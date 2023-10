Declarație comună România – SUA: Recunoaștem necesitatea de a întări apărarea securității Mării Negre pentru a contracara amenințările regionale

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan despre ”terorism și despre situația din Orientul Mijlociu”.

”Suntem de acord că terorismul trebuie combătut și civilii trebuie protejați. Salut faptul că ajutorul de urgență ajunge acum în Gaza”, a menționat oficialul Alianței, făcând trimitere la faptul că punctul de trecere a frontierei de la Rafah a fost deschis pentru puțină vreme pentru a permite trecerea a 20 de camioane umanitare în Fâșia Gaza.

Spoke with President @RTErdogan about terrorism and the situation in the Middle East. We agree that terrorism must be fought & civilians protected. I welcome that emergency aid is now reaching Gaza. We also addressed Sweden’s #NATO accession.

Discuția telefonică a avut loc în același timp în care, la Cairo, Egiptul a organizat un summit pentru pace, la care au participat lideri și reprezentanți ai țărilor occidentale, printre ei aflându-se și președintele Consiliului European, Charles Michel, și miniștrii de externe britanic și german, James Cleverly și Annalena Baerbock.

Tot în paralel cu această reuniune, președintele turc a discutat despre eforturile de încetare a focului pentru enclava palestiniană asediată Gaza cu un lider al grupului militant Hamas, Ismail Haniyeh, informează DPA, conform Agerpres.

Turcia lucrează pentru o încetare a focului ”cât mai curând posibil” şi încearcă, de asemenea, să permită ajutor umanitar suplimentar pentru Fâşia Gaza, i-a comunicat preşedintele Erdogan lui Ismail Haniyeh într-un apel telefonic, a declarat biroul preşedintelui Erdogan pe Twitter.

President @RTErdogan spoke by phone with Head of Hamas Political Bureau Ismail Haniyeh.

The call addressed the latest situation and ongoing process in Gaza.

President Erdoğan stated that Türkiye is working to ensure that humanitarian aid reach Gaza, the injured be treated in…

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) October 21, 2023