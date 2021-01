Demonstrație de forțe NATO în apropierea României: Două distrugătoare SUA patrulează în Marea Neagră, definind-o “o cale navigabilă critică pentru stabilitatea Europei”

Distrugătorul american USS Porter a intrat joi în Marea Neagră pentru a se alătura distrugătorului USS Donald Cook și navei de alimentare USNS Laramie, din clasa Henry J. Kaiser, care au intrat în Marea Neagră pe 23 ianuarie, respectiv 24 ianuarie, pentru a desfășura operațiuni maritime integrate, acestea fiind primele misiuni militare americane în Marea Neagră din 2021.

Un anunț în acest sens a fost făcut pe contul de Twitter al Comandamentului Forţelor Navale ale SUA în Europa şi în Africa. Sursa citată menționează că distrugătorul USS Porter va efectua operații de securitate maritimă în regiune.

“Navele și aeronavele Forțelor Navale ale SUA operează regulat în Marea Neagră pentru a-i sprijini pe aliații și pe partenerii NATO“, precizează sursa citată.

BREAKING: 🇺🇸 #USSPorter began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships ⚓️ and aircraft ✈️ routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace #NATO #TogetherStronger pic.twitter.com/UZSlS1sXV6

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 28, 2021