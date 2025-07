Declarația comună a „prietenilor de încredere”: UE și Japonia anunță o alianță pentru competitivitate și un dialog în domeniul industriei de apărare în vedere consolidării cooperării ulterioare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității Keio din Japonia, în cadrul unei ceremonii solemne care a evidențiat parteneriatul strâns dintre Europa și Japonia. În discursul său, șefa Executivului European a subliniat importanța cooperării globale într-o lume tot mai „închisă în ea” și marcată de instabilitate.

„Este o mare onoare să primesc acest doctorat onorific de la Universitatea Keio. Privind lista celor care au primit această distincție înaintea mea – de la Delors la Adenauer, de la Saharov la Nehru – acest lucru devine și mai special. De asemenea, reflectă statutul și puterea de convocare a Universității Keio – cea mai veche instituție academică din țară”, a transmis Ursula von der Leyen.

It is time to build a new form of freedom and independence for the 21st century.

For this, partners like Europe and Japan must come closer together.

Not only to build our own independence.

But to strengthen each others’ ↓ https://t.co/TrK8Cv9J8B

