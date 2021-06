Declarația finală a summitului G7: Liderii marilor democrații și-au aliniat valorile și interese, convenind o abordare dură față de China și cerând Rusiei să renunțe la comportamentul destabilizator

Uniunea Europeană este o entitate incredibil de puternică și vibrantă, care are foarte mult de a face cu capacitatea Europei Occidentale de a asigura coloana vertebrală pentru NATO, a declarat sâmbătă președintele american Joe Biden, în timpul primei sale întâlniri bilaterale cu președintele francez Emmanuel Macron pe care a avut-o în marja summitului G7 din Marea Britanie.

Declarația lui Biden, care a afirmat din nou că “America s-a întors”, reprezintă distanțare la 180 de grade de poziția predecesorului său, Donald Trump, care a întreținut relații tensionate cu aliații și partenerii din Europa, afirmând chiar că Uniunea Europeană a fost creată pentru a profita economic de SUA.

“SUA s-au întors. Avem un sentiment foarte, foarte puternic față de coeziunea NATO. Iar eu, în ceea ce mă privește, cred că Uniunea Europeană este o entitate incredibil de puternică și vibrantă, care are foarte mult de-a face cu capacitatea Europei Occidentale de a nu numai că se ocupă de problemele sale economice, ci și de a oferi coloana vertebrală și sprijinul pentru NATO“, a spus Biden, într-un semnal și pentru summitul Alianței Nord-Atlantice, ce va avea loc la Bruxelles pe 14 iunie și care este așteptat să se concretizeze cu reafirmarea NATO drept unic forum transatlantic și aprobarea procesului de elaborare a viitorului Concept Strategic.

Poziția sa a fost exprimată și în contextul în care, în ultimii șapte ani, aliații europeni au crescut bugetele apărării, Franța ajungând la alocarea a 2% din PIB pentru apărare și având ambiția, declarată de Emmanuel Macron, de a edifica autonomia strategică europeană în materie de apărare.

Întrebat dacă i-a convins pe aliați că “America a revenit” la cârma democrației liberale și a multilateralismului, Biden i-a îndemnat pe reporteri să-l întrebe pe Macron, președintele francez replicând imediat: “Da (n.r. – SUA au revenit), categoric!”.

What we need is cooperation: leadership is partnership. pic.twitter.com/S4OJpKTLD0

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 12, 2021