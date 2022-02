Decizie istorică în politica militară a Germaniei: Berlinul trimite 1.000 de arme anti-tanc și 500 de rachete Ucrainei pentru “a se apăra de armata invadatoare a lui Putin”

Italia va desfășura în România alte patru avioane de luptă Eurofighter, iar Belgia va trimite 300 de soldați în vederea consolidării apărării pe flancul estic al NATO în contextul invaziei militare a Rusiei în Ucraina, informează dpa, preluat de Agerpres.

Începând de mâine, 27 februarie, prezența militară italiană în cadrul NATO va fi consolidată în România. Acest lucru a fost anunțat de ministrul Apărării, Lorenzo Guerini, în urma ofensivei rusești din Ucraina.

Întărirea a fost decisă ieri de Consiliul de Miniștri, care a aprobat decretul-lege prin care se alocă peste 170 de milioane de euro pentru întărirea prezenței militare italiene în misiunile NATO pe frontul estic al Europei, la granița cu Ucraina – aproximativ 3.400 de soldați.

„Ca parte a consolidării descurajării pe flancul estic al Alianței, începând de mâine (27 februarie, n.r.) Italia își va întări prezența în România prin dublarea numărului de Eurofighter care operează deja în activitățile de poliție aeriană”, a explicat Guerini.

Italia a dublat numărul de avioane de luptă interceptoare Eurofighter în România, de la patru la opt. Cele patru aeronave suplimentare vor fi trimise la baza Mihail Kogălniceanu din Constanța, în sud-estul țării, unde, din decembrie 2021, se mai află alte patru aeronave, ca parte a programului NATO ”Air Policing South”.

„Italia contribuie cu rapiditate și convingere la deciziile luate în cadrul NATO, iar ieri (25 februarie, n.r.) guvernul a aprobat măsuri semnificative pentru consolidarea posturii militare pe flancul estic, ca urmare a agresiunii inacceptabile și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei”, a adăugat Guerini.

De asemenea, premierul belgian Alexander De Croo a anunțat sâmbătă că țara sa va trimite 300 de soldați belgieni în România.

„Belgia își asumă responsabilitatea în cadrul Forței de Reacție Rapidă a NATO, ale cărei elemente au fost activate ieri. În faza curentă, 300 de soldați belgieni vor fi desfășurați în România”, a scris De Croo, într-un tweet.

Belgium assumes its responsibility within NATO Rapid Response, of which elements were activated yesterday. In the current phase, 300 Belgian soldiers will be deployed in Romania.

The Navo Response Force is under the command of General Wolters, Supreme Allied Commander Europe. pic.twitter.com/yX7mPjz0XI

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 26, 2022