Declarație finală a participanților la summitul ”Platforma Crimeea”: Condamnăm anexarea ilegală și militarizarea peninsulei ucrainene de către Rusia

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat luni cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Vladis Dombrovskis, despre alocarea a 50 de milioane de euro, aproximativ un miliard de lei, din pachetul de asistență macrofinanciară, pentru care sunt îndeplinite toate condițiile.

Întrevederea dintre cei doi oficiali a avut loc cu prilejul lansării summitului ”Platforma Crimeea”, un mecanism internațional de consultare și comunicare anunțat de Ucraina încă din luna februarie și lansat cu o zi înainte de celebrarea a 30 de ani de la proclamarea independenței al cărui scop pe termen lung este obţinerea eliberării peninsulei de sub ocupaţia Rusiei şi revenirea sa la Ucraina.

Aceasta a explicat că ”singura condiție pentru obținerea acestei tranșe unde nu avem progres suficient este existența unei strategii clare de recuperare a banilor în frauda bancară, ce urma să fie elaborată de procuratură”.

”I-am confirmat totodată vicepreședintelui Comisiei Europene angajamentul pe care și l-a asumat noua guvernare de la Chișinău de reformare a justiției, de eliminare a corupției și fortificare a instituțiilor publice pentru restabilirea încrederii cetățenilor noștri în țară și creșterea bunăstării lor”, a precizat Sandu într-un mesaj publicat pe Facebook.

La rândul său, Valdis Dombrovskis a felicitat-o pe Maia Sandu pentru ”câștigarea recentelor alegeri” și a salutat ”interesul pe care îl manifestă pentru nevoile poporului moldovean și pentru reformele menite să aducă țara mai aproape de Europa”.

Congratulations to President @sandumaiamd for winning recent 🇲🇩elections.

We welcome your strong focus on the needs of Moldova’s people and on reforms to bring the country closer to Europe – based on EU🇪🇺-Moldova🇲🇩 Association Agreement and European values.#Moldova pic.twitter.com/aM4wjETkAZ

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) August 23, 2021