Decizia lui Trump de a retrage 5000 de soldați din Germania arată că „trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european din cadrul NATO”, subliniază Kaja Kallas 

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a declarat că decizia Statelor Unite de a retrage mii de soldați din Germania i-a luat prin surprindere pe liderii europeni.

În cadrul unor declarații susținute în contextul summitului Comunității Politice Europene, desfășurat la Erevan, în Armenia, Kallas a amintit că „se vorbește de mult timp despre retragerea unor trupe americane din Europa”, dar „momentul ales pentru acest anunț reprezintă o surpriză”, arată Politico Europe.

Declarațiile sale au venit după ce au apărut informații potrivit cărora Pentagonul intenționează să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania în următoarele șase până la 12 luni.

Sâmbătă, în cadrul unei declarații făcute reporterilor în Florida, președintele SUA, Donald Trump, a insistat asupra acestui plan, afirmând că prezența trupelor în Germania va fi redusă „cu mult mai mult de 5.000 de soldați”.

Kallas a prezentat această măsură ca un semnal de alarmă pentru apărarea europeană, subliniind că nu se mai poate considera de la sine înțeles faptul că ne bazăm pe forțele americane.

„Cred că acest lucru arată că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european din cadrul NATO și că trebuie să facem cu adevărat mai mult”, a afirmat ea.

„Trupele americane nu se află în Europa doar pentru a proteja interesele europene, ci și pe cele americane”, a continuat aceasta.

Poziția Înaltului Reprezentant al UE este în consonanță cu cea exprimată de președintele francez Emmanuel Macron și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Deutsche Welle.

„Europenii își iau soarta în propriile mâini, își majorează cheltuielile pentru apărare și securitate și își construiesc propriile soluții comune”, a declarat liderul francez.

La rândul său, Ursula von der Leyen a afirmat că „trebuie să ne consolidăm capacitățile militare pentru a ne putea apăra și proteja”.

Cancelarul german Friedrich Merz a încercat să minimizeze impactul deciziilor Administrației Trump, dând asigurări că nu va renunța la eforturile de a consolida relația transatlantică și nici la cooperarea cu liderul SUA.

Relația dintre Washington și Berlin a devenit una tensionată după ce Merz a criticat deciziile lui Trump în Iran, spunând că poporul american este „umilit” de Teheran.

Temperament coleric, Donald Trump a criticat leadershipul cancelarului german, acuzându-l pe Merz că „nu știe despre ce vorbește”.

Mai mult, președintele SUA a anunțat taxe suplimentare de 25% pentru automobilele și camioanele importate din Uniunea Europeană, Germania fiind principala economie afectată de această decizie.