: Trump și Xi, întâlnire „incredibilă” în Coreea de Sud. SUA reduc tarifele la importurile din China, iar Beijingul promite ridicarea restricțiilor la pământuri rare, măsuri împotriva traficului de fentanil și reluarea achizițiilor de soia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump să exercite o presiune mai mare asupra liderului chinez Xi Jinping pentru a-și reduce sprijinul acordat Rusiei.
Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii: „Nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă"
Educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa, subliniază Gheorghe Falcă: Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile trebuie recunoscute în toate țările membre
Ministrul german de externe este optimist cu privire la pacea în Orientul Mijlociu după întâlnirea cu omologul israelian: Provocările din regiune pot fi rezolvate numai cu implicarea Europei
SUA sunt gata să sprijine țările din ASEAN cu tehnologie pentru a contracara în comun o Chină „agresivă", transmite Pete Hegseth
Ministrul Daniel David atrage atenția asupra vulnerabilităților majore ce pot afecta societatea bazată pe cunoaștere: Analfabetismul funcțional permite infiltrarea pseudoștiinței, generând conspirații, abordări extremiste
Premierul Ilie Bolojan îl felicită pe omologul din R. Moldova Alexandru Munteanu: Drumul european ales de frații noștri este cel corect. Vom continua să lucrăm împreună cu aceeași hotărâre
Bulgaria ia în considerare solicitarea unei derogări de la sancțiunile impuse de Trump companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, pe fondul temerilor legate de penuria de combustibil
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană"
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, efectuează o vizită în Egipt. Va fi semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea militară
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: "Mediul economic va fi mai dificil în 2013"
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de "o clică incompetentă de escroci foşti comunişti"
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană"
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional" pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
