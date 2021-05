Decizii rapide ale UE după deturnarea avionului la Minsk: Liderii europeni dau undă verde sancțiunilor economice și cer interzicerea survolării spațiului aerian al UE de către companiile aeriene din Belarus

Uniunea Europeană și NATO au reacționat duminică în termeni duri după ce guvernul din Belarus al președintelui Aleksandr Lukașenko a deturnat un avion de linie al companiei Ryanair, forţat să aterizeze la Minsk pentru arestarea unui opozant aflat la bordul aeronavei.

Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a transmis că deturnarea acestui avion și reținerea opozantului Roman Protasevici reprezintă “un incident grav şi periculos” şi a cerut “o anchetă internaţională”. De cealaltă parte, președintele Consiliului European, Charles Michel, a asigurat că acest incident fără precedent nu va rămâne fără consecințe, iar el va fi discutat la summitul extraordinar al liderilor europeni de la Bruxelles din 24-25 mai.

“Este un incident grav şi periculos, care necesită o anchetă internaţională. Belarusul trebuie să garanteze întoarcerea în securitate a echipajului şi a tuturor pasagerilor” la Vilnius, destinaţia iniţială a zborului, a scris Stoltenberg pe Twitter.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers.

“Condamn în termenii cei mai fermi posibil aterizarea forțată a unui zbor Ryanair la Minsk, Belarus, la 23 mai 2021, și reținerea jurnalistului Raman Pratasevich de către autoritățile belaruse. Solicit autorităților din Belarus să elibereze imediat pasagerul reținut și să garanteze pe deplin drepturile acestuia. Liderii UE vor discuta mâine, în cadrul Consiliului European, despre acest incident fără precedent. Incidentul nu va rămâne fără consecințe”, a spus el într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Ulterior, tot pe Twitter, comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, a anunțat că avionul de linie al Ryanair deturnat duminică după-masă de Belarus a decolat de la Minsk cu destinaţia Lituania. Ea a subliniat că o astfel de situație nu va rămâne fără consecințe.

UPDATE: expected landing time in Vilnius 21.19 local time. We need to verify all the facts and passengers on board – we cannot do this until the arrival in Vilnius. This kind of situation will have consequences. https://t.co/ZszETa9iev

