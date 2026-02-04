NATO
“Demonstrație a angajamentului de neclintit al SUA” față de securitatea României: Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate în poligonul Smârdan
Într-o demonstrație continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională, forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români, informează Ambasada Statelor Unite la București într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operațiuni în Poligonul de Instrucție Novo Selo, Bulgaria, și care au adus capabilități avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activități comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA și România.
Această rotație face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menține o prezență persistentă și rotațională în România, asigurând că forțele militare americane rămân pregătite și capabile să răspundă oricărei potențiale crize. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul și echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite față de apărarea colectivă și interoperabilitatea cu aliații NATO.
Instrucția comună de la Smârdan a oferit oportunități valoroase pentru forțele americane și române de a-și îmbunătăți capabilitățile, de a spori interoperabilitatea și de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două națiuni. Activitățile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane și române, exerciții tactice la nivel de companie (STX) și exerciții combinate de trageri cu muniție reală, pe timp de zi și de noapte, la nivel de companie, în perioada 29 ianuarie – 4 februarie.
„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstrație clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA și România. Responsabilitățile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetățenii, ne apără teritoriul și fac ca Statele Unite și România să fie mai sigure”, a declarat Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson.
Prezența continuă a forțelor militare americane în România demonstrează sprijinul constant al Statelor Unite pentru aliații săi din NATO și angajamentul față de securitatea regională.
Secretarul general al NATO, discurs în Parlamentul Ucrainei: Asigurarea unui acord cu Rusia “va necesita alegeri dificile”. Pacea va fi durabilă “pentru că există forță reală care să o susțină”
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a adresat marți Parlamentului de la Kiev, într-un moment marcat de continuarea atacurilor rusești și de discuții privind pacea, care va necesita „alegeri dificile”. Înaltul oficial aliat a transmis că sprijinul Alianței pentru Ucraina este de neclintit și că securitatea acestei țări rămâne esențială pentru securitatea euro-atlantică, nu doar garantată pe hârtie, ci susținută prin forță reală.
Rutte a efectuat marți o vizită oficială la Kiev, unde a avut întâlniri cu liderii ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski. El și-a început programul printr-o întâlnire cu personalul Reprezentanței NATO în Ucraina, după care s-a deplasat în Piața Maidan, unde, alături de președintele ucrainean, a aprins o lumânare în memoria victimelor războiului de agresiune al Rusiei.
Secretarul general a vizitat ulterior Rada Supremă, unde a avut o întrevedere cu prim-vicepreședintele parlamentului și a susținut un discurs la deschiderea noii sesiuni.
În intervenția sa, Rutte a subliniat că sprijinul aliaților pentru Ucraina nu va slăbi. „Ucraina este și va rămâne esențială pentru securitatea noastră”, a afirmat acesta.
În contextul desfășurării negocierilor de pace, șeful NATO a insistat asupra necesității unor garanții de securitate solide pentru Kiev. „Trebuie să știți că această pace va fi durabilă. Nu pentru că au fost semnate documente, ci pentru că există forță reală care să o susțină”, a declarat el în fața parlamentarilor ucraineni.
Rutte a abordat și situația de pe front, afirmând că Rusia suportă costuri uriașe în urma invaziei. „Știm că Rusia plătește un preț greu pentru acest război, cu peste un milion de victime până în prezent, iar numărul este în creștere”, a spus secretarul general al NATO, potrivit unui rezumat al discursului. El a adăugat că, în pofida disponibilității președintelui rus Vladimir Putin „de a sacrifica nenumărați oameni dintre propriii săi cetățeni”, Rusia „nu câștigă”, iar „orice câștiguri pe câmpul de luptă sunt extrem de lente”.
Referindu-se la eforturile diplomatice, Rutte a declarat că „președintele Trump și echipa sa sunt hotărâți să oprească vărsarea de sânge, cu sprijinul aliaților Americii – iar este clar că Ucraina este angajată”, subliniind totodată că discuțiile directe aflate în desfășurare reprezintă „un progres important”. În același timp, el a avertizat că atacuri rusești precum cele din noaptea precedentă „nu indică seriozitate în privința păcii”.
