Delegații la nivel înalt din SUA și Rusia vor participa luni, la Geneva, la un dialog strategic în încercarea de a reduce tensiunile din Ucraina

Uniunea Europeană este profund îngrijorată de violențele care au izbucnit, în urma unor proteste pașnice, în Kazahstan, a transmis sâmbătă Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, potrivit comunicatului oficial.

„Regretăm profund pierderea de vieți omenești și condamnăm cu fermitate actele de violență generalizate. Este important să se prevină o nouă escaladare, să se evite orice incitarea la violență, și să se evite exploatarea tulburărilor în alte scopuri”, a declarat acesta.

Potrivit lui Josep Borrell, Uniunea Europeană este pregătită să ofere asistență pentru soluționarea pașnică a crizei, iar sprijinul militar extern ar trebui să respecte suveranitatea și independența Kazahstanului, precum și drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor.

