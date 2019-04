dedataastavotez: Biroul Parlamentului European în România organizează conferința ”EU’re here to stay: Ce face UE pentru TINEri?” la Brașov (LIVE, 15 aprilie, ora 10:30)

Biroul Parlamentului European în România continuă seria de conferințe ”EU’re here to stay”, evenimente ce reunesc povești de viață impresionate, povești de succes, povești cu care nu te întâlnești în fiecare zi, povești care merită spuse și ascultate, dar și discuții despre teme și valori europene și despre importanța implicării civice și, nu în ultimul rând, a votului.

După conferința de debut de la Iași, din 7 aprilie, și după evenimentul de la Cluj-Napoca, din 9 aprilie, seria dezbaterilor continuă la Oradea. Având tematica ”Obiective europene, acțiune locală – Orașe creative”, conferința de la Oradea are loc la 11 aprilie de la ora 10:30 și este transmisă LIVE pe www.caleaeuropeana.ro și pe pagina de Facebook Calea Europeană.



”Cine nu a auzit de reușitele orașului Oradea, dar și cei care sunt încă fascinați de ele, pot afla mai multe despre politicile europene sprijină la nivel local strategiile de dezvoltare și dezvoltarea urbană durabilă, dar și de ce acestea sunt importante pentru economie și pentru noi ca cetățeni în cadrul celui de-al treilea eveniment din seria EU’re here to stay, sub umbrela #DeDataAstaVotez. Hai și tu să afli și tu cum te influențează pe tine aceste lucruri și cum te poți implica și tu pentru a crea împreună un viitor mai bun pentru România și pentru Europa”, transmit organizatorii.

Temele majore de discuție vor fi:

Implicarea cetățenilor în dezvoltarea comunității și a orașelor;

Cum se pot implica companiile mici și mijlocii în susținerea acestor măsuri și cum le pot ajuta sa se dezvolte;

Implicațiile planificării urbane pentru cetățeni și mediul de afaceri;

Smart Campus – tehnologii inteligente în folosul mediului academic și al studenților pentru creșterea competitivității și îmbunătățirea experienței studenților ;

Cum vor arăta orașele viitorului? Cât de ”inteligentă” poate să devină România? Care sunt exemplele de succes și care sunt soluțiile pentru prezent și viitor?

Beneficiile pe care le au autoritățile, companiile și cetățenii de pe urma politicilor de dezvoltare durabilă.

Hai și tu să afli și tu cum te influențează pe tine aceste lucruri și cum te poți implica și tu pentru a crea împreună un viitor mai bun pentru România și pentru Europa.

Pentru a afla cum sunt influențați de aceste aspecte și cum pot fi implicați într-un viitor mai bun pentru România și pentru Europa, participanții vor interacționa cu: Mircea Mălan, Viceprimar al Municipiului Oradea, prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, Rector Universitatea din Oradea; Sorin Constantin, fondator și președinte Fundația Comunitară Oradea, Alina Silaghi, director Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, Grațian Mihăilescu, fondator UrbanizeHub.

Evenimentul ”EU’re here to stay: Obiective europene, acțiune locală – Orașe creative” de la Oradea este cel de-al treilea eveniment din cadrul seriei de conferințe EU’re here to stay organizate sub umbrela #DeDataAstaVotez.