După o întâlnire bilaterală cu președintele Zelenski și înaintea discuțiilor cu prim-ministrul Ucrainei, ministrul afacerilor externe și ministrul apărării, Mark Rutte și Volodîmîr Zelenski au făcut declarații de presă comune. „Ucraina a rezistat. Ucraina s-a apărat. Ucraina a rămas puternică. NATO este alături de voi, în cuvânt și în fapt”, a declarat secretarul general.
În discursul său din parlament, Rutte a afirmat că Statele Unite, Europa și Canada „și-au reafirmat disponibilitatea de a oferi garanțiile de care Ucraina are nevoie pentru a putea ajunge la o pace cu Rusia”, menționând progresele făcute de „coaliția celor dispuși” în cadrul reuniunii desfășurate luna trecută la Paris, la care au participat atât el, cât și președintele Zelenski.
„Unii aliați europeni au anunțat că vor desfășura trupe în Ucraina după încheierea unui acord. Trupe la sol, avioane în aer, nave în Marea Neagră. Statele Unite vor reprezenta elementul de siguranță, iar alții s-au angajat să ofere sprijin în alte moduri”, a spus Rutte, adăugând că „garanțiile de securitate sunt solide” și că ajungerea la un acord pentru a pune capăt războiului „va necesita alegeri dificile”.
În timpul vizitei la Kiev, secretarul general al NATO a mers împreună cu ministrul energiei și ministrul afacerilor externe la o centrală civilă de încălzire lovită de rachete rusești în noaptea precedentă. Pe fondul atacurilor continue ale Rusiei, Rutte a subliniat că sprijinul aliaților rămâne ferm și cuprinzător, evidențiind inițiativele NATO care susțin efortul de război al Ucrainei, de la Lista Prioritară a Necesităților Ucrainei, care a asigurat majoritatea rachetelor pentru apărarea antiaeriană, până la sprijinul pentru reabilitarea veteranilor prin Pachetul de Asistență Cuprinzător.
„Suntem angajați să ne asigurăm că aveți tot ceea ce este necesar pentru a vă apăra astăzi și pentru a asigura o pace durabilă în viitor”, a afirmat Rutte. „Securitatea și prosperitatea Ucrainei nu sunt doar preocupări ale ucrainenilor, ci ale tuturor.”
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Arctica nu mai este regiunea caracterizată de tensiuni scăzute și cooperare ridicată, ci a devenit un spațiu aflat în prima linie a competiției globale pentru putere, a declarat marți șefa diplomației europene, Kaja Kallas, la o conferință de presă comună cu ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, desfășurată la Tromsø, în Norvegia, în marja conferinței Arctic Frontiers.
„Pentru mult timp, Arctica a fost o regiune cu tensiuni scăzute și cooperare ridicată. Mediul de securitate din Europa s-a schimbat, însă, complet după ce Rusia a declanșat războiul împotriva Ucrainei”, a declarat Kallas.
Ea a arătat că transformarea regiunii este alimentată de o competiție geopolitică tot mai intensă.
„China poate că nu cumpără Arctica, dar își extinde constant prezența. Iar revendicările explicite ale Statelor Unite asupra Groenlandei subliniază o realitate simplă: Arctica nu mai este un colț liniștit pe hartă. A devenit linia de front a competiției globale pentru putere”, a spus șefa diplomației UE.
În acest context, Kaja Kallas a atras atenția asupra intensificării amenințărilor hibride în regiune.
„Amenințările hibride cresc constant ca intensitate și frecvență: bruiaj GPS, sabotaj, spionaj, acțiuni sub pragul războiului sunt realități aici și în alte părți ale Europei”, a afirmat ea, făcând referire și la consolidarea militară continuă a Rusiei în extremul nord.
Potrivit oficialului european, aliații europeni își intensifică eforturile pentru securitatea Arcticii, iar Uniunea Europeană este pregătită să își asume responsabilitatea care îi revine. Totodată, Kallas a subliniat că securitatea nu trebuie redusă la dimensiunea militară.
