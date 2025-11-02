Connect with us

CHINA

Decizia Chinei de a suspenda controlul asupra exportului de pământuri rare se va aplica și în cazul UE, anunță comisarul european al comerțului

Published

3 hours ago

on

© European Union, 2025/ Source: EC - Audiovisual Service

China a confirmat că suspendarea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare se va extinde și la UE, a declarat sâmbătă dimineața Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, informează Politico Europe.

Beijingul a acceptat săptămâna aceasta să amâne cu un an ultima rundă de restricții la exportul de metale rare, în urma unei întâlniri între președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, care a avut loc joi. Acest lucru a determinat UE să solicite rapid asigurări că suspendarea se va aplica și blocului european.

„China a confirmat că suspendarea controalelor la export din octombrie se aplică UE”, a scris Sefcovic sâmbătă dimineață. „Ambele părți și-au reafirmat angajamentul de a continua colaborarea în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a politicilor de control asupra exporturilor”, a adăugat el.

China și-a înăsprit controlul asupra mineralelor critice, extinzând controalele la exportul de pământuri rare și alte materiale vitale pentru industriile de tehnologie curată și apărare. UE, care depinde de China pentru aproape 99% din aprovizionarea cu pământuri rare, s-a străduit să-și reducă dependența.

Vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Roma, Sefcovic a declarat că UE poartă în prezent „discuții oficiale la nivel înalt privind controlul exporturilor” cu China. „Voi discuta din nou cu omologul meu chinez foarte, foarte curând”, a adăugat el.

Sefcovic a mai spus că are în vedere o „achiziție comună de materii prime esențiale” de către UE. „Putem licita în numele celui mai mare bloc comercial din lume, care este Uniunea Europeană, și să obținem materiile prime esențiale la un preț mai bun”, a declarat comisarul european al comerțului.

Controalele asupra exporturilor impuse de Beijing au zguduit piețele și au perturbat lanțurile de aprovizionare, companiile europene confruntându-se cu întârzieri îndelungate și creșteri bruște ale prețurilor din cauza penuriei de materii prime.

Comisia Europeană s-a grăbit să-și asigure propriile aprovizionări cu magneți din pământuri rare și să lanseze un plan de diversificare a lanțului de aprovizionare al Europei până la sfârșitul anului. 

„UE a salutat suspendarea pe 12 luni a controalelor relevante asupra exporturilor, publicată de China la 9 octombrie 2025”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, într-un comunicat.

 „Este o măsură adecvată și responsabilă în contextul asigurării unor fluxuri comerciale globale stabile într-un domeniu de importanță critică.”

Între timp, aliații G7 încearcă să-și coordoneze răspunsurile la controlul exercitat de China asupra aprovizionării cu minerale esențiale.

Vineri, miniștrii G7 au semnat zeci de acorduri privind mineralele critice în cadrul noului pact al grupului privind lanțul de aprovizionare, menit să contracareze dominația Chinei în domeniul pământurilor rare.

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale.

CHINA

Ministrul chinez al apărării i-a cerut secretarului american Pete Hegseth ca SUA să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului”

Published

2 days ago

on

October 31, 2025

By

© Secretary of War Pete Hegseth/ X

China a cerut vineri Statelor Unite să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului” și a afirmat că „reunificarea” celor două maluri ale strâmtorii este o „tendință istorică ireversibilă”, informează EFE, potrivit Agerpres.

Ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a făcut aceste declarații în timpul unei întâlniri cu omologul său american, Pete Hegseth, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din ASEAN de la Kuala Lumpur, la o zi după summitul dintre președinții Xi Jinping și Donald Trump din Busan (Coreea de Sud), în care – potrivit președintelui american – nu a fost abordată problema Taiwanului.

