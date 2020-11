Declarație comună a liderilor UE: Klaus Iohannis, Angela Merkel și ceilalți lideri își manifestă “solidaritatea cu Franța în lupta împotriva terorismului și extremismului”

Președintele Consiliului European, Charles Michel, s-a arătat luni deschis ideii de a crea un ”institut european pentru instruirea imamilor”, ca măsură de combatere a terorismului și a discursului care incită la ură, informează Politico Europe, France 24 și AFP, citat de Agerpres.

În cadrul unui discurs susținut la Viena, unde a adus un omagiu victimelor atentatului islamist comis săptămâna trecută în capitala austriacă, Michel a explicat că o astfel de școală pentru imami ar putea contribui la ”combaterea ideologiilor extremiste, extremismului violent, și mesajelor de incitate la ură și respingere care alimentează acțiunile teroriste”.

To fight the Ideology of Hatred, we need to setup as soon as possible a European Institute to train imams in Europe.

Online messages glorifying terrorism must be quickly removed. There must be no impunity for terrorists and those praising them on internet. pic.twitter.com/O6E1dn13Um