„Securitatea nu înseamnă doar soldați și nave. Ea înseamnă societăți reziliente, instituții în care oamenii au încredere, infrastructură sigură și mijloace de trai sustenabile”, a explicat șefa diplomației UE, subliniind contribuția Uniunii prin sprijin financiar, cooperare științifică și instrumente de cercetare.
Citiți și Premierul Norvegiei sprijină o dezbatere referitoare la descurajarea nucleară europeană: Aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO
În acest context, Kaja Kallas a anunțat că Uniunea Europeană își actualizează Strategia pentru regiunea arctică, împreună cu statele membre, pentru a reflecta noul peisaj de securitate, Groenlanda urmând să devină un pilon central al acestei strategii.
„Pentru a menține regiunea în siguranță, parteneriatele sunt indispensabile. Norvegia este unul dintre cei mai apropiați și de încredere parteneri ai Uniunii Europene”, a subliniat ea.
Șefa diplomației europene a evidențiat și cooperarea strânsă cu NATO, menită să asigure stabilitatea, securitatea și capacitatea de descurajare în nordul extrem. În acest sens, Parteneriatul UE–Norvegia în domeniul securității și apărării trece de la stadiul de document la implementare concretă, prin aprofundarea cooperării în materie de securitate cibernetică, securitate maritimă și protecția infrastructurii critice.
Ca exemplu concret al acestei cooperări, Kallas a precizat că instrumentul european SAFE de finanțare a apărării este deschis și Norvegiei, iar companiile norvegiene vor continua să participe activ la programele Fondului European de Apărare.
„Aceste exemple arată cât de benefic este parteneriatul nostru pentru ambele părți, iar Uniunea Europeană este pregătită să ducă această cooperare și mai departe”, a concluzionat Kaja Kallas.
O Europă unită sau cu mai multe viteze – care ar fi mai potrivită pentru relațiile cu SUA? Expert Atlantic Council: Câștiguri pe termen scurt dintr-o Europă mai divizată sunt “o perspectivă foarte mioapă”
Orice câștiguri pe termen scurt pe care o administrație sau un actor politic din Statele Unite crede că le poate obține dintr-o Europă mai divizată sunt o perspectivă foarte mioapă, este de părere Jörn Fleck, director senior al Europe Center și al inițiativei Transform Europe din cadrul think tank-ului Atlantic Council.
Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, la București, cu prilejul evenimentului Central Europe Week al Atlantic Council, expertul german a pledat pentru păstrarea, consolidarea, dezvoltarea, actualizarea și modernizarea NATO pe cât posibil din perspectiva europeană, în loc să pornim de la premisa că există provocări fundamentale.
Întrebat despre concepte precum NATO 3.0, cu un pilon european puternic, sau Europa cu mai multe viteze, Fleck s-a arătat în favoarea acestor dezbateri, dar a subliniat că nu este un susținător al acestei abordări.
“Sunt un mare susținător al modului în care cred că Europa a fost, de fapt, construită în ultimele șapte–opt decenii. Mai ales după extinderea de tip „Big Bang”, a fost vorba mai puțin despre concepte teoretice și mult mai mult despre cooperare practică, construită în jurul statelor dispuse să avanseze și apoi să se extindă. Chiar și Schengen a pornit de la un grup mult mai restrâns de țări. La fel și moneda euro. Originile cooperării în materie de apărare și securitate în Europa, cooperarea polițienească și judiciară — în multe cazuri, aceasta a fost calea de urmat”, a explicat el.
Directorul senior al Europe Center a îndemnat ca Europa să nu se concentreze pe concepte teoretice sau pe cele legate de tratate de funcționare, ci să se concentreze pe identificarea unor forme de cooperare practică.
“Cred că ar trebui să învățăm din acest lucru și să nu ne concentrăm atât de mult pe concepte teoretice sau de tratat, ci mai degrabă să identificăm forme de cooperare practică, cu rezultate concrete, pentru provocările cu care se confruntă Europa și parteneriatul transatlantic, și să vedem cum putem obține răspunsuri eficiente. Ulterior, aceste inițiative pot fi dezvoltate, instituționalizate și codificate în tratate și reforme, și așa mai departe”, a mai spus el.