„Astăzi m-am întâlnit cu ministrul chinez al apărării, amiralul Dong Jun. A fost o întâlnire bună și constructivă. Am subliniat importanța menținerii unui echilibru al puterii în zona Indo-Pacifică și am evidențiat preocupările Statelor Unite legate de activitățile Chinei în Marea Chinei de Sud, în jurul Taiwanului și față de aliații și partenerii noștri din regiune. Statele Unite nu caută un conflict, dar vor continua să își apere ferm interesele și să se asigure că dispun de capabilitățile necesare în regiune pentru a face acest lucru”, a scris Pete Hegseth, pe X. 

 

Dong Jun a subliniat, potrivit unui comunicat al ministerului său, că Beijingul „rămâne angajat în dezvoltarea pașnică”, dar „își va apăra ferm interesele de securitate națională’ și are „capacitate și încredere deplină de a răspunde cu calm oricărei provocări sau act de interferență”.

O opoziție explicită față de independența Taiwanului ar constitui o schimbare în politica oficială a Washingtonului, care în perioada administrației anterioare a președintelui Joe Biden (2021-2025) s-a limitat la a declara că „nu sprijină” secesiunea.

De mai bine de șapte decenii, SUA se află în mijlocul disputelor dintre China și Taiwan. Washingtonul este principalul furnizor de arme pentru Taipei și, deși nu întreține legături diplomatice cu insula, ar putea să o apere în cazul unui conflict cu Beijingul.

În timpul întâlnirii cu Hegseth, Dong și-a exprimat, de asemenea, speranța că SUA vor „traduce în acțiune declarațiile sale de a nu limita China sau de a căuta conflicte”, cu scopul de a „injecta energie pozitivă în pacea și securitatea regională și globală”.

Declarațiile ministrului chinez au fost făcute în aceeași zi în care președintele taiwanez, William Lai a îndemnat la „respingerea anexării, agresiunii, unificării forțate și a formulei o țară, două sisteme” propusă de Beijing.

Taiwanul nu vrea „o țară, două sisteme” așa cum dorește China și trebuie să își susțină libertatea și democrația și să fie hotărâtă să se apere, a declarat președintele Lai Ching Te (William Lai), potrivit Reuters.

Taiwanul a primit până acum 80 din cele 108 tancuri M1A2T pe care le-a comandat din SUA, cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al insulei, în pofida lipsei de legături diplomatice formale.

China consideră insula o „parte inalienabilă” a teritoriului său și în ultimii ani și-a dublat campania de presiune împotriva acesteia pentru a realiza „reunificarea națională”, cheia obiectivului pe termen lung al președintelui Chinei, Xi Jinping, de a obține „întinerirea” națiunii chineze.

În ultimele săptămâni, presa de stat chineză și-a intensificat campania în favoarea „reunificării pașnice”, subliniind beneficii aplicării în Taiwan a modelului „o țară, două sisteme”, în vigoare în regiunile semi-autonome Hong Kong și Macao.

CHINA

China va începe procesul de achiziționare de „energie americană”, anunță Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping

Published

3 days ago

on

October 30, 2025

By

© The White House/ X

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Beijingul a acceptat să înceapă procesul de achiziționare de energie din SUA, informează Reuters.

„De fapt, ar putea avea loc o tranzacție la scară foarte mare privind achiziționarea de petrol și gaze din marele stat Alaska. Chris Wright, Doug Burgum și echipele noastre respective din domeniul energiei se vor întâlni pentru a vedea dacă se poate ajunge la un astfel de acord energetic”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

China s-a abținut de la importul de țiței din SUA și a revândut gaz natural lichefiat din SUA de la începutul acestui an, deoarece tarifele ridicate impuse de Beijing au făcut achizițiile neviabile.

Statele Unite au reprezentat aproximativ 5% din importurile de GNL ale Chinei și 2% din importurile de țiței ale Chinei anul trecut, potrivit datelor vamale chineze.

Anunțul lui Trump vine după ce Casa Albă a dezvăluit recent sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

Citiți și: Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”

Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.

