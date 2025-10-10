ROMÂNIA
Departamentul de Stat: Rubio și Țoiu au discutat despre rolul companiilor din SUA în proiectele României în domeniul energiei nucleare și gazelor naturale
Statele Unite și România și-ar putea extinde parteneriatul strategic în domeniul energiei, prin rolul pe care companiile americane îl pot juca în proiectele românești din sectorul nuclear civil și al gazelor naturale, a transmis Departamentul de Stat american după întâlnirea de la Washington dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu.
Potrivit declarației purtătorului de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, cei doi oficiali „au analizat elemente ale dialogului nostru strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniile apărării, energiei și securității frontierelor”.
În plan economic, discuțiile s-au concentrat asupra investițiilor comune în infrastructura energetică și asupra rolului pe care îl joacă companiile americane în proiectele strategice românești.
„Secretarul de stat și ministrul de externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele românești din domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, precum și despre oportunitățile de extindere a cooperării economice”, precizează comunicatul Departamentului de Stat.
Cooperarea româno-americană în domeniul energiei nucleare este deja una de referință în regiune ca urmare a declarației comune prezidențiale semnate în anul 2019 de președinții Donald Trump și Klaus Iohannis.
Companii americane sunt implicate în proiectele Centralei de la Cernavodă, care vizează retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4, precum și în proiectul inovator al reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltat în parteneriat cu compania NuScale Power în județul Dâmbovița.
În ceea ce privește gazele naturale, companiile americane și-au redus implicarea în astfel de proiecte energetice după legea promovată în anul 2018 de fostul președinte al Camerei Deputaților și lider al PSD, Liviu Dragnea, privind exploatarea offshore, creând mai multe reglementări și bariere pentru investiții. Drept reacție, la acel moment, compania americană ExxonMobil a stopat investițiile.
Modificarea legii a fost demarată în toamna lui 2019, după vizita fostului președinte Klaus Iohannis la Washington și declarația comună convenită cu Trump.
În prima jumătate a aceluiași an, România a jucat un rol crucial în modificarea directivei europene privind gazele naturale, conducând negocierile dintre statele membre în calitate de președinție rotativă la Consiliul UE. Directiva negociată de președinția României la Consiliul UE protejează Europa de monopolul Rusiei, aflat la momentul anului 2019 în plină extindere a gazoductelor Nord Stream care creșteau dependența energetică a Europei de Rusia, un aspect în care UE și Germania erau criticate virulent de prima administrație Trump.
Modificarea respectivei directive a întărit regulile europene și le-a extins și asupra actorilor terți. Astfel, liniilor de transport al gazelor dintre un stat membru și o țară terță li se aplică normele care reglementează piața internă a UE a gazelor naturale. Totodată, nicio companie de furnizare sau de producție nu este autorizată să dețină o cotă majoritară sau să intervină în activitatea unui operator de sistem de transport.
În ceea ce privește România, perimetrul offshore Neptun Deep din Marea Neagră ar trebui să înceapă să producă în 2027 și deține o cantitate de gaze recuperabile estimată la 100 de miliarde de metri cubi (bcm), fiind unul dintre cele mai importante zăcăminte de gaze naturale din UE și urmând să transforme România în cel mai mare product de gaz din Uniune.
Proiectul este gestionat printr-o participație 50%-50% de compania românească Romgaz și de compania austriacă OMV, dar acesta are și componentă de securitate având în vedere proximitatea geografică cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și provocările generate în regiunea Mării Negre, inclusiv incursiuni cu drone sau mine marine.
FACTORY 4.0 Manufacturing Investment Forum: ICI București contribuie la discuțiile privind formarea și dezvoltarea competențelor pentru forța de muncă a viitorului
ICI București a participat la cea de-a șasea ediție a evenimentului FACTORY 4.0 Manufacturing Investment Forum, desfășurat la București. Forumul a reunit experți de top, companii de tehnologie, investitori, startup-uri inovatoare, reprezentanți guvernamentali și ai mediului academic, într-un amplu dialog despre viitorul industriei și al transformării digitale.
ICI București a fost reprezentat în cadrul panelului „Workforce 2025: Upskilling for the FACTORY 4.0”, dedicat formării și dezvoltării competențelor pentru forța de muncă a viitorului. Discuțiile au abordat rolul educației digitale, al programelor de recalificare și al parteneriatelor public-private în pregătirea resursei umane pentru economia bazată pe inovație și tehnologie.
