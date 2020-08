Demonstrație unică de forță a SUA pe cerul NATO: Șase bombardiere americane survolează într-o singură zi teritoriile tuturor celor 30 de state aliate

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, au cerut Rusiei să nu”se amestece” în Belarus și nu trebuie să intervină militar în Belarus sub pretextul restabilirii controlului în această ţară unde are loc o mişcare inedită de contestare a liderului autoritar Aleksandr Lukașenko după alegerile prezidenţiale din 9 august.

”Nimeni, nici Rusia, nu trebuie să se amestece acolo. Belarus este un stat suveran şi independent. Este foarte clar: noi respectăm integritatea teritorială a Belarusului”, a declarat secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice într-un interviu pentru Bild, după ce a avut joi, la Berlin, o întrevedere cu cancelarul german Angela Merkel, informează Agerpres.

De altfel, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins ferm miercuri acuzaţiile Minskului potrivit cărora NATO își consolidează trupele la frontiera cu Belarus, subliniind că orice tentativă a Belarusului de a folosi Alianţa Nord-Atlantică drept ţap ispăşitor este ”greşită şi nejustificată”.

De cealaltă parte, premierul polonez a scris, într-un mesaj pe Twitter, că Rusia nu trebuie să intervină militar în Belarus sub pretextul restabilirii controlului în această ţară.

“Guvernul polonez îi cere Rusiei să renunţe imediat la planurile privind o intervenţie militară în Belarus, sub falsul pretext că ‘restaurează controlul’ – un act ostil, care încalcă legislaţia internaţională şi drepturile poporului belarus, care ar trebui să fie liber să-şi decidă singur soarta”, a subliniat Morawiecki.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 27, 2020