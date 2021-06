Delegația Comitetului European al Regiunilor, pregătită să reprezinte 1 milion de aleși locali și regionali în plenul Conferinței privind viitorul Europei

Autoritățile locale și regionale trebuie să fie pe deplin implicate în Conferința privind viitorul Europei pentru a asigura un angajament mai mare cu cetățenii, pentru a da legitimitate întregului proces și pentru a face UE potrivită pentru viitor, deoarece pot orienta eforturile UE în direcția corectă, a transmis președintele Comitetului European al Regiunilor, Apostolos Tzitzikostas, cu ocazia Zilei Europei.

„În calitate de lideri locali, ne-am menținut serviciile de sănătate, școlile și transporturile în funcțiune și continuăm să oferim servicii sociale și să ne protejăm mediul. Am găsit noi modalități de a sprijini întreprinderile, de a adapta economia locală și de a lucra cu societatea civilă. Luptăm cot la cot cu medici și asistenți medicali”, a declarat acesta.

„Lunile viitoare vor continua să fie dificile pentru noi toți. Lucrând împreună în solidaritate, putem face campania de vaccinare să fie un succes, să salvăm vieți și să ne asigurăm că fiecare regiune, oraș și sat se recuperează”, a adăugat el.

Președintele CoR a subliniat că în regiunea sa din Grecia, prin fondurile de coeziune, s-au modernizat și s-au extins 49 de spitale și s-au construit 18 școli noi, împreună cu alte 40 de clădiri publice pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic, împreună cu alte sute de proiecte care sunt implementate în toată Macedonia Centrală.

„Aceasta este Europa pe care o doresc și o apreciază oamenii noștri: o UE apropiată de nevoile lor și capabilă să-i ajute să-și rezolve problemele. Pentru a convinge și a fi iubită din nou de cetățenii săi. Așadar, nu vă faceți nicio grijă: Conferința va realiza acest lucru numai dacă implică în mod real și concret comunitățile locale – indiferent de punctele lor de vedere sau de convingerea politică”, a mai spus el.

Comitetul contribuie la Conferință prin înființarea unui grup la nivel înalt privind democrația europeană condus de Herman Van Rompuy, pentru a analiza rolul autorităților locale și regionale în democrația UE.

„Trebuie să relansăm proiectul european prin îmbunătățirea funcționării sale democratice. „ Casa Democrației Europene” are baze solide – autoritățile regionale și locale – ziduri puternice – statele membre – și un acoperiș de protecție – UE. Conferința oferă o oportunitate unică de a o consolida, dar poate funcționa numai dacă depășește Bruxelles-ul și capitalele”, a punctat acesta.

În final, Tzitzikostas a subliniar că autoritățile locale și regionale sunt cei mai buni aliați pe care îi are Uniunea Europeană datorită naturii lor democratice și a proximității lor față de cetățeni. „Acum mai mult ca oricând, trebuie să profităm împreună de această ocazie pentru a apropia Europa de oamenii săi”, a conchis acesta.

Tot în acest sens, secretarul de stat pentru afaceri europene al Portugaliei, Ana Paula Zacarias a transmis că autoritățile regionale și locale sunt esențiale pentru asigurarea participării cetățenilor în cadrul Conferinței privind viitorul Europei.

„După cum a spus odată Alexis de Tocqueville: „adunările locale (…) constituie puterea Națiunilor libere”. Acest lucru demonstrează relevanța aducerii autorităților regionale și locale în centrul Conferinței privind viitorul Europei. Ei sunt cei mai apropiați de cetățeni și ne pot ajuta să ne apropiem de cei care, în mod normal, nu participă și își exprimă opiniile”, a declarat aceasta.

„Succesul Conferinței va fi măsurat pe baza rezultatelor tangibile pe care le vom obține în mod colectiv. Regiunile, primarii și orașele sunt cele mai apropiate de cetățeni și, prin urmare, sunt cheia succesului Conferinței privind viitorul Europei”, a afirmat vicepreședintele Comisiei Europene, comisar pentru democrație și demografie, Dubravka Suica.