„Deși ICI București se află în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, institutul se autofinanțează și activează într-o piață extrem de competitivă, cea de IT&C, unde este o provocare constantă să atragi și să păstrezi specialiști. Cu toate acestea, am reușit să construim proiecte de referință, care inspiră tinerii să rămână în cercetare și inovare. Printre acestea se numără BSC AI Factory, un hub dedicat inteligenței artificiale, și Centre Naționale de Competență în contextul EUROHPC, proiect care poziționează România în rețeaua europeană de competențe HPC. Tinerii vin la ICI București prin programele noastre de internship și, de multe ori, aleg să rămână să lucreze aici, contribuind la proiecte cu impact național și internațional.” a susținut Adrian-Victor Vevera, Director General ICI București.
În contextul în care revoluția Industry 4.0 transformă modul în care producem, comunicăm și inovăm, panelul a evidențiat importanța dezvoltării continue a competențelor digitale, a adaptării la noile instrumente bazate pe inteligență artificială, robotică și supercomputing. Participanții au discutat despre modalitățile prin care mediul academic, sectorul privat și instituțiile publice pot colabora pentru a construi un ecosistem educațional adaptat nevoilor pieței muncii din era digitală.
România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, anunță Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
România a înregistrat progrese majore în procesul de aderare la OCDE și în aplicarea celor mai bune practici internaționale privind protecția mediului, subliniază Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor într-un comunicat.
Delegația țării noastre a fost reprezentată de Alexandru Avram, secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Din delegația României au făcut parte Luca Niculescu, coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, alături de experți din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și din Garda Națională de Mediu.
„Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe îmbunătățirea arhitecturii instituționale și operaționale pentru politicile de mediu și pe dezvoltarea în continuare a unui instrumentar adecvat și eficient în domeniul protecției mediului. În urma discuțiilor avute în cadrul Comitetului, s-a desprins concluzia că am înregistrat progrese consistente și că vom continua implementarea măsurilor de îmbunătățire, aflate pe un parcurs bun, în acord cu standardele OCDE”, a declarat secretarul general Alexandru Avram.
Discuțiile purtate cu reprezentanții statelor membre au fost ghidate de raportul elaborat de Secretariatul OCDE, care face o evaluare a legislației, politicilor și practicilor din România în domeniul politicilor de mediu.
În intervențiile susținute, delegația României a evidențiat progresele semnificative pentru alinierea României la instrumentele legale OCDE privind politicile de mediu, mai ales în următoarele domenii: adoptarea unui cadru normativ integrat privind performanța de mediu a autorităților și instituțiilor publice, Programul Național de Achiziții Publice Verzi, promovarea utilizării energiei regenerabile pentru încălzire în România, îmbunătățirea accesului publicului la informațiile de mediu, protejarea și gestionarea durabilă a zonei costiere a României, integrarea de indicatori de impact asupra mediului în Strategia națională pentru dezvoltarea turismului pentru perioada 2025-2035, precum și consolidarea capacității instituționale și operaționale a Gărzii Naționale de Mediu.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
Ungaria este interesată de succesul economiei României, spune Viktor Orban: Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, difuzat de la Cluj-Napoca, că Ungaria dorește să trăiască în pace și cooperare cu vecinii săi, subliniind importanța relației bilaterale cu România, transmite agenția MTI, preluat de Agerpres.
„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri”, a afirmat Orban, aflat în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, organizat la Cluj.
Șeful guvernului ungar a descris relațiile româno-ungare drept „atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”, adăugând că, „având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace și cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii”.
Premierul ungar a remarcat, de asemenea, că România are în prezent un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar, ceea ce creează „o oportunitate care trebuie valorificată pentru a îmbunătăți cooperarea”.
Orban a menționat că România trece printr-o perioadă dificilă de reechilibrare economică și financiară, pe care a descris-o drept „o provocare dureroasă și semnificativă”.
Totodată, el a subliniat importanța României ca partener comercial esențial pentru Ungaria, explicând că „cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”.
Viktor Orban se află la Cluj pentru a participa la Congresul UDMR, la care sunt invitați și președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.
