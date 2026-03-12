Declarație Comună – Nicușor Dan și Zelenski au ridicat relațiile România-Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic: Neîncrederea istorică s-a evaporat. Deschidem un capitol de maturitate

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, joi, la Palatul Cotroceni, declarația comună de instituire a Parteneriatului Strategic între România și Ucraina, un moment de cotitură pentru relațiile bilaterale între Kiev și București, cei doi lideri semnând, de asemenea, o declarație comună de intenție privind coproducția materialelor de apărare, respectiv drone, și un cadru de cooperare în ce privește domeniul energetic.

“Domnule președinte, dragă Volodimir, mulțumesc pentru vizita pe care ne-o faceți și, mai ales, mulțumim dumneavoastră și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți, care este o luptă pentru Europa întreagă, deci, și pentru România. Am semnat, azi, o declarație de Parteneriat strategic și este un moment important în relația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundem să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre, această neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începerii războiului din 2022”, a afirmat Nicușor Dan, la o conferință de presă comună cu Volodimir Zelenski, organizată după întâlnirea dintre cei doi șefi de stat.

“Astăzi am semnat un acord un parteneriat strategic și felicit statele noastre cu acest fapt. România și Ucraina au un mare potențial economic și în domeniul infrastructurii, ceea ce ne poate consolida. Este reciproc avantajos“, a declarat, la rândul său, Volodimir Zelenski.

În contextul declarației privind co-producția de materiale de apărare, discuțiile dintre cei doi șefi de stat au vizat și producția comună de drone în România.

“De aceea, documentul pe care l-am semnat este foarte important. În document și în discuțiile pe care le-am avut am vorbit despre războiul din Ucraina și despre continuarea sprijinului pe care România îl oferă. Am vorbit despre colaborarea noastră militară și unul dintre documentele semnate vorbește de producția comună de drone în România”, a adăugat președintele Nicușor Dan.

România și Ucraina discută încă de anul trecut cu privire la producția de drone pe teritoriul României pentru armatele ambelor țări, cu finanțare din mecanismul european SAFE.

Potrivit declarației convenite, localizarea în România a producției de drone, în cel mai scurt timp posibil, va fi considerată de părți drept proiecte de primă fază ale unei astfel de cooperări, finanțate în special prin Inițiativa SAFE a UE, în valoare de până la 200 de milioane de euro.

Nicușor Dan a menționat că, în discuțiile cu omologul ucrainean, a reafirmat sprijinul diplomatic pentru Ucraina în toate formatele pe care România poate să le exercite – Uniunea Europeană, NATO – pentru “o poziție corectă și pentru un sprijin pe care toate aceste organisme să-l aducă Ucrainei în războiul pe care îl duce”.

“Am vorbit de conectivitate între țările noastre și de proiecte comune de conectivitate, din nou, în beneficiul inclusiv economic al cetățenilor țărilor noastre. Am vorbit de proiecte comune de energie și unul din documentele semnate se referă la parteneriatul nostru în zona energetică. Am vorbit de integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și am reafirmat sprijinul României pentru acest proces”, a arătat președintele.

“Am vorbit astăzi foarte mult despre proiecte concrete în domeniul petrol și gaze, domeniu în care României ne poate sprijini, mai ales în urma provocărilor din Orientul Mijlociu. În prezent, avem un mare potențial pentru colaborare strategică în acest domeniu. Colaborăm foarte bine în această direcție Este important pentru noi și probabil și pentru România și pentru o întreagă Europă. Am vorbit și despre posibilitățile de transport LNG din SUA în Ucraina, prin România. Mulțumesc României pentru aceste posibilități de tranzit”, a punctat și președintele ucrainean.

Conform cadrului de cooperare în domeniul energetic, cei doi președinți au decis că România și Ucraina vor analiza utilizarea depozitelor subterane de gaze din Ucraina pentru stocarea gazelor transportate prin Coridorul Vertical și a celor provenite din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, vor crește capacitatea de schimb de energie electrică prin construirea unei linii de 400 kV între Cernăuți și Suceava și punerea în funcțiune a unei linii de 110 kV între Porubne și Siret și vor dezvolta Vertical Gas Corridor care leagă Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina, pentru diversificarea aprovizionării cu gaze a Europei și reducerea tarifelor de transport.

Șeful statului a punctat că discuțiile cu Volodimir Zelenski au vizat și minoritatea românească din Ucraina.

‘Foarte important – am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o are, o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții cu privire la continuarea funcționării școlilor în limba română și pentru toate celelalte drepturi ale minorității române, în acord cu drepturile minorităților stabilite prin carte internaționale’, a punctat Nicușor Dan.

Șeful statului român a menționat că l-a invitat pe președintele Ucrainei la reuniunea formatului București care va avea loc în mai la București.

“O discuție și niște documente care deschid un capitol de încredere, de maturitate a relației noastre bilaterale“, a conchis președintele.

Volodimir Zelenski efectuează joi a doua sa vizită oficială în România, după vizita din 10 octombrie 2023. Întrevederea de atunci s-a soldat cu semnarea declarației comune prin care președinții României și Ucrainei au decis ridicarea relației bilaterale România-Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic. Totodată, cei doi lideri au agreat că piloții ucraineni vor fi incluși în primul val de pregătire în cadrul Centrului European de Instruire F-16 din România, soluționarea distincției artificiale dintre limba română și cea “moldovenească” și îmbunătățirea coridoarelor de transport pentru cereale.