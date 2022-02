Democrațiile liberale și liderii transatlantici trebuie să “iasă din neputință” și să schimbe cursul crizelor, avertizează raportul anual al Conferinței de Securitate de la München

Cancelarul german Olan Scholz a reiterat, în vizita sa de lucru la Kiev, sprijinul Germaniei pentru parcursul european al Ucrainei.

„Sunt momente foarte dificile în care vizitez Ucraina. A fost foarte important pentru mine aici, la Kiev, să clarific acest lucru în timpul discuțiilor mele cu președintele Zelenski: Germania este solidară cu Ucraina și o sprijină pe calea europeană!”, a transmis oficialul german într-un scurt mesaj pe contul de Twitter.

These are very serious times in which I am visiting #Ukraine. It was very important to me here in Kiev to make it clear during my talks with President #Selensky: Germany stands closely alongside Ukraine and supports it on the European path! (1/2)

