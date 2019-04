dedataastavotez: Biroul Parlamentului European în România dă startul seriei de conferințe ”EU’re here to stay”. Primul eveniment, la Iași, pe 7 aprilie

Biroul Parlamentului European în România, în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, lansează duminică, la Iași, ”EU’re here to stay”, o serie de conferințe care reunește povești de viață impresionate, povești de succes, povești cu care nu te întâlnești în fiecare zi, povești care merită spuse și ascultate, dar și discuții despre teme și valori europene și despre importanța implicării civice și, nu în ultimul rând, a votului.

Evenimentul ”EU’re here to stay: În ce Europă vrei să trăiești?” de la Iași are loc pe 7 aprilie, cu începere de la ora 11:00 și reprezintă un dialog pe formatul evenimentelor TEDx care își propune să aducă în fața publicului poveștile impresionante ale unor români care au luptat pentru visele lor, pentru valorile lor și pentru lucrurile în care au crezut și au reușit. Ideile tale pot avea impact doar dacă faci un pas în față și iei atitudine. Iar, uneori, viitorul tău și al celor dragi, poate fi decis printr-un simplu gest civic și anume votul.

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, potrivit organizatorilor. Înregistrarea este disponibilă aici.

”Participă la discuții și întreabă-i pe vorbitori tot ce vrei să știi despre ce înseamnă să te implici, să lupți pentru lucrurile în care crezi și pentru viitorul nostru ca români și ca europeni, dar și să afli mai multe despre campania #DeDataAstaVotez și să decizi și tu care vrei să fie #ViitorulEuropei și al tău”, este îndemnul ce însoțește anunțul Biroului Parlamentului European în România.

La eveniment vor fi prezenți patru vorbitori: Cornel Amariei, Andrei Tudor, Ana Maria Hogas și Tedy Necula.

Cornel Amariei, în vârstă de 24 de ani, a fost inclus în ediţia din 2018 a topului celor mai remarcabili tineri din lume, fiind primul român care primeşte această distincţie. Forbes USA spune despre el că este unul dintre cei mai influenţi 30 de tineri din Europa, si a fost inclus într-un alt club select: 100 de tineri vizionari care ar putea contura un viitor mai bun pentru omenire. De profesie inginer, Cornel este cunoscut pentru inventarea lumen, un sistem de asistență pentru persoanele cu deficiențe de vedere care le ajută să-și regăsească percepția vizuală.

Andrei Tudor – La doar 10 ani, Andrei este pasionat de robotică și știință și a participat deja la numeroase competiții naționale și internaționale cu invenția sa: o nouă modalitate de identificare a pietonilor și bicicliștilor în situații de vizibilitate scăzută. Își construiește și își programează singur roboții cu care participă în competiții, iar idolii săi sunt Nikola Tesla și Elon Musk.

Ana Maria Hogas este de profesie arhitect, iaro călătorie în Africa i-a schimbat viața. A condus o motocicletă pe Drumul Mătăsii, până în Mongolia și Siberia și a traversat pe bicicletă China și Tibetul de Est, statele Asiei de Sud-Est si Peninsula Arabă. Scrie despre experiențele ei pe www.intotheworld.eu. Experiențele noi ne ajută să creștem, să ne dezvoltăm, să cunoaștem misterele lumii și să luăm atitudine.

La 30 de ani, Tedy Necula este un regizor recunoscut la nivel internațional. Povestea sa de viață este însă mai captivantă decât oricare dintre peliculele pe care le-a creat până acum. Este un învingător în ciuda tuturor greutăților: a rămas orfan de mamă de la vârsta de 5 ani si suferă de la naștere de o formă de paralizie care îi afectează mâinile și picioarele. Cu toate acestea, a trecut peste greutăți, și-a învins condiția și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți povestitori ale tainelor cinematografiei.