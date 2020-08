Declarație comună Parlamentul European – Congresul SUA privind Belarusul, semnată de eurodeputatul Nicu Ștefănuță: Condamnăm abuzul de putere și cerem noi alegeri libere

Comisia pentru bugete din Parlamentul European a votat luni opinia pe raportul privind Fondul pentru Tranziție Echitabilă, al cărei raportor alternativ din partea grupului Renew Europe a fost europarlamentarul Nicolae Ștefănuță (USR-PLUS), informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Fondul menționat are ca obiective să ajute regiunile cele mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și să evite creșterea inegalității între regiunile din Europa în acest proces.

„Ca raportor din partea Renew Europe, am propus să creștem semnificativ bugetul Fondului pentru Tranziție Echitabilă. Inițial, propunerea Comisiei pentru bugetul acestui fond de 10 miliarde din Cadrul Financiar Multianual și 30 de miliarde din Next Generation EU. În Comisia de bugete, i-am convins pe colegii mei să creștem de la 10 la 25 de miliarde partea care provine din Cadrul financiar multianual (MFF), ajungând la un buget total de 55 de miliarde. Suma în plus din MFF este importantă, pentru că regulile sunt mai clare, în acest moment, și perioada în care sunt disponibile este mai lungă decât cea în care sunt disponibili banii din Next Generation EU, care trebuie folosiți până în 2024. În plus, față de propunerea inițială, am reușit ca Fondul pentru Tranziție Echitabilă să fie independent și suplimentar față de alte fonduri UE. Mă bucur că, împreună cu raportorul Siegfried Mureșan, am convins colegii din Comisia de bugete că este necesar să creștem bugetul pentru regiunile din Europa afectate de tranziția către neutralitatea climatică. Raportul final va fi votat în Comisia pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European. Odată votat raportul, va începe o perioadă de negociere cu Consiliul Uniunii. Tranziția către neutralitatea climatică este necesară și ea poate fi făcută de România numai cu sprijin european garantat și disponibil pe o perioadă de timp suficientă. Uniunea Europeană este angrenată în acest proces și ceea ce putem face, ca reprezentanți ai României la Bruxelles, este să ne asigurăm că există bani suficienți pentru asta, și cred că prin acest raport asta am reușit, și că lăsăm căile de tranziție intacte pentru soluții realiste”, a declarat europarlamentarul Nicolae Ștefănuță.

Pentru a putea beneficia de banii din Fondul pentru Tranziție Echitabilă, Guvernul României va trebui să elaboreze Planul teritorial de tranziție echitabilă, care va fi ulterior validat de Comisia Europeană și care trebuie să fie compatibil cu Planul național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice.

Nicolae Ștefănuță este vicepreședinte al Uniunii Salvați România și a fost ales europarlamentar pe lista Alianței USR PLUS pe 26 mai 2019.

Este vicepreședinte al Delegației pentru relațiile cu Statele Unite și membru al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară, al Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European și supleant în Comisia pentru Afaceri Europene din Parlamentul European.