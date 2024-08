Definind un final de deceniu de “mare risc”, Ursula von der Leyen asigură că va numi un comisar european pentru apărare: Trebuie să ne gândim la UE ca fiind un “proiect de securitate”

Europenii trebuie să se gândească la Uniunea Europeană ca fiind un “proiect de securitate”, a apreciat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, definind a doua jumătate a acestui deceniu drept “una de mare risc”.

În primul său discurs de la obținerea cu succes a unui al doilea mandat la șefia Comisiei Europene, politicianul german a subliniat numeroasele lecții pe care Europa le-a învățat de la invazia rusă din Ucraina în 2022.

von der Leyen, care conduce Comisia Europeană din 2019, trecând succesiv de la Brexit la criza sanitară pandemică, la criza de securitate declanșată de războiul Rusiei în Ucraina și la criza energetică, a apreciat că “a doua jumătate a deceniului va fi una de mare risc”.

“Noi, europenii, trebuie să fim în gardă. Trebuie să ne gândim la Uniunea noastră ca fiind, în mod intrinsec, un proiect de securitate“, a spus ea, la Forumul GLOBSEC, cea mai importantă conferință pe teme de securitate din Europa Centrală și care are loc anual în Slovacia, însă anul acesta se desfășoară la Praga, în Cehia.

Președinta Comisiei Europene a precizat că acest proiect de securitate este unul “în care Europa Centrală are un rol crucial de jucat”.

The second half of the decade will be high-risk.

We Europeans must be on guard.

We must think about our Union as, intrinsically, a security project.

Where Central Europe has a crucial role to play ↓ https://t.co/m3LndLHjkN

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2024