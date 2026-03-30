Declarație comună: Parlamentari din Germania, Polonia, Finlanda, Suedia și țările baltice reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al R. Moldova

Președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și reprezentanții comisiilor pentru afaceri europene din parlamentele Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Suediei, Finlandei, Poloniei și Germaniei au semnat o declarație comună prin care reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova, informează Parlamentul de la Chișinău într-un comunicat.

Documentul a fost semnat luni, 30 martie, la Chișinău, în marja vizitei oficiale a delegației din cele șapte state europene.

Declarația apreciază determinarea și reziliența Republicii Moldova în menținerea ritmului reformelor și consolidarea instituțiilor democratice, în pofida unor presiuni externe fără precedent, generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, interferențe externe, inclusiv atacuri hibride și tentative de subminare a stabilității și a parcursului european al țării.

Totodată, sunt salutate progresele semnificative în procesul de aderare la UE, realizate într-un ritm accelerat, precum și eforturile autorităților de a implementa reforme și de a alinia legislația la acquis-ul comunitar. Este subliniat și rolul important al Parlamentului Republicii Moldova în promovarea agendei legislative aferente integrării europene.

În acest context, semnatarii salută lansarea negocierilor tehnice pe toate clusterele și îndeamnă statele membre ale UE să adopte deciziile necesare pentru deschiderea fără întârziere a negocierilor formale de aderare, atât cu Republica Moldova, cât și cu Ucraina. În declarație se mai subliniază că procesul de extindere trebuie să rămână bazat pe merit, previzibil și credibil.

Potrivit documentului, în actualul context geopolitic, aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană va contribui la consolidarea păcii, securității, stabilității și prosperității, precum și la întărirea rezilienței democratice în regiune.

Semnatarii au reiterat disponibilitatea de a continua sprijinul pentru Republica Moldova și de a consolida cooperarea parlamentară, prin facilitarea reformelor, schimbul de experiență și susținerea procesului de aderare. Este evidențiat, de asemenea, sprijinul constant al instituțiilor UE și al statelor membre pentru dezvoltarea țării și pentru integritatea sa teritorială, în frontierele recunoscute internațional.

Totodată, semnatarii fac apel la deputați și la toți actorii politici din Republica Moldova să dea dovadă de responsabilitate, unitate și determinare în avansarea agendei de reforme europene.

„Este o declarație care solicită statelor membre și Uniunii Europene să ia măsurile necesare pentru a deschide negocierile formale pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe toate clusterele, astfel încât procesul de aderare să continue și să fie accelerat în perioada următoare, pentru a menține dinamica pe care am înregistrat-o în perioada recentă”, a spus Marcel Spatari în cadrul conferinței de totalizare a vizitei oficiale.

Președintele Comisiei pentru integrare europeană a subliniat că Republica Moldova este foarte hotărâtă să continue parcursul său european, să accelereze reformele pentru integrare europeană și a salutat intensificarea dialogului parlamentar dintre Republica Moldova și cele șapte state.