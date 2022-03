Declarație UE-SUA: Va fi înființat un grup operativ comun pentru securitatea energică a Europei. Occidentul lansează o inițiativă pentru a preveni ocolirea sancțiunilor de către Rusia

Uniunea Europeană și Canada vor aprofunda cooperarea în domeniul energiei pentru a spori securitatea aprovizionării și pentru a depune eforturi în vederea eliminării dependenței UE și a statelor sale membre de energia rusă, se arată într-o declarație comună a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și a prim-ministrului Canadei, Justin Trudeau.

Un grup de lucru dedicat tranziției ecologice este în curs de creare pentru a elabora un plan de acțiune concret în aceste domenii, iar „oficialii noștri se vor întâlni în această săptămână pentru a discuta în continuare despre consolidarea cooperării în domeniul energiei”.

UE și Canada își mențin angajamentul de a organiza un Summit Clean Tech în Canada în 2022, pentru a promova angajamentul comun față de tranziția ecologică a economiilor, contribuind în același timp la promovarea securității energetice, în prezent atât de amenințată de războiul ilegal al lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

„Vom duce cooperarea noastră în domeniul energiei la nivelul următor, discutând despre potențialele livrări de energie din Canada către UE. Amândoi ne angajăm să accelerăm tranziția către un sistem net-zero. Prin urmare, vom continua parteneriatul nostru privind materiile prime, care este esențial pentru a construi economii neutre din punct de vedere climatic.”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

We will take our energy cooperation to the next level, by discussing potential 🇨🇦 energy supplies to 🇪🇺

We are both are committed to speeding up the transition to net-zero.

So we will pursue our partnership on raw materials, which is key to building climate-neutral economies.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2022