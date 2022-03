Departamentul de Stat al SUA: România a semnat Acordurile Artemis ce au ca scop explorarea pașnică și sigură a spațiului cosmic

Forțele Aeriene Italiene au suplimentat cu încă patru aeronave Eurofighter Typhoon detașamentul dislocat, din luna decembrie a anului trecut, în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, ajungând, în acest moment, la opt aeronave de luptă, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Primele două avioane au aterizat duminică, 27 februarie, iar celelalte două au sosit marți, 1 martie, în baza de la Mihail Kogălniceanu.

Detașamentul italian execută în țara noastră, alături de militari ai Forțelor Aeriene Române, ai Forţelor Aeriene Germane și ai Forțelor Aeriene Americane, misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO, mai arată sursa citată.

Italia a anunțat sâmbătă că și va dubla prezența România, desfășurând alte patru avioane de luptă Eurofighter la Marea Neagră, iar Belgia va trimite 300 de soldați în vederea consolidării apărării pe flancul estic al NATO în contextul invaziei militare a Rusiei în Ucraina.

Începând cu decembrie anul trecut, pentru o perioadă de patru luni, Italia asigură misiunile de poliție aeriană aliată printr-un detașament format din aproximativ 140 de militari şi patru aeronave Eurofighter Typhoon. Acum, prezența italiană va consta în opt aeronave Eurofighter Typhoon la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Prezența aeriană aliată în România este întărită și prin faptul că trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au aterizat pe 17 februarie, în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, iar alte trei avioane de același tip ale Germaniei au venit pe 24 februarie în România pentru a proteja spațiul aerian al României și al NATO.

De asemenea, tot pe 24 februarie, două aeronave F-35 Lightning II ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii din Europa (USAFE) au aterizat în Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, de unde vor executa, în următoarea perioadă, misiuni și antrenamente în comun cu militari și aeronave ale Forțelor Aeriene Române.

“Misiunile de instruire în comun au ca principal obiectiv creşterea interoperabilităţii între aliaţii din cadrul NATO, iar misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare”, a precizat MApN.

“Forțele aeriene italiene au trimis 4 Eurofighter suplimentare la misiunea NATO de poliție aeriană consolidată din România. Aceștia vor lucra alături de gazdele lor din România și de alte națiuni aliate pentru a securiza cerul din regiunea Mării Negre, ca răspuns la invazia rusă din Ucraina”, a transmis și Comandamentul Aerian al NATO, într-o postare pe Twitter.

