Declarația de la Roma: Liderii G20 și ai altor state marchează începutul unui nou capitol în politica globală în domeniul sănătății

În urma primului Summit Mondial pentru Sănătate, co-prezidat de președinția italiană a G20 și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost adoptată Declarația de la Roma, care reafirmă angajamentul ferm al liderilor lumii în favoarea multilateralismului și a cooperării globale în domeniul sănătății.

„Noi, liderii G20 și ai altor state, în prezența șefilor de organizații internaționale și regionale reuniți la Summitul mondial al Sănătății de la Roma, 21 mai 2021, după ce am împărtășit experiența noastră cu privire la pandemia globală COVID-19 în curs de desfășurare și am salutat activitatea relevantă în acest sens, inclusiv cea prezentată în timpul pre-summitului, reafirmăm că pandemia continuă să fie o criză globală de sănătate și socio-economică fără precedent, cu efecte directe și indirecte disproporționate asupra celor mai vulnerabili, asupra femeilor, fetelor și copiilor, precum și asupra lucrătorilor din prima linie și a persoanelor în vârstă. Aceasta nu se va încheia până când toate țările nu vor reuși să țină boala sub control și, prin urmare, vaccinarea pe scară largă, globală, sigură, eficientă și echitabilă, în combinație cu alte măsuri adecvate de sănătate publică, rămâne prioritatea noastră principală, alături de revenirea la o creștere puternică, durabilă, echilibrată și favorabilă incluziunii”, au transmis liderii.

În Declarația de la Roma sunt prezentate 16 linii directoare prin care liderii și-au stabilit principiile și angajamentele pentru următoarea perioadă. Acestea servesc drept orientare voluntară pentru acțiunile actuale și viitoare în domeniul sănătății globale, pentru a sprijini finanțarea, crearea și menținerea unor sisteme de sănătate eficiente și a unei acoperiri universale a sănătății, pentru a îmbunătăți pregătirea, avertizarea timpurie, prevenirea, detectarea, răspunsul coordonat, precum și rezistența și recuperarea în fața pandemiei actuale și a viitoarelor potențiale urgențe de sănătate publică.

„Aceste principii, care se consolidează reciproc, reconfirmă angajamentul nostru față de solidaritatea, echitatea și cooperarea multilaterală la nivel mondial; față de o guvernanță eficientă; față de plasarea oamenilor în centrul pregătirii și de echiparea acestora pentru a răspunde eficient; față de construirea pe baza științei și a politicilor bazate pe dovezi; și față de promovarea unei finanțări susținute pentru sănătatea mondială”, au mai transmis aceștia.

