Deficitul comercial al UE cu China ajunge la 360 miliarde de euro, pe fondul unui dezechilibru în creștere constantă în ultimul deceniu

Uniunea Europeană a înregistrat în 2025 un deficit comercial de 359,8 miliarde de euro în schimburile de bunuri cu China, în condițiile în care importurile au continuat să crească, iar exporturile au scăzut, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Concret, UE a exportat bunuri în valoare de 199,6 miliarde de euro către China, în scădere cu 6,5% față de 2024, în timp ce importurile au crescut cu 6,4%, până la 559,4 miliarde de euro.

Comparativ cu 2015, dezechilibrul comercial s-a adâncit semnificativ: exporturile UE către China au crescut cu 37,1%, în timp ce importurile aproape s-au dublat (+89%), ceea ce reflectă o dependență tot mai mare de bunurile provenite din economia chineză.

Structura schimburilor comerciale arată o concentrare puternică în câteva sectoare-cheie. Aproape 60% din exporturile europene către China sunt reprezentate de cinci categorii principale, dominate de echipamentele industriale și tehnologia avansată.

Astfel, mașinile și echipamentele mecanice rămân principalele produse exportate, cu 45,3 miliarde de euro (22,7% din total), urmate de echipamentele electrice și electronice (29 miliarde de euro; 14,5%) și vehiculele (16,4 miliarde de euro; 8,2%). Alte categorii importante includ instrumentele optice și medicale, precum și produsele farmaceutice.

Pe partea de importuri, dependența este și mai accentuată: aproape 64% din bunurile aduse din China se concentrează în cinci grupe de produse. Echipamentele electrice și electronice domină clar, cu 164,9 miliarde de euro (29,5% din total), urmate de mașini și echipamente mecanice (106,5 miliarde de euro; 19%).

Importurile includ, de asemenea, produse chimice organice, vehicule și bunuri de consum precum mobilierul și corpurile de iluminat.

În ansamblu, datele indică o relație comercială puternic dezechilibrată, în care Uniunea Europeană rămâne un furnizor de produse industriale și tehnologice, dar un importator major de bunuri manufacturate din China.