Demersurile la nivel european privind relocarea minorilor refugiați din Grecia continuă: Alți 49 de copii și-au găsit o nouă casă în Finlanda și Portugalia

Germania a criticat decizia Statelor Unite de a se retrage din Organizația Mondială a Sănătății (OMS) într-un moment în care cooperarea internațională pentru combaterea pandemiei de COVID-19 este „acum mai necesară ca oricând”, informează dpa, preluat de Agerpres.

Ministrul german al Sănătății, Jens Spahn, și-a exprimat dezamăgirea legată de această decizie, într-un mesaj pe Twitter:

„Retragerea SUA din OMS este un regres pentru cooperarea internațională. Dinamica infecțiilor globale arată că este necesară o acțiune coordonată. Avem nevoie de mai multă cooperare internațională pentru combaterea pandemiei, nu de mai puțină”, a punctat oficialul german, a cărui țară se află, de la 1 iulie, la președinția Consiliului Uniunii Europene.

US withdrawal from @WHO is a setback for international cooperation. Global infection dynamics show that coordinated action is required. We need more international cooperation to fight pandemics, not less. European states will initiate #WHO reforms.

