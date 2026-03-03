Declarație comună Macron-Merz: Franța și Germania au creat un grup de coordonare pentru descurajare nucleară în Europa

Franța și Germania au anunțat luni planuri pentru aprofundarea cooperării în domeniul descurajării nucleare, marcând o schimbare semnificativă în politica europeană de apărare, în contextul în care continentul se confruntă cu amenințări în creștere din partea Rusiei și cu instabilitatea legată de conflictul cu Iranul.

Potrivit unei declarații comune semnate de președintele francez Emmanuel Macron și de cancelarul german Friedrich Merz, cele două țări au creat un grup de coordonare la nivel înalt pentru alinierea strategiei.

„În spiritul parteneriatului lor strâns, astfel cum este prevăzut la Articolul 4 din Tratatul de la Aachen, Franța și Germania au decis să inițieze o cooperare mai strânsă în domeniul descurajării, ca răspuns la evoluția peisajului de amenințări”, se arată în declarația publicată deopotrivă de Palatul Elysee și Guvernul de la Berlin.

Astfel, Franța și Germania au instituit un grup director nuclear la nivel înalt, care va acționa ca un cadru bilateral pentru dialog doctrinar și coordonarea cooperării strategice, inclusiv consultări privind combinația adecvată între capabilitățile convenționale, de apărare antirachetă și cele nucleare franceze.

Franța și Germania au convenit să facă primii pași concreți începând din acest an, inclusiv participarea convențională a Germaniei la exercițiile nucleare franceze și vizite comune la situri strategice, precum și dezvoltarea capabilităților convenționale împreună cu partenerii europeni.

De asemenea, Franța și Germania își vor spori capacitatea, ca europeni, de a gestiona escaladarea sub pragul nuclear – în special în domeniile avertizării timpurii, apărării aeriene și loviturilor de precizie în profunzime, arată sursa citată.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, într-un discurs susținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, inclusiv o descurajare avansată la nivel european, subliniind că responsabilitatea finală privind utilizarea armei nucleare va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Republicii.

La un an de când a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, șeful statului francez a explicat că, de la ultimul său discurs din 2020 privind descurajarea nucleară, „competitorii noștri au evoluat, la fel și partenerii noștri”, iar această schimbare de context impune o revizuire a doctrinei franceze.

Acestea reprezintă unele dintre cele mai semnificative schimbări în doctrina nucleară a Franței de la sfârșitul Războiului Rece.

Președintele francez a prezentat planuri de cooperare consolidată cu state europene, numind Germania, Polonia, Grecia, Țările de Jos, Belgia, Danemarca și Suedia, cooperare care ar include exerciții nucleare comune și, în cele din urmă, posibilitatea desfășurării temporare a unor avioane de luptă franceze capabile să transporte armament nuclear în țări aliate.

„Cred că pot spune că partenerii noștri sunt pregătiți”, a subliniat Macron.

El a subliniat că aceste demersuri sunt desfășurate în „deplină transparență” cu Statele Unite și „în coordonare” cu Regatul Unit.

Planurile ar presupune „participarea forțelor aliate la activitățile noastre nucleare”, inclusiv „desfășurarea, la nevoie, a unor elemente ale forțelor strategice în statele aliate”.