Măsurile aplicate sectorului energetic rusesc au afectat și China. Marile companii petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, informează Reuters.

Măsura vine în contextul în care rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, sunt pe cale să reducă drastic importurile de țiței din Moscova, pentru a se conforma sancțiunilor impuse de SUA în urma invaziei Kremlinului în Ucraina.

Scăderea bruscă a cererii de petrol din partea celor doi mari clienți ai Rusiei va afecta veniturile Moscovei din petrol și va obliga principalii importatori mondiali să caute surse alternative de aprovizionare, ceea ce va determina creșterea prețurilor la nivel global.

Companiile petroliere naționale chineze PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil se vor abține de la tranzacționarea petrolului rusesc transportat pe mare, cel puțin pe termen scurt, din cauza îngrijorărilor legate de sancțiuni, au declarat sursele.

În timp ce China importă aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe zi pe mare, cea mai mare parte este cumpărată de rafinării independente, inclusiv de mici operatori cunoscuți sub numele de „ceainării”, deși estimările privind achizițiile rafinăriilor de stat variază foarte mult.

CHINA

China și SUA colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă „uneori trebuie să-i lași să lupte”, afirmă Donald Trump

Published

3 days ago

on

October 30, 2025

By

© Ministry of Foreign Affairs People’s Republic of China

China și Statele Unite colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă „uneori trebuie să-i lași să lupte”, a declarat președintele Donald Trump, după întâlnirea cu Xi Jinping din Coreea de Sud, joi, relatează Politico Europe.

Ucraina avea așteptări mari de la aceste discuții, sperând că Trump îl va convinge pe liderul chinez să cumpere mai puțin petrol din Rusia și, astfel, să înceteze finanțarea războiului, după ce SUA au impus sancțiuni principalelor companii petroliere rusești.

Totuși, „petrolul nu a fost pe agendă”, a precizat Trump, deși „Ucraina a fost abordată cu insistență” în timpul întâlnirii

„Am discutat mult timp despre acest subiect. Și vom colabora amândoi pentru a vedea dacă putem realiza ceva. Am convenit că părțile sunt blocate, se luptă și, uneori, trebuie să le lași să se lupte, cred… e o nebunie. Dar el ne va ajuta și vom colabora în privința Ucrainei”, a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One.

Citiți și: Trump și Xi, întâlnire „incredibilă” în Coreea de Sud. SUA reduc tarifele la importurile din China, iar Beijingul promite ridicarea restricțiilor la pământuri rare, măsuri împotriva traficului de fentanil și reluarea achizițiilor de soia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump să exercite o presiune mai mare asupra liderului chinez Xi Jinping pentru a-și reduce sprijinul acordat Rusiei.

Zelenski a spus că întâlnirea lui Trump cu Xi ar putea fi următorul pas spre încheierea războiului din Ucraina. „Dacă, după sancțiunile impuse de SUA, China va fi dispusă să reducă importurile (de petrol rusesc)… Pentru că deja avem semnale din partea Indiei că își va reduce importurile de resurse energetice din Rusia”, a declarat Zelenski, luni, în cadrul unei întâlniri cu mai mulți jurnaliști la Kiev.

„El (Xi) cumpără petrol din Rusia de mult timp, iar acest lucru acoperă o mare parte din necesarul Chinei… Însă nu am discutat despre petrol. Am vorbit despre cum putem colabora pentru a pune capăt acestui război. Nu afectează China; nu ne afectează nici pe noi. Dar nu-mi place să văd mii de tineri uciși”, a spus Trump.

Amintim că administrația Trump a impus săptămâna trecută sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Statele Unite au inclus pe lista neagră companiile Rosneft și Lukoil și au emis alte sancțiuni, deoarece Rusia nu a demonstrat un angajament serios față de procesul de pace, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat. El a îndemnat Rusia să „oprească uciderile” și a cerut un armistițiu imediat.

