Delegația USR PLUS din PE militează pentru politici publice naționale și europene care să prevină și să pedepsească violența domestică

Delegația USR PLUS în Parlamentul European susține lupta împotriva violenței domestice și va vota, joi, o rezoluție inițiată de Renew Europe prin care eurodeputații cer celor șapte state membre care încă nu au ratificat Convenția de la Istanbul să arăte că au dorința de a preveni și combate violența împotriva femeilor. România a ratificat Convenția de la Istanbul în 2016, dar delegația USR PLUS consideră că măsurile luate până acum nu sunt suficiente, potrivit unui comunicat pe pagina de Facebook a Alianței.

,,După cum știți, sunt o franțuzoaică care a ales România și mi-au plăcut de la început românii ca oameni care nu reacționează cu violență. Am fost foarte surprinsă când am aflat primele povești despre violența împotriva femeilor. Cred că este o problemă împotriva căreia trebuie să luptăm vehement. Trebuie în primul rând să recunoaștem că avem o problemă. Trebuie să devenim conștienți ca societate și să condamnăm cu severitate, moral și legal, actele de violență domestică. Trebuie să luptăm prin educație pentru a schimba această situație care nu ne onorează ca indivizi și ca nație”, spune Clotilde Armand, europarlamentar USR PLUS.

,,În România, peste 60% dintre noi considerăm, conform UNICEF, că violența domestică este un lucru obișnuit, că face parte din cotidian. Trăim într-o țară în care violența domestică este considerată rutină. Deși România a ratificat Convenția de la Istanbul în 2016, încă suntem foarte departe de a respecta, dezvolta și implementa legislație care să prevină și să combată violența domestică. În București, potrivit statisticilor furnizate de Poliția română, din ianuarie până în august 2019 au fost emise 5096 de ordine de protecție temporare, dintre care 1850 au fost transformate în ordine de protecție definitive. În 77% dintre cazuri era vorba despre violență domestică. Avem nevoie în fiecare zi de acțiuni concrete pentru a preveni violența împotriva femeilor, pentru a proteja victimele violenței și a-i pedepsi pe vinovați. Trebuie să lucrăm și intern, și european, în mod real și coordonat, nu ipocrit și populist, precum primarul social democrat al Bucureștiului, probabil singurul primar social democrat din lume care a stopat finanțarea singurului adăpost accesibil în regim de urgență victimelor violenței domestice”, declară Ramona Strugariu, europarlamentar USR PLUS.

Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai răspândite fenomene de încălcare a drepturilor omului azi. O femeie din trei din Europa a experimentat violența fizică sau sexuală.

Alianța USR PLUS militează pentru politici publice naționale și europene care să prevină și să pedepsească violența domestică.