Întrebat ce direcție ar fi mai potrivită pentru relațiile transatlantice – o Europă întreagă și unită sau o Europă cu mai multe viteze -, Jörn Fleck a replicat retoric: “Pentru Statele Unite sau pentru relațiile transatlantice?”
Apoi a adăugat că “orice câștiguri pe termen scurt pe care o administrație sau un actor politic din Statele Unite crede că le poate obține dintr-o Europă mai divizată sunt, în opinia mea, o perspectivă foarte mioapă”.
“În cele din urmă, chiar dacă Europa va deveni un actor mai puternic și mai exigent odată ce își va asuma pe deplin responsabilitățile în materie de securitate și apărare — așa cum am văzut deja în domeniul economic — ea va rămâne un partener mult mai capabil și mai util, un adevărat activ strategic pentru Statele Unite, decât o Europă divizată. O Europă unită, pe termen lung, este mai bună pentru Statele Unite. Este, de asemenea, mai bună pentru Europa“, a conchis Jörn Fleck.
Conceptul unei Europa cu mai multe viteze a prins din nou avânt în rândul celor mai puternice state din UE.
Fostul prim-ministru italian Mario Draghi, autor al celebrului raport privind competitivitatea europeană, a formulat doctrina unui „federalism pragmatic”. El a lansat-o în luna octombrie a anului trecut pentru a salva proiectul european prin “coaliții ale celor dispuși să acționeze”. Draghi a reluat această teză luni după-amiază, într-un discurs susținut la Universitatea Catolică din Leuven.
El a susținut că în domeniile în care Europa s-a „federalizat” – comerț, concurență, piața unică, politică monetară – este „respectată ca putere și poate negocia ca un singur actor”. „Acolo unde nu am făcut-o – în domeniul apărării, al politicii industriale, al afacerilor externe – suntem tratați ca o adunare laxă de state de dimensiune medie, ce pot fi divizate și gestionate în consecință”, a mai spus Draghi.
„Un grup de state care doar se coordonează rămâne un grup de state – fiecare cu drept de veto, fiecare cu propriul calcul, fiecare vulnerabil la a fi izolat pe rând”, a continuat Mario Draghi, descriindu-și propunerea drept un „federalism pragmatic” care „sparge impasul cu care ne confruntăm astăzi fără a subordona pe nimeni”.
„Statele membre aderă voluntar. Ușa rămâne deschisă pentru altele, dar nu pentru cei care ar submina scopul comun. Nu trebuie să ne sacrificăm valorile pentru a obține putere”, a afirmat Draghi, menționând moneda euro drept „cel mai de succes exemplu”, cu unele state membre participante de la început și altele care au aderat ulterior.
La propunerea sa pare să fi răspuns Germania. Vice-cancelarul și ministrul de finanțe al țării, social-democratul Lars Klingbeil, insistă pentru o Europă cu “două viteze” cu un nucleu alături de Franța, Italia, Olanda, Polonia și Spania. Planul transmis omologilor din țările menționate este axat pe uniunea piețelor de capital, moneda euro, apărare și materii prime critice.
În același timp, noua strategia de securitate națională a Statelor Unite marchează una dintre cele mai radicale repoziționări ale Washingtonului față de aliații săi tradiționali, cu administrația Trump descriind Europa ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale”, acuzând Uniunea Europeană, migrația și guvernele de pe continent pentru un declin cultural, politic și demografic considerat iminent și care va face continentul de nerecunoscut în următorii 20 de ani. Potrivit strategiei, politica generală pentru Europa a Statelor Unite ar trebui să prioritizeze sprijinirea Europei pentru a se putea baza pe propriile forțe și pentru a funcționa ca un grup de națiuni suverane aliniate, inclusiv prin asumarea responsabilității principale pentru propria apărare, fără a fi dominată de vreo putere adversă. Strategia de securitate americană are ca obiectiv “cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei în interiorul statelor europene”.
